Reprezentantul comercial al SUA: Tariful de 100% pentru China depinde de următoarea mişcare a Beijingului

Donald Trump ar putea impune tarife de 100% pentru bunurile chineze încă din 1 noiembrie, în funcție de reacția Beijingului la disputa privind exporturile de pământuri rare, a declarat pentru CNBC reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer.

„Totul depinde de ce vor face chinezii. Ei sunt cei care au ales să escaladeze această situație”, a spus Greer.

Săptămâna trecută, China a anunțat restricții extinse asupra exporturilor de pământuri rare — o măsură care, dacă va fi aplicată, ar putea perturba industriile americane de apărare, tehnologie, semiconductori și automobile.

Decizia Beijingului i-a luat prin surprindere pe oficialii de la Casa Albă și a fost anunțată înaintea întâlnirii așteptate dintre Trump și președintele Xi Jinping, programată la sfârșitul lunii, în cadrul summitului APEC de la Seul, Coreea de Sud.

Potrivit lui Greer, Washingtonul „rămâne pregătit să răspundă proporțional” dacă restricțiile chineze vor intra în vigoare, însă speră că dialogul dintre cele două puteri va putea „reduce tensiunile comerciale înainte ca acestea să afecteze economia globală”.

