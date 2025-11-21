Putin amenință cu noi cuceriri dacă Ucraina nu acceptă planul american: „Poate fi baza unei soluții definitive”

Preşedintele rus Vladimir Putin ameninţă vineri. într-o reuniune guvernamentală transmisă în direct la televizor, să cucerească şi mai multe teritoriu ucrainean, dacă Ucraina nu acceptă planul american.

Planul propus de către Statele Unite în Ucraina poate ”servi ca bază a unei rezolvări definitive” a războiului, a declarat liderul de la Kremlin.

”El poate servi ca bază unei rezolvări paşnice definitive, dar acest plan nu este discutat cu noi în mod concret”, a declaart liderul de la Kremlin.

El a declarat că a fost de acord cu propunerea lui Trump în Alaska.

La summitul de la Anchorage, Rusia a confirmat că, în pofida unor dificultăţi, a fost de acord cu propunerile Statelor Unite în vederea unei soluţii. a declarat el.

Statele Unite au cerut Rusiei să facă anumite compromisuri, iar Rusia a fost de acord, a precizat el.

”Pauza” de după summitul de la Anchorage, a fost cauzată de refuzul Ucrainei, a declaart Putin.

Moscova a primit textul planului lui Trump, însă acesta a fost actualizat şi nu a fosty discutat în detaliu, precizează el.

Ucraina şi aliaţii sîi au în continuare iluzia că pot înfrânge Rysia, a apreciat liderul de la Kremlin.

Statele Unite nu pot obţine consimţământul Ucrainei şi de aceea nu discută planul cu Rusia, a declarat el.

Rusia este pregătită de negocieri, însă cuceriri ca la Kupiansk în alte părţi ale frontului îi convin, a avertizat el.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













