ISW, despre planul american pentru Ucraina: Rusia ar câştiga fără luptă un teritoriu echivalent cu Luxemburgul

Rusia ar putea obține fără luptă un teritoriu cât Luxemburgul, arată o analiză AFP bazată pe datele ISW privind planul american pentru Ucraina.

Planul american consultat de AFP stipulează în special retragerea armatei ucrainene din teritoriile pe care le controlează în continuare, ceea ce ar duce la un câştig net de aproximativ 2.300 km2 pentru Moscova, adică aproape suprafaţa Luxemburgului (2.590 km2), fără a trage un singur foc de armă.

Kievul ar trebui să renunţe astfel la aproape 5.000 km2 aflaţi sub controlul său în regiunea Doneţk (est), care ar fi apoi utilizate pentru crearea unei zone tampon, precum şi la un "buzunar" de 45 km2 în regiunea Lugansk (est). Aceste concesii includ marile oraşe Kramatorsk şi Sloviansk, redute ale apărării ucrainene.

Ce teritorii ar pierde și ce ar câștiga Ucraina în urma planului propus

În schimb, Moscova ar restitui Ucrainei aproape 2.000 km2 pe care îi revendică sau îi controlează cel puţin parţial în regiunea Harkov (nord-est), 450 km2 în regiunea Dnipropetrovsk (centru-est), 300 km2 în regiunea Sumî (nord-est) şi 20 km2 în regiunea Cernihiv (nord).

Documentul prevede de asemenea recunoaşterea Crimeei, anexată de Moscova în 2014, şi a regiunilor Doneţk şi Lugansk ca aparţinând de facto Rusiei. De asemenea, acesta atribuie Rusiei vaste teritorii pe care le controlează în prezent în regiunile Herson şi Zaporojia, în sudul Ucrainei.

În fine, planul propus de Washington ar oficializa abandonarea de către Ucraina a 20% din teritoriul său pentru a recupera mai puţin de 0,5%.

De la începutul lunii noiembrie, armata rusă a avansat cu aproximativ 400 km2 în teritoriul ucrainean, într-un ritm mai rapid decât în lunile septembrie şi octombrie.

La data de 20 noiembrie, Rusia controla 19,3% din teritoriul ucrainean, fie integral, fie parţial. Aproximativ 7%, mai exact Crimeea şi zone din Donbas, se aflau deja sub control rusesc înainte de începerea invaziei declanşate în februarie 2022.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













