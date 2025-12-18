Zelenski, înainte de întâlnirea de la Miami: Rusia se pregăteşte pentru un nou „an de război în 2026”

Stiri externe
18-12-2025 | 08:56
zelenski
Getty

O întrevedere între emisari ruşi şi americani asupra războiului din Ucraina va avea loc în acest sfârşit de săptămână la Miami, în Florida, a anunţat miercuri un responsabil al Casei Albe, informează AFP.

autor
Claudia Alionescu

Preşedinţia americană nu a furnizat niciun detaliu cu privire la componenţa delegaţiilor. Potrivit site-ului Politico, SUA vor fi reprezentate de emisarul pentru Ucraina Steve Wirkoff şi de ginerele preşedintelui Donald Trump, Jared Kushner, în timp ce Rusia ar urma să îl trimită la negocieri pe emisarul Kremlinului pentru probleme economice Kirill Dmitriev.

Această nouă serie de negocieri va interveni după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a constatat "progrese" spre un compromis între Kiev şi Washington asupra conţinutului unui plan ce ar urma să fie propus Moscovei pentru a pune capăt luptelor, după întrevederi care au avut loc duminică şi luni la Berlin între responsabili americani, ucraineni şi europeni.

Zelenski a avertizat cu toate acestea că Rusia se pregăteşte, potrivit lui, de un nou "an de război" în 2026.

Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat la rândul său miercuri că obiectivele ofensivei sale în Ucraina "vor fi fără îndoială atinse".

vladimir putin
Test pentru Vladimir Putin, propus de Mark Rutte. Doar așa își va da seama dacă „este serios”

Detaliile planului american după ce acesta a fost remaniat la Berlin cu ucrainenii nu sunt cunoscute, însă Kievul a dezvăluit că acesta implică unele concesii teritoriale din partea sa.

Documentul original al Washingtonului fusese perceput de Kiev şi europeni ca fiind mult favorabil poziţiilor Kremlinului.

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, SUA,

Dată publicare: 18-12-2025 08:44

Trump îl trimite la Berlin pe emisarul său pentru negocieri cu Zelenski. SUA împinge Ucraina către un acord de pace
Stiri externe
Trump îl trimite la Berlin pe emisarul său pentru negocieri cu Zelenski. SUA împinge Ucraina către un acord de pace

Trump îl trimite la Berlin pe emisarul său Steve Witkoff pentru a se întâlni în acest weekend cu Zelenski şi cu liderii europeni, într-un moment în care Statele Unite presează Ucraina să facă unele concesii majore pentru a pune capăt războiului cu Rusia.

Test pentru Vladimir Putin, propus de Mark Rutte. Doar așa își va da seama dacă „este serios"
Stiri actuale
Test pentru Vladimir Putin, propus de Mark Rutte. Doar așa își va da seama dacă „este serios”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a deschis joi o nouă direcție în dezbaterea occidentală despre viitoarele negocieri privind războiul din Ucraina, propunând ceea ce el însuși a numit un „test” pentru Vladimir Putin.

Reuniune la NATO. Statele membre promit peste 1 miliard de dolari sub formă de ajutor militar pentru Ucraina
Stiri externe
Reuniune la NATO. Statele membre promit peste 1 miliard de dolari sub formă de ajutor militar pentru Ucraina

Mai multe ţări din NATO au anunţat miercuri peste 1 miliard de dolari sub formă de ajutor militar suplimentar pentru Ucraina şi au cerut Moscovei să înceteze cu ameninţările şi să înceapă negocieri serioase cu Kievul, informează AFP.

Cu cât va crește salariul minim în 2026. Compromisul la care au ajuns partidele din coaliție
Stiri Economice
Cu cât va crește salariul minim în 2026. Compromisul la care au ajuns partidele din coaliție

Salariul minim pe economie ar putea crește de la 1 iulie 2026 cu 300 de lei brut. Asta la schimb cu reducerea impozitului pe cifra de afaceri pentru marile companii.

Sindicatele protestează astăzi la Cotroceni, în timp ce Nicușor Dan e plecat din țară. Revendicările manifestanților
Stiri actuale
Sindicatele protestează astăzi la Cotroceni, în timp ce Nicușor Dan e plecat din țară. Revendicările manifestanților

Sindicatele anunţă organizarea unei manifestaţii publice, pentru a solicita implicarea Preşedinţiei în medierea conflictului dintre confederaţiile sindicale şi Guvern, ”în contextul degradării accelerate a condiţiilor de muncă şi de trai”.

Putin iese din nou la amenințări și nu lasă garda jos pentru ceea vrea din Ucraina. Va folosi forța cu orice preț
Stiri externe
Putin iese din nou la amenințări și nu lasă garda jos pentru ceea vrea din Ucraina. Va folosi forța cu orice preț

Vladimir Putin a declarat că susține o rezolvare diplomatică a conflictului, însă a avertizat că, în lipsa unui „dialog substanțial” din partea Ucrainei și a aliaților săi, Rusia este pregătită să își continue avansul militar și să ocupe noi teritorii.

