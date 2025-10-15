Reprezentantul comercial al SUA: Tariful de 100% pentru China depinde de următoarea mişcare a Beijingului

Stiri externe
15-10-2025 | 07:16
taxe sua china
Shutterstock

Donald Trump ar putea impune tarife de 100% pentru bunurile chineze încă din 1 noiembrie, în funcție de reacția Beijingului la disputa privind exporturile de pământuri rare, a declarat pentru CNBC reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer.

autor
Ioana Andreescu

„Totul depinde de ce vor face chinezii. Ei sunt cei care au ales să escaladeze această situație”, a spus Greer.

Săptămâna trecută, China a anunțat restricții extinse asupra exporturilor de pământuri rare — o măsură care, dacă va fi aplicată, ar putea perturba industriile americane de apărare, tehnologie, semiconductori și automobile.

Decizia Beijingului i-a luat prin surprindere pe oficialii de la Casa Albă și a fost anunțată înaintea întâlnirii așteptate dintre Trump și președintele Xi Jinping, programată la sfârșitul lunii, în cadrul summitului APEC de la Seul, Coreea de Sud.

Potrivit lui Greer, Washingtonul „rămâne pregătit să răspundă proporțional” dacă restricțiile chineze vor intra în vigoare, însă speră că dialogul dintre cele două puteri va putea „reduce tensiunile comerciale înainte ca acestea să afecteze economia globală”.

Citește și
sua china
Capacitatea Chinei de a ataca SUA este în creștere, avertizează fostul șef al NSA. Ce vizează China în SUA
Șoferul de 20 de ani care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni, filmat când gonea cu 200 de km/h. A fost reținut

Sursa: News.ro

Etichete: donald trump, China, tarife,

Dată publicare: 15-10-2025 07:16

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Scandal uriaș în meciul în care Olăroiu a ratat calificare directă la Mondial! Bătaie în toată regula și obiecte aruncate din tribune
FOTO ȘI VIDEO Scandal uriaș în meciul în care Olăroiu a ratat calificare directă la Mondial! Bătaie în toată regula și obiecte aruncate din tribune
Citește și...
SUA și China escaladează tensiunile comerciale. Beijingul impune noi restricții la doar două zile după „Săptămâna de aur”
Stiri externe
SUA și China escaladează tensiunile comerciale. Beijingul impune noi restricții la doar două zile după „Săptămâna de aur”

Tensiunile comerciale dintre Statele Unite şi China s-au amplificat din nou în weekend, evidenţiind prăpastia tot mai mare de neîncredere dintre cele mai mari două economii ale lumii, relatează CNBC.

Capacitatea Chinei de a ataca SUA este în creștere, avertizează fostul șef al NSA. Ce vizează China în SUA
Stiri externe
Capacitatea Chinei de a ataca SUA este în creștere, avertizează fostul șef al NSA. Ce vizează China în SUA

Tim Haugh, general în retragere și fost șef al Agenției Naționale de Securitate (NSA) și al Comandamentului Cibernetic al SUA, avertizează că China a pătruns într-un grad alarmant în rețelele informatice americane, scrie CBS.

Beijingul reacționează dur la tarifele impuse de Washington: „O politică tipică de dublă măsură”
Stiri externe
Beijingul reacționează dur la tarifele impuse de Washington: „O politică tipică de dublă măsură”

China a acuzat Statele Unite de „dublă măsură, dublu standard”, după ce Donald Trump a anunţat aplicarea unor taxe vamale suplimentare de 100% asupra mărfurilor sale, care se vor adăuga în curând celor deja în vigoare.

Recomandări
Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul
Stiri actuale
Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

Coaliția de guvernare încearcă să ajungă la o concluzie privind salariul minim pe economie anul viitor - dacă va crește sau nu. Decizia va fi luată de Guvern după consultări cu patronatele și sindicatele.

Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii
Stiri Politice
Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

Liderii coaliției de guvernare s-au reunit marți, la Palatul Victoria, pentru o nouă rundă de discuții privind reforma administrației locale și centrale și a alegerilor din Capitală, dar nu au ajuns la nicio înțelegere în cele două cazuri.

RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Noua lege, undă verde pentru adoptare
Stiri Politice
RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Noua lege, undă verde pentru adoptare

Comisia pentru Buget a Camerei Deputaților a aprobat marți proiectul Legii RCA în forma trimisă de Guvern. Astfel, au fost respinse amendamentele Senatului după scandalul izbucnit între asigurători și service-uri auto.

Top citite
1 Maria Popovici
Instagram / @miss.mariapopovici
Stiri Mondene
Maria Popovici împlinește 34 de ani. Energie, umor și carismă pe scenă
2 masini zburatoare
Stiri externe
Dubai va introduce mașini zburătoare. Au două locuri și decolează vertical
3 teatru detinuti
Stiri actuale
Deținuții din Bacău au jucat piesa „Libertate” pe scena teatrului din oraș. Au fost „sancționați” cu aplauze la final
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 Octombrie 2025

45:41

Alt Text!
La Măruță
14 Octombrie 2025

01:30:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Octombrie 2025

01:43:47

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28