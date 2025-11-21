Putin amenință cu noi cuceriri dacă Ucraina nu acceptă planul american: „Poate fi baza unei soluții definitive”

Stiri externe
21-11-2025 | 21:09
vladimir putin
Getty

Preşedintele rus Vladimir Putin ameninţă vineri. într-o reuniune guvernamentală transmisă în direct la televizor, să cucerească şi mai multe teritoriu ucrainean, dacă Ucraina nu acceptă planul american.

autor
Vlad Dobrea

Planul propus de către Statele Unite în Ucraina poate ”servi ca bază a unei rezolvări definitive” a războiului, a declarat liderul de la Kremlin.

”El poate servi ca bază unei rezolvări paşnice definitive, dar acest plan nu este discutat cu noi în mod concret”, a declaart liderul de la Kremlin.

El a declarat că a fost de acord cu propunerea lui Trump în Alaska.

La summitul de la Anchorage, Rusia a confirmat că, în pofida unor dificultăţi, a fost de acord cu propunerile Statelor Unite în vederea unei soluţii. a declarat el.

Citește și
Vladimir Putin
Vladimir Putin spune că a primit planul de pace american, care ar putea fi baza unei soluţii paşnice „definitive”

Statele Unite au cerut Rusiei să facă anumite compromisuri, iar Rusia a fost de acord, a precizat el.

”Pauza” de după summitul de la Anchorage, a fost cauzată de refuzul Ucrainei, a declaart Putin.

Moscova a primit textul planului lui Trump, însă acesta a fost actualizat şi nu a fosty discutat în detaliu, precizează el.

Ucraina şi aliaţii sîi au în continuare iluzia că pot înfrânge Rysia, a apreciat liderul de la Kremlin.

Statele Unite nu pot obţine consimţământul Ucrainei şi de aceea nu discută planul cu Rusia, a declarat el.

Rusia este pregătită de negocieri, însă cuceriri ca la Kupiansk în alte părţi ale frontului îi convin, a avertizat el.

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, vladimir putin, plan, pace,

Dată publicare: 21-11-2025 21:09

Articol recomandat de sport.ro
Răsturnare de situație înainte de Turcia - România: "FIFA va fi notificată"
Răsturnare de situație înainte de Turcia - România: "FIFA va fi notificată"
Citește și...
Vladimir Putin spune că a primit planul de pace american, care ar putea fi baza unei soluţii paşnice „definitive”
Stiri externe
Vladimir Putin spune că a primit planul de pace american, care ar putea fi baza unei soluţii paşnice „definitive”

Preşedintele rus Vladimir Putin a confirmat vineri că a primit planul de pace pentru Ucraina elaborat de Statele Unite şi a declarat că documentul ar putea servi drept bază pentru o soluţionare paşnică „definitivă", informează EFE.

The Guardian: Planul de pace al lui Trump pare scris inițial în rusă. Analiza textului ridică semne de întrebare
Stiri externe
The Guardian: Planul de pace al lui Trump pare scris inițial în rusă. Analiza textului ridică semne de întrebare

Proiectul planului de pace al SUA privind Ucraina în 28 de puncte a fost probabil redactat iniţial în limba rusă, dat fiind faptul că versiunea sa în limba engleză conţine construcţii "stângace", care nu sunt caracteristice acesteia, scrie The Guardian.

Ce se știe despre planul de planul de pace Ucraina-Rusia. Volodimir Zelenski, supus unor presiuni fără precedent
Stiri externe
Ce se știe despre planul de planul de pace Ucraina-Rusia. Volodimir Zelenski, supus unor presiuni fără precedent

Pus la zid, cu un ultimatum! Potrivit agenției Reuters, Volodimir Zelenski ar fi fost somat să semneze până joia viitoare, planul de pace în 28 de puncte, negociat în secret de americani cu rușii.

Recomandări
Premierul Ilie Bolojan: ”Percepția că se vor reduce cu 10% toate salariile nu are nicio legătură cu realitatea”
Stiri Politice
Premierul Ilie Bolojan: ”Percepția că se vor reduce cu 10% toate salariile nu are nicio legătură cu realitatea”

Premierul Ilie Bolojan a susținut, vineri, o conferință de presă, în care a vorbit despre diverse subiecte importante, precum reforma pensiilor magistraților, programul SAFE sau reforma în administrație și ”tăierile de salarii”.  

Vladimir Putin spune că a primit planul de pace american, care ar putea fi baza unei soluţii paşnice „definitive”
Stiri externe
Vladimir Putin spune că a primit planul de pace american, care ar putea fi baza unei soluţii paşnice „definitive”

Preşedintele rus Vladimir Putin a confirmat vineri că a primit planul de pace pentru Ucraina elaborat de Statele Unite şi a declarat că documentul ar putea servi drept bază pentru o soluţionare paşnică „definitivă", informează EFE.

Cine sunt cei 17 candidați la Primăria Capitalei. Unii promit piste de Formula 1, parcări la un leu/oră și mai mulți copaci
Alegeri locale 2025
Cine sunt cei 17 candidați la Primăria Capitalei. Unii promit piste de Formula 1, parcări la un leu/oră și mai mulți copaci

Este înghesuială mare pe fotoliul de primar al Capitalei. Au rămas 17 candidați după ce Alexandru Zidaru, zis și Makavali, a decis să se retragă și să o sprijine pe Anca Alexandrescu.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 21 Noiembrie 2025

57:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 21 Noiembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
21 Noiembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28