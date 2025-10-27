Cât mai poate rezista Ucraina în războiul cu Rusia. Estimarea lui Volodimir Zelenski

Ucraina este pregătită să lupte împotriva Rusiei încă „doi, trei ani”, declară premierul polonez Donald Tusk publicaţiei britanice The Sunday Times, relatează Euronews.

Şeful Guvernului de la Varşovia precizează că declaraţia sa are la bază o discuţie la telefon pe care a purtat-o joi cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Cei doi lideri au discutat la telefon despre Războiul din Ucraina şi ameninţarea tot mai mare a Rusiei la adresa întregii Europe de Vest.

Donald Tusk reiterează susţinerea de nezdruncinat a Kievului de către Polonia.

„N-am nicio îndoială asupra faptului că Ucraina va supravieţui ca stat independent”, declară el.

„Cea mai importantă problemă este câte victime trebuie să mai suportăm”, a adăugat el.

Şeful Guvernului polonez dezvăluie că - în pofida apelurilor Statelor Unite şi administraţiei Trump la deschiderea unor negocieri de pace -, Volodimir Zelenski rămâne hotărât să continue războiul.

„Preşedintele Zelenski mi-a spus că speră ca războiul să nu dureze zece ani, dar că Ucraina este pregătită să se lupte încă doi, trei ani”, dă asigurări Donald Tusk.

Premierul polonez subliniază că Rusia a avut întotdeauna „un avantaj fundamental împotriva Occidentului: voinţa de a continua războiul”.

„Noi vorbim despre sfârşitul erei iluziilor în Europa. Mi-e teamă că este prea târziu să ne pregătim deplin împotriva tuturor ameninţărilor, dar nu este prea târziu să ne pregătim pentru a supravieţui”, subliniază el.

