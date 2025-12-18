SUA şi Rusia negociază la Miami în acest weekend. Zelenski avertizează că Putin se pregătește de un nou „an de război”

18-12-2025 | 07:22
Putin și Trump
O întâlnire între emisarii ruşi şi americani privind războiul din Ucraina va avea loc în acest weekend la Miami, în Florida, a anunţat miercuri un responsabil al Casei Albe.

Preşedinţia americană nu a furnizat detalii cu privire la componenţa delegaţiilor. Potrivit site-ului Politico, Statele Unite vor fi reprezentate de emisarul pentru Ucraina Steve Witkoff şi ginerele preşedintelui Donald Trump, Jared Kushner, în timp ce Rusia ar trebui să trimită emisarul Kremlinului pentru probleme economice, Kirill Dmitriev.

Washingtonul și Moscova pregătesc o nouă rundă de discuții

Această nouă rundă de negocieri va avea loc după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a constatat „progrese” în direcţia unui compromis între Kiev şi Washington cu privire la conţinutul unui plan care va fi propus Moscovei pentru a pune capăt luptelor, după întâlnirile de duminică şi luni de la Berlin între oficiali americani, ucraineni şi europeni. Cu toate acestea, Zelenski a avertizat că, în opinia sa, Rusia se pregăteşte pentru un nou „an de război” în 2026.

Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat miercuri că obiectivele ofensivei sale în Ucraina „vor fi fără îndoială atinse”.

Detaliile planului american, după ce a fost revizuit la Berlin împreună cu ucrainenii, nu sunt cunoscute, dar Kievul a anunţat că acesta implică concesii teritoriale din partea sa.

vladimir putin
Putin denunță „isteria” Occidentului. Ce sancțiuni pregătește Washingtonul dacă Rusia respinge acordul de pace

Documentul iniţial al Washingtonului a fost perceput de Kiev şi de europeni ca fiind în mare măsură favorabil poziţiilor Kremlinului.

