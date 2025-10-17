China acuză SUA că provoacă panică privind restricţiile la pământurile rare, dar spune că este deschisă negocierilor

China a acuzat, joi, Statele Unite că „provoacă panică” prin reacţiile exagerate la noile restricţii impuse de Beijing asupra exporturilor de pământuri rare, dar a transmis că este deschisă la dialog pentru a evita escaladarea conflictului comercial.

„Interpretarea americană distorsionează grav şi exagerează măsurile Chinei, creând în mod deliberat neînţelegeri şi panică inutilă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Comerţului, He Yongqian, citat de publicaţia de stat Global Times.

Beijingul a anunţat noi controale extinse

Săptămâna trecută, Beijingul a anunţat noi controale extinse asupra exporturilor de pământuri rare, înaintea întâlnirii aşteptate dintre preşedintele Donald Trump şi liderul chinez Xi Jinping, programată pentru sfârşitul lunii în Coreea de Sud.

Trump a ameninţat cu tarife de 100% asupra produselor chineze, începând cu 1 noiembrie sau chiar mai devreme, ca represalii pentru aceste măsuri.

La rândul său, reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, a acuzat China că încearcă „să controleze lanţurile globale de aprovizionare cu tehnologie”, afirmând că decizia Beijingului va determina dacă noile tarife vor intra în vigoare.

„Preşedintele Trump doreşte să colaboreze cu Beijingul şi este în continuare programat să se întâlnească cu preşedintele Xi”, a declarat Greer pentru CNBC.

În replică, purtătorul de cuvânt He Yongqian a confirmat că China este dispusă să poarte discuţii comerciale cu partea americană.

Beijingul a justificat noile restricţii

Beijingul a justificat noile restricţii prin nevoia de a proteja securitatea naţională, susţinând că doreşte să prevină „utilizarea abuzivă” a acestor minerale în aplicaţii militare, cum ar fi armele de distrugere în masă.

He a acuzat Washingtonul că aplică „dublu standard”, făcând referire la interdicţiile SUA privind exporturile de semiconductori către China şi la regulile privind conţinutul străin, care urmăresc să excludă Beijingul din lanţurile de aprovizionare nord-americane.

„Acuzaţiile SUA reflectă mai degrabă propriul lor comportament, pe care încearcă să-l proiecteze asupra altora”, a spus He.

Pământurile rare sunt componente esenţiale în tehnologiile militare americane, precum avioanele F-35, rachetele Tomahawk şi dronele Predator, dar şi în domenii civile – vehicule electrice, robotică şi semiconductori.

Administraţia Trump încearcă să reducă dependenţa de China

Administraţia Trump încearcă să reducă dependenţa de China prin crearea unei industrii interne a pământurilor rare. În iulie, Departamentul Apărării a încheiat un acord cu MP Materials, cel mai mare producător american de pământuri rare, care include o participaţie la capital, un preţ minim garantat şi un contract de livrare pe termen lung.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat miercuri că Washingtonul ar putea achiziţiona participaţii şi în alte companii strategice, ca răspuns la restricţiile Chinei.

„Când vezi un anunţ precum cel din această săptămână, îţi dai seama că trebuie să fim autosuficienţi – sau suficienţi împreună cu aliaţii noştri”, a spus Bessent.

El a acuzat Beijingul că foloseşte dominaţia sa în rafinarea şi procesarea pământurilor rare pentru a manipula preţurile şi a elimina concurenţa străină. Bessent a confirmat că administraţia Trump intenţionează să introducă preţuri minime de protecţie în mai multe industrii, ca parte a unei noi politici industriale menite să contracareze economia „non-piaţă” a Chinei.

„Când te confrunţi cu o economie care nu funcţionează pe principii de piaţă, trebuie să aplici o politică industrială fermă”, a declarat oficialul american la forumul Invest in America, organizat de CNBC la Washington.

