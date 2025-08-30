Momentul în care fostul șef al parlamentului Ucrainei este împușcat de 5 ori de un individ deghizat în curier | Video

În timp ce Casa Albă dă asigurări că face eforturi pentru a-i aduce pe Vladimir Putin și pe Volodimir Zelenski la masa negocierilor rușii continuă să bombardeze orașele ucrainene.

Iar în Liov, un cunoscut deputat ucrainean care a jucat un rol important în Euromaidan, revoluția portocalie anti-rusă din 2013, a fost asasinat sâmbătă în stradă de un individ deghizat în livrator care a fugit apoi cu o bicicletă electrică.

O filmare care circulă pe reţelele sociale surprinde momentul în care deputatul ucrainean Andrii Parubii a fost împuşcat de 5 ori de un individ echipat ca un livrator. Execuția a avut loc în miezul zilei într-un cartier din Liov, cel mai mare oraș din vestul Ucrainei.

A hitman disguised as a courier shot Andriy Parubiy 8 times A surveillance camera captured the moment of the murder of the former speaker of the Ukrainian parliament and former secretary of the National Security and Defense Council. After the attack, the hitman placed the gun… pic.twitter.com/jtVofMRS5k August 30, 2025



În toamna lui 2013, în toiul revoluţiei Euromaidan, Parubii a fost comandantul unei forțe de securitate improvizate care îi proteja pe protestatari de trupele Ministerului de Interne. Ulterior a fost secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, iar între 2016 şi 2019 a fost preşedintele parlamentului. Volodimir Zelenski a denunţat asasinatul, numindu-l "o crimă oribilă".

În altă ordine de idei, după o şedinţă comună a guvernelor francez şi german, la Toulon, Emmanuel Macron şi Friederich Merz au anunțat că vor furniza Ucrainei mai multe mijloace de apărare anti-aeriană. Cei doi lideri europeni au discutat și despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, chiar dacă pacea rămâne, deocamdată, o himeră.



Friedrich Merz: ”Kievul are nevoie de garanții de securitate solide. Dragă Emmanuel, primul nivel al acestor garanții este deja în acțiune. Forțele armate ale Ucrainei trebuie să fie sprijinite şi consolidate permanent în materie de înarmare, finanțare și instructaj. În această privință, noi amândoi (Franța și Germania) avem atribuții esențiale”.

Discuțiile vor continua săptămâna viitoare cu Volodimir Zelenski, care îi va prezenta telefonic concluziile lui Donald Trump.



Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: ”Ceea ce ne dorim este că aceste garanții de securitate din partea țărilor europene, cel puțin a celor cheie, și din partea Statelor Unite ale Americii, să fie susținute de parlamentele lor și de Congres. Nu vrem un nou Memorandum de la Budapesta (din 1994, prin care Ucraina a renunțat la arsenalul nuclear). Vrem un document oficial. Unul serios”.

Liderii german şi francez au dezvăluit că vor discuta în acest weekend cu președintele Donald Trump despre cum poate fi adusă Rusia la masa negocierilor.



Emmanuel Macron, președintele Franței: ”Discuția telefonică (din 18 august) s-a soldat cu propunerea făcută chiar de președintele Puţin președintelui Trump: „O să mă întâlnesc cu Zelenski”. Dacă nu se întâmplă nimic până luni, termenul dat chiar de Trump, asta va însemna că Vladimir Puţin l-a dus din nou de nas pe Donald Trump. Iar asta nu poate să rămână fără consecințe”.

Între timp, ruşii continua să atace crâncen Ucraina. Noaptea trecută au lansat 45 de rachete şi peste 530 de drone, asupra regiunilor Zaporojie şi Dnipropetrovsk.

Pe de altă parte, Kievul a anunțat distrugerea, cu doar câteva drone ieftine, a două poduri din Rusia, folosite de armata lui Puţin pentru reaprovizionare. Podurile fuseseră minate astfel încât armata rusă avea opțiunea de a le arunca în aer în cazul unei ofensive neașteptate a Ucrainei. Forţele Kievului au sesizat mișcare în jurul podurilor, au dedus ca acestea fuseseră minate şi au folosit informația în avantajul lor.

