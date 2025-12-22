Cel puţin patru morţi şi zeci de răniţi în Ucraina, în atacuri în weekend cu aproximativ 100 de drone şi rachete

Cel puţin patru persoane au fost ucise, iar alte câteva zeci au fost rănite într-o nouă serie de atacuri ruse în Ucraina, în weekend, cu aproape 100 de drone şi rachete, dintre 75 au fost distruse, iar 19 au atins mai multe regiuni, relatează Euronews.

Două corpuri au fost găsite în dărâmăturile unui imobil locuit, sâmbătă, în oraşul Izium, în regiunea Harkov (nord-est).

Alte două persoane au fost rănite, potrivit guvernatorului regiunii, Oleg Sînegubov.

O persoană a fost ucisă, iar alte patru au fost rănite în regiunea Doneţk (est), au anunţat autorităţile.

Atacuri repetate în sud şi est

În Herson, alte şapte persoane au fost rănite în atacuri ruseşti vizând case, patru blocuri, o clădire administrativă şi un gazoduct.

Săptămâna trecută, Rusia a lansat aproximativ 1.300 de atacuri cu drone, potrivit preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

În regiunea Odesa (sud), armata rusă a vizat instalaţii portuare, industriale şi de transport.

Sâmbătă, cel mai mare terminal de ulei vegetal din Ucraina, situat în apropierea portului Pivdenne, a fost devastat de un incendiu în urma unui atac rus.

Un angajat a fost ucis, iar alţi doi au fost răniţi în incendiu, potrivit unui bilanţ provizoriu anunţat de către directorul comercial al Allseeds, compania care deţine terminalul, Cornelis Vrins.

Moscova revendică noi cuceriri

Rusia a anunţat sâmbătă că a preluat controlul altor două localităţi, în regiunile Sumî şi Doneţk.

Ministerul rus al Apărării a anunţat că trupe ruse au cucerit satul Vîsoke, în regiunea Sumî, şi satul Svitle, în regiunea Doneţk.

Moscova a mai anunţat că a lovit instalaţii folosite în transportarea de armament din Occident, depozite de muniţie, instalaţii de alimentare cu carburant şi locuri în care se află trupe ucrainene şi combatanţi străini.

