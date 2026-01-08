Două accidente rutiere în Poiana Mare și Maglavit. O femeie de 51 de ani a murit, iar alta este grav rănită

08-01-2026 | 22:52
Un grav accident rutier a avut loc, joi seara, în afara în judeţul Dolj, pe DN 55A, în afara localităţii Poiana Mare, în urma căruia o femeie de 51 de ani din localitate a decedat.

Sabrina Saghin

Potrivit IPJ Dolj, poliţişti din cadrul Formaţiunii Rutiere Calafat au stabilit că un bărbat, de 45 de ani, din oraşul Corabia, judeţul Olt, în timp ce conducea un autoturism pe DN 55A, din direcţia Calafat către Poiana Mare, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a intrat în coliziune cu doi pietoni, două femei de 51 şi 73 de ani, care circulau pe partea carosabilă din sens invers.

În urma evenimentului rutier, din păcate, femeia de 51 de ani, din comuna Poiana Mare a decedat, iar cea de-a doua a fost transportată la spital.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Şi în comuna Maglavit a avut loc joi seara un grav accident rutier, pe DN 56A, în urma căruia o femeie de 56 de ani din localitate a ajuns la spital în stare gravă.

Potrivit IPJ Dolj, poliţiştii au stabilit faptul că un bărbat, de 40 de ani, cetăţean bulgar, în timp ce conducea un autoturism pe DN 56A, în localitatea Maglavit, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a surprins şi acroşat un pieton, o femeie de 56 de ani din localitate. În urma evenimentului rutier, femeia a suferit vătămări, fiind transportată în stare gravă la spital.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii vătămare corporală din culpă. 

Sursa: Agerpres

Etichete: accident, dolj,

Dată publicare: 08-01-2026 22:52

