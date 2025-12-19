Ucrainenii sunt nerecunoscători Poloniei, îi reproşează Nawrocki lui Zelenski în prima lor întâlnire la Varşovia

Președintele polonez Karol Nawrocki l-a criticat pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, spunând că ucrainenii nu au arătat suficientă recunoștință pentru sprijinul primit de la Varșovia după invazia Rusiei.

Președintele naționalist polonez Karol Nawrocki i-a acuzat vineri pe ucraineni, în timpul unei vizite a omologului său ucrainean Volodimir Zelenski la Varșovia, de faptul că nu sunt recunoscători pentru ajutorul acordat de la începutul invaziei pe scară mare a Ucrainei de către Rusia, relatează AFP.

I am glad to be back in Poland on an official visit. I am grateful to President @NawrockiKn for our conversation and sincerely hope that this visit opens a new, even more meaningful stage in our relations – between Ukraine and Poland, relations not merely between neighbors, but… pic.twitter.com/JBkgZ0UXDY — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 19, 2025

Polonia a găzduit peste un milion de refugiați ucraineni, din februarie 2022, și este unul dintre primii furnizori de armament ai Kievului. Ea este totodată principala țară tranzitată de ajutorul militar și umanitar oferit Ucrainei de statele occidentale.

Nemulțumiri privind lipsa de recunoștință

„Polonezii au sentimentul (...) că efortul nostru, ajutorul nostru în multe forme acordat Ucrainei de la începutul invaziei la scară mare nu a fost nici apreciat și nici înțeles cum se cuvine”, i-a reproșat Nawrocki lui Zelenski într-o conferință de presă comună.

„Acesta este lucrul pe care l-am transmis, într-o discuție fermă, cinstită, dar foarte cordială și plină de curtoazie cu președintele Zelenski”, a precizat el.

„Ucraina a fost mereu recunoscătoare Poloniei și va rămâne”, i-a replicat Volodimir Zelenski.

Zelenski avertizează asupra riscului rus

Liderul de la Kiev a subliniat că Ucraina „apără Europa” împotriva Rusiei, cu un preț uman foarte mare.

„Rusia vrea discordia, vrea să distrugă o alianță atât de solidă – alianța a două națiuni de-a lungul nenumăratelor generații din Ucraina și Polonia. Noi nu o vom lăsa s-o facă”, a avertizat Zelenski.

El a subliniat că, în cazul unei înfrângeri a Ucrainei, Rusia va ataca în mod „inevitabil” Polonia vecină.

„Fără independența Ucrainei, a statului nostru, Moscova va veni inevitabil aici (în Polonia) și mai adânc în Europa”, a avertizat șeful statului ucrainean în conferința de presă comună de la Varșovia.

