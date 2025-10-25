UE ar putea lansa ”bazooka comercială” împotriva Chinei. Von der Leyen: ”Suntem pregătiți să folosim toate instrumentele”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat sâmbătă că Bruxellesul este gata să utilizeze toate mijloacele disponibile pentru a contracara restricțiile impuse de Beijing asupra exporturilor de metale rare.

În cadrul unei conferințe la Berlin, von der Leyen a avertizat că tensiunile comerciale dintre China și SUA afectează grav industriile UE.

„China a înăsprit dramatic controalele asupra exporturilor de pământuri rare și materiale pentru baterii”, a spus ea, avertizând că 90% din consumul UE de magneți din pământuri rare provine din Beijing.

Von der Leyen a intensificat retorica, comparând controlul Chinei asupra mineralelor rare cu dependența anterioară a Europei de combustibilii fosili ruși, expusă când Moscova a invadat Ucraina în 2022.

„Europa nu mai poate acționa în același mod. Am învățat această lecție în mod dureros în domeniul energiei; nu o vom repeta în cazul materialelor critice”, a afirmat ea.

Președinta Comisiei a amenințat, de asemenea, cu luarea de măsuri, în coordonare cu partenerii din G7.

„Ne concentrăm pe găsirea de soluții împreună cu omologii noștri chinezi. Dar suntem pregătiți să folosim toate instrumentele din arsenalul nostru pentru a răspunde, dacă va fi necesar”, a spus oficialul european.

Acestea includ și așa-numita „bazooka comercială”, cunoscută oficial sub denumirea de Instrumentul anti-coerciune (ACI) și cea mai puternică armă comercială a UE.

ACI poate provoca daune economice pe scară largă dacă este utilizat, notează Euroactiv.

Impunerea de restricții de investiții, retragerea protecției proprietății intelectuale, suspendarea licențelor individuale ale companiilor, interzicerea accesului la piețele de achiziții publice ale UE și sancțiuni care vizează anumite persoane - toate acestea sunt posibile în cadrul acestui instrument.

În plus, acesta poate fi utilizat atât împotriva bunurilor, cât și a serviciilor.

La începutul acestei săptămâni, comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, a declarat că „nu există niciun interes în escaladarea conflictului” cu China, după o videoconferință de două ore cu omologul său chinez, Wang Wentao.

Wang a acceptat să se deplaseze la Bruxelles pentru discuții săptămâna viitoare.

În cadrul summit-ului liderilor UE de joi, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că oficialii Comisiei ar trebui să ia în considerare lansarea instrumentului „bazooka comercială” împotriva Chinei.

Germania a semnalat, de asemenea, că ar putea fi deschisă la măsuri mai dure, au declarat doi diplomați pentru Euractiv.

„Germania nu a susținut niciodată măsuri coercitive împotriva Chinei”, a spus unul dintre ei, menționând că cancelarul Fredrich Merz se afla sub presiunea producătorilor de automobile.

