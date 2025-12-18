Zelenski: „Colegii americani susțin că Putin este gata să pună capăt războiului”. Ce fel de compromis caută SUA

Volodimir Zelenski a declarat că Vladimir Putin nu dorește să pună capăt războiului, în ciuda afirmațiilor SUA, adăugând că sancțiunile, înghețarea activelor și presiunea occidentală vor determina următoarele mișcări ale Moscovei.

Președintele Ucrainei a declarat joi, că președintele rus Vladimir Putin nu are intenția reală de a pune capăt războiului împotriva Ucrainei, în ciuda afirmațiilor oficialilor americani că Moscova ar putea fi pregătită pentru negocieri de pace.

În declarația făcută joi în fața presei, Zelenski a comentat ultimele declarații ale lui Putin din cadrul ședinței de miercuri a consiliului de administrație al Ministerului Apărării din Rusia, în cadrul căreia liderul de la Kremlin a promis să intensifice ofensivele în Ucraina.

„Semnalele pe care le transmite Putin nu sunt deloc noi pentru noi. Am spus întotdeauna că el nu dorește să pună capăt războiului. Întrebarea este dacă poate să-l continue. Această chestiune depinde deja de partenerii noștri, de presiunea exercitată de aceștia, în primul rând de sancțiuni și diplomație”, a declarat Zelenski, potrivit Kyiv Post.

În același timp, el a remarcat că oficialii americani văd situația diferit.

„Acum, colegii americani susțin că Putin este gata să pună capăt războiului atât în mod public, cât și în mod privat”, a spus el, adăugând că Ucraina susține inițiativele SUA, deși nu este de acord cu toate elementele potențialelor acorduri.

„Avem unele diferențe în ceea ce privește problema teritorială, finanțarea și activele înghețate”, a spus Zelenski.

Potrivit lui Zelenski, economia Rusiei nu ar putea susține războiul la nivelurile anterioare dacă sancțiunile ar fi aplicate în totalitate.

„Dacă Putin încetinește acum acest val diplomatic, care este cel mai mare din ultima perioadă, atunci SUA vor exercita o presiune și mai mare asupra lor”, a adăugat el.

Zelenski a mai spus că Ucraina și SUA au discutat despre finanțarea reconstrucției în cadrul negocierilor de la Berlin. Deși Washingtonul și-a exprimat disponibilitatea de a ajuta, el a spus că detaliile nu pot fi dezvăluite încă.

„Astăzi vorbim despre banii pentru reparații nu numai în sensul reconstrucției. Dacă acesta este un război, atunci avem nevoie de acești bani pentru a ne susține armata și producția de apărare”, a spus Zelenski, adăugând că, dacă se va conveni asupra unui plan de încheiere a războiului, fondurile vor fi direcționate în totalitate către reconstrucția Ucrainei.

El a precizat că circa 200 de miliarde de euro din activele rusești înghețate se află în Uniunea Europeană, subliniind că deblocarea lor ține în primul rând de voința politică. Liderul ucrainean a adăugat că în Statele Unite sunt blocate active rusești în valoare de până la 5,5 miliarde de dolari.

„Fiecare cent este foarte important pentru noi astăzi”, a spus el.

Referindu-se la Donbas, Zelenski a spus că SUA caută în prezent un compromis.

„Cu toții cunoaștem poziția Rusiei. Ei vor să cucerească întreg Donbasul. Iar acum vor ca noi să părăsim Donbasul. Aceasta este poziția lor oficială. Poziția noastră oficială este că nu suntem pregătiți pentru măsuri adecvate. Iar SUA caută un compromis”, a spus el.

Zelenski a adăugat că discuțiile privind un plan propus în 20 de puncte, garanții de securitate și acorduri de reconstrucție vor continua în SUA, unde echipele ucrainene și americane urmează să se întâlnească în zilele următoare.

