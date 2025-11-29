Ucraina trimite o echipă de negociatori la Washington după modificarea planului de pace american

O echipă de negociatori ucraineni a plecat sâmbătă către Statele Unite, pentru a discuta despre planul american care vizează să pună capăt Războiului din Ucraina, a anunţat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Misiunea vine după ce planul de pace american a fost perceput larg ca favorabil revendicărilor Kremlinului și ulterior modificat în urma consultărilor cu ucrainenii și europenii, relatează AFP preluat de news.ro.

Umerov conduce delegația la Washington

„Secretarul Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare şi (totodată) şeful delegaţiei ucrainene Rustem Umerov este deja în drum către Statele Unite împreună cu echipa", a anunţat pe X şeful statului ucrainean.

„El a prezentat un raport azi (sâmbătă), iar obiectivul este clar: definirea rapidă şi concretă a măsurilor necesare care să permită sfârşitul războiului", a scris Volodimir Zelenski.

„Ucraina acţionează pentru o pace demnă”

El reiterează că „Ucraina continuă să colaboreze cu Statele Unite în cel mai constructiv mod posibil" şi speră ca „rezultatele întâlnirilor de la Geneva să fie puse în practică în Statele Unite".

„Aştept cu nerăbdare raportul delegaţiei noastre după activitatea sa, în această duminică. Ucraina acţionează pentru o pace demnă. Slavă Ucrainei!", îşi încheie mesajul pe X Volodimir Zelenski.

Consultări cu șeful serviciilor de informații

Zelenski a mai scris tot pe X că a discutat cu „Kirilo Budanov, şeful (serviciilor de) informaţii ucrainene ale apărării", care i-a „prezentat raportul cu privire la situaţia securităţii, situaţia politică din jurul Ucrainei şi perspectivele actuale. Am identificat mai multe puncte-cheie importante în procesul de negociere".

Plan de pace modificat după consultări cu Kiev și europenii

Planul de pace american - prezentat săptămâna trecută - a fost perceput larg ca favorabil revendicărilor Kremlinului.

Acest text a fost amendat weekendul trecut, în urma unor consultări cu ucrainenii şi urmează să fie prezentat Moscovei.

Putin: „Dacă nu pleacă, îi vom goni cu forţa militară”

„Dacă trupele ucrainene părăsesc teritoriile ocupate (de către Ucraina), noi vom înceta ostilităţile. Dacă nu pleacă, noi le vom goni cu forţa militară", anunţa joi, într-o conferinţă de presă la Bişkek, în Kîrgîzstan, preşedintele rus Vladimir Putin.

Preşedinţia ucraineană a exclus - în mod oficial - orice renunţare la teritorii ucrainene şi a subliniat că singurul subiect realist este un armistiţiu pe linia frontului.

Vladimir Putin nu a precizat dacă se referea doar la regiunile Doneţk şi Lugansk, situate în estul Ucrainei, considerate ţintele prioritare ale Kremlinului, sau vorbea şi despre regiunile Herson şi Zaporojie, situate în sudul Ucrainei.

Rusia a revendicat în septembrie 2022 anexarea acestor patru teritorii ucrainene - asupra cărora nu deţine controlul în întregime nici în prezent.

Versiunea inițială: cedarea Donbasului. Versiunea modificată: nedivulgată

O cedare a regiunilor Doneţk şi Lugansk de către Kiev Moscovei apare în planul original în 28 de puncte al Statelor Unite, însă acest text a fost modificat în mod considerabil de către Ucraina, susţinută de către europeni.

Această nouă versiune nu a fost dezvăluită, însă ea nu mai cuprinde condiţiile maximaliste şi nu oferă o soluţie la teritoriile ocupate de către Rusia, potrivit unor surse intervievate la Kiev de AFP.

Witkoff, aşteptat săptămâna viitoare la Moscova

Emisarul american Steve Witkoff este aşteptat săptămâna viitoare la Moscova pentru a discuta despre acest plan american cu oficiali ruşi.

