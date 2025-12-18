Zelenski: „Colegii americani susțin că Putin este gata să pună capăt războiului”. Ce fel de compromis caută SUA

18-12-2025 | 13:04
Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski a declarat că Vladimir Putin nu dorește să pună capăt războiului, în ciuda afirmațiilor SUA, adăugând că sancțiunile, înghețarea activelor și presiunea occidentală vor determina următoarele mișcări ale Moscovei.

autor
Alexandru Toader

Președintele Ucrainei a declarat joi, că președintele rus Vladimir Putin nu are intenția reală de a pune capăt războiului împotriva Ucrainei, în ciuda afirmațiilor oficialilor americani că Moscova ar putea fi pregătită pentru negocieri de pace.

În declarația făcută joi în fața presei, Zelenski a comentat ultimele declarații ale lui Putin din cadrul ședinței de miercuri a consiliului de administrație al Ministerului Apărării din Rusia, în cadrul căreia liderul de la Kremlin a promis să intensifice ofensivele în Ucraina.

„Semnalele pe care le transmite Putin nu sunt deloc noi pentru noi. Am spus întotdeauna că el nu dorește să pună capăt războiului. Întrebarea este dacă poate să-l continue. Această chestiune depinde deja de partenerii noștri, de presiunea exercitată de aceștia, în primul rând de sancțiuni și diplomație”, a declarat Zelenski, potrivit Kyiv Post.

În același timp, el a remarcat că oficialii americani văd situația diferit.

Putin și Trump
SUA şi Rusia negociază la Miami în acest weekend. Zelenski avertizează că Putin se pregătește de un nou „an de război”

„Acum, colegii americani susțin că Putin este gata să pună capăt războiului atât în mod public, cât și în mod privat”, a spus el, adăugând că Ucraina susține inițiativele SUA, deși nu este de acord cu toate elementele potențialelor acorduri.

„Avem unele diferențe în ceea ce privește problema teritorială, finanțarea și activele înghețate”, a spus Zelenski.

Potrivit lui Zelenski, economia Rusiei nu ar putea susține războiul la nivelurile anterioare dacă sancțiunile ar fi aplicate în totalitate.

„Dacă Putin încetinește acum acest val diplomatic, care este cel mai mare din ultima perioadă, atunci SUA vor exercita o presiune și mai mare asupra lor”, a adăugat el.

Zelenski a mai spus că Ucraina și SUA au discutat despre finanțarea reconstrucției în cadrul negocierilor de la Berlin. Deși Washingtonul și-a exprimat disponibilitatea de a ajuta, el a spus că detaliile nu pot fi dezvăluite încă.

„Astăzi vorbim despre banii pentru reparații nu numai în sensul reconstrucției. Dacă acesta este un război, atunci avem nevoie de acești bani pentru a ne susține armata și producția de apărare”, a spus Zelenski, adăugând că, dacă se va conveni asupra unui plan de încheiere a războiului, fondurile vor fi direcționate în totalitate către reconstrucția Ucrainei.

El a precizat că circa 200 de miliarde de euro din activele rusești înghețate se află în Uniunea Europeană, subliniind că deblocarea lor ține în primul rând de voința politică. Liderul ucrainean a adăugat că în Statele Unite sunt blocate active rusești în valoare de până la 5,5 miliarde de dolari.

„Fiecare cent este foarte important pentru noi astăzi”, a spus el.

Referindu-se la Donbas, Zelenski a spus că SUA caută în prezent un compromis.

„Cu toții cunoaștem poziția Rusiei. Ei vor să cucerească întreg Donbasul. Iar acum vor ca noi să părăsim Donbasul. Aceasta este poziția lor oficială. Poziția noastră oficială este că nu suntem pregătiți pentru măsuri adecvate. Iar SUA caută un compromis”, a spus el.

Zelenski a adăugat că discuțiile privind un plan propus în 20 de puncte, garanții de securitate și acorduri de reconstrucție vor continua în SUA, unde echipele ucrainene și americane urmează să se întâlnească în zilele următoare.

Sursa: Kyiv Post

Etichete: SUA, vladimir putin, Zelenski,

Dată publicare: 18-12-2025 12:50

Zelenski, înainte de întâlnirea de la Miami: Rusia se pregăteşte pentru un nou „an de război în 2026”
Stiri externe
Zelenski, înainte de întâlnirea de la Miami: Rusia se pregăteşte pentru un nou „an de război în 2026”

O întrevedere între emisari ruşi şi americani asupra războiului din Ucraina va avea loc în acest sfârşit de săptămână la Miami, în Florida, a anunţat miercuri un responsabil al Casei Albe, informează AFP.

SUA şi Rusia negociază la Miami în acest weekend. Zelenski avertizează că Putin se pregătește de un nou „an de război”
Stiri externe
SUA şi Rusia negociază la Miami în acest weekend. Zelenski avertizează că Putin se pregătește de un nou „an de război”

O întâlnire între emisarii ruşi şi americani privind războiul din Ucraina va avea loc în acest weekend la Miami, în Florida, a anunţat miercuri un responsabil al Casei Albe.

Eforturile de pace conduse de SUA par să prindă contur. Volodimir Zelenski a anunțat că planul de pace este „foarte viabil”
Stiri externe
Eforturile de pace conduse de SUA par să prindă contur. Volodimir Zelenski a anunțat că planul de pace este „foarte viabil”

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că propunerile negociate cu oficialii SUA pentru un acord care să pună capăt războiului din Ucraina ar putea fi finalizate în câteva zile.

USR îl mută pe Radu Miruță la șefia MApN. Cine va prelua Ministerul Economiei
Stiri Politice
USR îl mută pe Radu Miruță la șefia MApN. Cine va prelua Ministerul Economiei

USR vrea să-l mute pe Radu Miruță, de la Economie la Apărare. Iar în locul său ar urma să fie propus senatorul Irineu Darău. Deciziile partidului vin după demisia lui Ionuț Moșteanu de la vârful MapN.

Ce spune Nicușor despre eliminarea prescripției pentru corupție: „De ce nu reușim să rezolvăm în 15 ani?”
Stiri Justitie
Ce spune Nicușor despre eliminarea prescripției pentru corupție: „De ce nu reușim să rezolvăm în 15 ani?”

Nicușor Dan a vorbit despre problemele din Justiție înainte de reuniunea Consiliului European. Președintele a explicat faptul că problema nu este termenul de precripție a marilor fapte de corupție, ci timpul necesar pentru rezolvarea dosarelor.

Istoric: „Rusia lui Putin atacă verigile slabe ale Europei. România este, fără îndoială, una dintre ele”
Stiri actuale
Istoric: „Rusia lui Putin atacă verigile slabe ale Europei. România este, fără îndoială, una dintre ele”

Istoricul Thierry Wolton avertizează că democrația europeană rămâne neînțeleasă de restul lumii și se declară surprins de acordul dintre Putin și Trump, menit să slăbească Europa pentru câștig economic ulterior.

