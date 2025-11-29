Zelenski anunță reorganizarea cabinetului, după ce șeful cancelariei și-a dat demisia. Cum decurg negocierile pentru pace

29-11-2025 | 08:17
Zelenski
O delegație ucraineană a plecat spre Statele Unite, pentru discuții cu emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele acestuia, Jared Kushner.

Întâlnirea va avea loc în Florida, scriu jurnaliștii publicației Bloomberg.

Iar săptămâna viitoare, Witkoff se va vedea cu Vladimir Putin, la Moscova, pentru a discuta noul plan de pace.

În paralel, Volodimir Zelenski a anunțat o reorganizare a cabinetului său, după ce șeful cancelariei și-a dat demisia.

Andrii Iermak era considerat „numărul doi” în ierarhia puterii de la Kiev, dar acum se află în centrul unui scandal uriaș de corupție.

Autoritățile anticorupție din Ucraina au efectuat percheziții la domiciliul șefului de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski și „mâna sa dreaptă”.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Va avea loc o reorganizare a biroului președintelui Ucrainei. Șeful cancelariei prezidențiale, Andrii Iermak, și-a dat demisia. Îi sunt recunoscător lui Andrii pentru că a prezentat întotdeauna poziția Ucrainei în cadrul negocierilor exact așa cum trebuia. A fost întotdeauna o poziție patriotică. Nu vreau să existe zvonuri și speculații.”

La începutul lunii, a fost dezvăluită o anchetă amplă de corupție la compania de stat pentru energie atomică, Energoatom, care a implicat foști înalți funcționari și un fost partener de afaceri al lui Zelenski.

Deborah Haynes, jurnalistă britanică: „Cele două organisme anticorupție investighează o presupusă schemă de mită de 100 de milioane de dolari, în sectorul energetic din Ucraina, în care ar fi implicați înalți oficiali apropiați de președintele Volodimir Zelenski. Este deosebit de dureros pentru populația Ucrainei să audă despre acest scandal, având în vedere că țara trece în prezent prin pene de curent îngrozitoare și că acestea durează încă de la începutul invaziei ruse.”

Pe de altă parte, premierul maghiar Viktor Orban s-a întâlnit cu Vladimir Putin, la Moscova, pentru a discuta despre eforturile de pace în Ucraina și aprovizionarea cu energie a țării sale.

Viktor Orban, premierul Ungariei: „Ucraina este vecinul Ungariei, motiv pentru care efectele războiului asupra noastră sunt puternice. Suferim pierderi economice semnificative. Interesul Ungariei este pacea. Sperăm foarte mult ca propunerile de pace aflate în discuție să ducă la un armistițiu și la pace.”

Putin i-a spus că încă își dorește o întâlnire cu președintele american la Budapesta.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „A fost propunerea lui Donald. El a spus imediat: «Avem relații bune cu Ungaria, voi aveți relații bune și propun această opțiune.» Desigur, am fost de acord, bucuros.”

Liderul de la Kremlin spune că Statele Unite și Rusia trebuie să discute serios propunerile de încheiere a războiului din Ucraina.

Potrivit publicației The Telegraph, care citează surse de la Washington, Statele Unite ar fi gata să recunoască peninsula Crimeea și părțile ocupate din Donbas ca teritorii rusești, în schimbul încetării războiului.

Iar Trump îi trimite la Moscova cu această ofertă pe emisarul Steve Witkoff și pe ginerele său, Jared Kushner.

