Ucraina anunţă extinderea geografică a atacurilor cu rază lungă asupra Rusiei

28-10-2025 | 07:32
Volodimir Zelenski
În cadrul şedinţei Statului Major al comandantului suprem, au fost stabilite sarcini pentru extinderea ariei geografice a atacurilor cu rază lungă de acţiune ale forţelor de apărare ale Ucrainei, a anunţat Zelenski.

Ioana Andreescu

La şedinţă au participat producătorii de arme şi toţi cei responsabili de utilizarea acestora. Tema principală a fost capacitatea Ucrainei de a aplica ceea ce Zelenski a numit „sancţiuni de lungă distanţă” împotriva Rusiei. Participanţii au analizat eficacitatea atacurilor de lungă distanţă ale forţelor de apărare într-o perioadă specifică.

Se lucrează cu producătorii de armela contracte pe termen lung

El a spus că în prezent se lucrează cu producătorii de arme la contracte pe termen lung. O durată de trei ani permite producătorilor să planifice mai bine utilizarea resurselor şi să mărească aprovizionarea forţelor armate.

Zelenski: Numărul acestor contracte va creşte

Potrivit lui Zelenski, numărul acestor contracte va creşte. Întâlnirea a inclus şi rapoarte privind atacurile ruseşti care vizează infrastructura şi instalaţiile energetice. Au fost identificate noi nevoi de apărare, precum şi sarcini de cooperare cu partenerii în direcţii specifice în furnizarea de sisteme de apărare aeriană.

„Partenerii noştri dispun de sistemele necesare şi este important ca diplomaţia ucraineană să fie mai activă în pregătirea deciziilor relevante”, a spus Zelenski.

Potrivit Ukrinform, în noaptea de 22-23 octombrie, forţele de apărare ale Ucrainei au lovit rafinăria de petrol din Ryazan şi o rafinărie şi un depozit de muniţie pe teritoriul Rusiei.

Sursa: News.ro

