Cum poți scăpa de teama de zbor. Metode pentru a afla dacă vei avea turbulențe pe drum

Frica de zbor poate transforma orice vacanță într-o experiență extrem de stresantă. De-a lungul timpului, persoanele afectate au încercat numeroase metode pentru a-și învinge teama, de la hipnoză până la discuții cu membrii echipajului de cabină.

Recent, un expert în călătorii a prezentat „un instrument susținut de știință” care ar putea ajuta la reducerea anxietății legate de zbor, scrie Daily Mail.

Stacey Leasca, jurnalist de turism la Travel + Leisure, zboară frecvent în interes profesional, deși recunoaște că se teme de avion. Ea susține că a testat aproape toate soluțiile cunoscute pentru a-și controla frica, însă doar una s-a dovedit cu adevărat eficientă.

Soluția: prognozele de turbulență

Soluția constă în învățarea modului de accesare și interpretare a prognozelor de turbulență. Stacey afirmă că verifică aceste informații înainte de fiecare zbor.

„Folosesc site-uri precum Turbli, care combină date de la agenții oficiale de meteorologie și aviație pentru a prezice turbulențele, vântul și activitatea furtunilor de-a lungul rutei de zbor”, a explicat ea.

Turbli este un instrument de prognoză a turbulențelor lansat în 2020. Potrivit platformei, pasagerii care se tem de zbor sunt printre cei mai frecvenți utilizatori. Pentru unii, aplicația ajută la calmarea anxietății prin stabilirea unor așteptări realiste, în timp ce pentru alții poate accentua starea de neliniște.

Pentru pasagerii anxioși care consideră că informația ajută la reducerea necunoscutului, acest tip de instrument poate fi util.

Bryan Bruno, director medical la un centru din New York, a declarat pentru Travel + Leisure că utilizarea unor astfel de aplicații activează zona rațională a creierului. „Când folosești instrumente precum Turbli pentru a prezice turbulențele, îți implici cortexul prefrontal, în loc să lași amigdala să domine cu reacții de frică. Cunoașterea transformă amenințările imprevizibile în variabile gestionabile”, a explicat el.

Creierul nu poate funcționa simultan în mod rațional și în stare de panică, a mai precizat specialistul. Astfel, anticiparea situațiilor reduce anxietatea, iar aceste aplicații oferă o imagine clară asupra a ceea ce urmează.

„Când știi că sunt așteptate turbulențe moderate deasupra statului Colorado, mintea încetează să mai creeze scenarii dezastruoase și înlocuiește întrebarea «Ce-ar fi dacă?» cu «Știu la ce să mă aștept»”, a adăugat Bryan Bruno.

Moduri să scapi de teama de zbor

Respirația profundă este foarte importantă în timpul decolării și în alte momente din timpul zborului în care te confrunți cu anxietate. Dacă cineva este foarte anxios, este de fapt foarte dificil să își schimbe modelul de respirație. Respiratul adânc declanșează răspunsul de calmare și poate ajuta la prevenirea hiperventilației.

Mergi mai devreme la aeroport. Multe persoane spun că anxietatea lor nu e provocată de faptul că se aflau în avion în mod special, ci mai degrabă de întregul proces întortocheat prin care trebuie să treci pentru a călători undeva, adesea în străinătate, cu avionul. Să-ți amintești toate documentele de călătorie, să navighezi prin terminalul unui aeroport și să te asiguri că te afli în rândul corect de oameni la momentul potrivit sunt doar câteva dintre micile lucruri pe care trebuie să le faci pentru a ajunge la avion și nu este surprinzător faptul că mulți dintre noi se simt copleșiți.

Supraaglomerarea declanșează cu ușurință stresul, așa că sosirea la aeroport în timp util pentru a parcurge procesul premergător plecării într-un ritm mai liniștit te va ajuta să îți ții grijile la distanță. A fi "devreme" pentru un zbor înseamnă să ajungi la terminal cu cel puțin trei ore înainte de ora de plecare, dacă ai bagaje de înregistrat, și cu cel puțin două ore înainte, dacă ai doar bagaj de cabină.

Alege un scaun care se află în mijlocul avionului. Încearcă să stai pe un loc de unde poți vedea aripa de aproape dacă te uiți pe fereastră - se presupune că este cel mai bun loc în care să te afli dacă ai emoții când zbori.

Raționamentul pentru acest lucru este dublu. Unu: dacă stai lângă fereastră, vederea cerului și a solului mult mai jos este cel mai mult obstrucționată. Și doi: dacă avionul întâlnește turbulențe, centrul este locul unde le vei simți cel mai puțin.

Fie că este vorba de a avea un film la care să se uite, muzică pe care să o asculte, o carte pe care să o citească sau o aplicație terapeutică de relaxare pe care să o folosească, multe persoane cu frică de zbor vor să își distragă atenția în timpul zborului.

Ar putea fi benefic să iei cu tine câteva obiecte de confort de acasă care să te facă să te simți mai liniștit, cum ar fi o pătură moale sau chiar fotografii ale celor dragi. Una dintre cele mai bune modalități de a îți distrage atenția de la situație este dormitul, deși nu este întotdeauna ușor să faci asta.

Pe scurt - distragerea atenției funcționează. Companiile aeriene oferă acum micul confort de acasă - cum ar fi televizoarele, canalele de muzică și revistele - pentru a distrage atenția de la zgomotele și loviturile din timpul zborului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













