Cât mai poate rezista Ucraina în războiul cu Rusia. Estimarea lui Volodimir Zelenski

Stiri externe
27-10-2025 | 17:48
Volodimir Zelenski
Getty

Ucraina este pregătită să lupte împotriva Rusiei încă „doi, trei ani”, declară premierul polonez Donald Tusk publicaţiei britanice The Sunday Times, relatează Euronews.  

autor
Claudia Alionescu

Şeful Guvernului de la Varşovia precizează că declaraţia sa are la bază o discuţie la telefon pe care a purtat-o joi cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Cei doi lideri au discutat la telefon despre Războiul din Ucraina şi ameninţarea tot mai mare a Rusiei la adresa întregii Europe de Vest.

Donald Tusk reiterează susţinerea de nezdruncinat a Kievului de către Polonia.

„N-am nicio îndoială asupra faptului că Ucraina va supravieţui ca stat independent”, declară el.

Citește și
Donald Tusk
Donald Tusk avertizează: Nu va fi pace în Ucraina atâta timp cât Putin rămâne la putere. Războiul ar putea deveni veșnic

„Cea mai importantă problemă este câte victime trebuie să mai suportăm”, a adăugat el.

Şeful Guvernului polonez dezvăluie că - în pofida apelurilor Statelor Unite şi administraţiei Trump la deschiderea unor negocieri de pace -, Volodimir Zelenski rămâne hotărât să continue războiul.

„Preşedintele Zelenski mi-a spus că speră ca războiul să nu dureze zece ani, dar că Ucraina este pregătită să se lupte încă doi, trei ani”, dă asigurări Donald Tusk.

Premierul polonez subliniază că Rusia a avut întotdeauna „un avantaj fundamental împotriva Occidentului: voinţa de a continua războiul”.

„Noi vorbim despre sfârşitul erei iluziilor în Europa. Mi-e teamă că este prea târziu să ne pregătim deplin împotriva tuturor ameninţărilor, dar nu este prea târziu să ne pregătim pentru a supravieţui”, subliniază el.

Scandal la un liceu din Iași. O profesoară de biologie a demisionat după ce elevii ar fi găsit-o pe un site de videochat

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, razboi, donald tusk,

Dată publicare: 27-10-2025 17:48

Articol recomandat de sport.ro
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Citește și...
Slovacia se retrage din programele UE pentru Ucraina. Premierul Fico refuză orice implicare în ajutorul militar
Stiri externe
Slovacia se retrage din programele UE pentru Ucraina. Premierul Fico refuză orice implicare în ajutorul militar

Slovacia nu va participa la niciun program al Uniunii Europene care vizează finanţarea ajutorului militar pentru Ucraina în lupta sa împotriva invaziei Rusiei, a declarat duminică premierul Robert Fico, conform Reuters, preluat de Agerpres.

Donald Tusk avertizează: Nu va fi pace în Ucraina atâta timp cât Putin rămâne la putere. Războiul ar putea deveni veșnic
Stiri externe
Donald Tusk avertizează: Nu va fi pace în Ucraina atâta timp cât Putin rămâne la putere. Războiul ar putea deveni veșnic

Prim-ministrul polonez Donald Tusk nu se aşteaptă la o pace durabilă în Ucraina atât timp cât preşedintele rus Vladimir Putin este la putere, conform unui interviu pentru ziarul britanic The Sunday Times, citat de dpa.

Donald Trump spune că nu se va întâlni cu Putin până la un acord de pace. „Nu-mi voi pierde timpul”
Stiri externe
Donald Trump spune că nu se va întâlni cu Putin până la un acord de pace. „Nu-mi voi pierde timpul”

Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că nu intenţionează să se întâlnească cu preşedintele rus Vladimir Putin până când nu va considera că există un acord pentru a asigura pacea între Rusia şi Ucraina, relatează Reuters.

Ucraina a atacat a patra cea mai mare rafinărie din Rusia, oprind producția de 80.000 de barili pe zi a rușilor
Stiri Economice
Ucraina a atacat a patra cea mai mare rafinărie din Rusia, oprind producția de 80.000 de barili pe zi a rușilor

Rafinăria de petrol Riazan din Rusia – a patra ca mărime și un activ cheie al Rosneft – a fost nevoită să oprească o unitate importantă de distilare a țițeiului, după ce un atac cu drone ucrainene a incendiat o parte a instalației în această săptămână.

VIDEO. 3 oameni au fost uciși în Ucraina, inclusiv un salvator, în atacurile Rusiei cu rachete. 10 răniţi şi incendii la Kiev
Stiri externe
VIDEO. 3 oameni au fost uciși în Ucraina, inclusiv un salvator, în atacurile Rusiei cu rachete. 10 răniţi şi incendii la Kiev

Trei persoane au fost ucise - inclusiv un salvator - în atacurile Rusiei cu rachete, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în Ucraina. La Kiev a fost ucisă o persoană, iar alte zece au fost rănite, anunţă autorităţile ucrainene.

Recomandări
Proxeneți români condamnați în Scoția pentru abuzarea a 10 femei. Liderul, descris drept „șmecher”, cânta P.I.M.P. în mașină
Stiri externe
Proxeneți români condamnați în Scoția pentru abuzarea a 10 femei. Liderul, descris drept „șmecher”, cânta P.I.M.P. în mașină

Membrii unei bande proxeneți din România au fost condamnați în Scoția pentru violarea și exploatarea sexuală a zece femei, cu vârste între 16 și 30 de ani, în apartamente din orașul Dundee, între 2021–2022.

Ședinţă extraordinară de Guvern pe tema OUG 52. Coaliția dezbate modificările la reforma administrației
Stiri Politice
Ședinţă extraordinară de Guvern pe tema OUG 52. Coaliția dezbate modificările la reforma administrației

Guvernul s-a reunit într-o ședință dedicată modificării Ordonanței 52, act normativ care a generat tensiuni în coaliție. PSD a reclamat că prevederile acesteia ar bloca activitatea autorităților.

Peste 20.000 de sindicaliști vor protesta miercuri, la Guvern. Cer creșterea salariului minim și „oprirea austerității”
Stiri actuale
Peste 20.000 de sindicaliști vor protesta miercuri, la Guvern. Cer creșterea salariului minim și „oprirea austerității”

Patru mari confederaţii sindicale organizează miercuri de la ora 11:00 un protest în faţa Guvernului, pentru a transmite un mesaj clar împotriva austerităţii şi a „dispreţului faţă de muncă şi lucrători”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
27 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 27 Octombrie 2025

46:15

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Octombrie 2025

01:44:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28