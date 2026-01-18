Un simplu test de sânge poate prezice ce tratament pentru cancerul de sân va funcționa cel mai bine, arată un studiu

cancer la san
Oamenii de știință au dezvoltat un test simplu de sânge, bazat pe ADN, care poate prezice cât de bine vor răspunde pacientele cu cancer de sân la tratament, scrie The Guardian. 

Peste 2 milioane de persoane din întreaga lume sunt diagnosticate anual cu această boală, care este cel mai frecvent tip de cancer la nivel global. Deși tratamentele s-au îmbunătățit semnificativ în ultimele decenii, nu este ușor de stabilit care dintre ele va funcționa cel mai bine pentru fiecare pacient.

Acum, cercetătorii au conceput o biopsie lichidă care le spune medicilor cât de probabil este ca o pacientă să răspundă la un anumit tratament, chiar înainte ca acesta să înceapă. Testul are potențialul de a schimba radical abordarea terapeutică, deoarece permite oferirea unor alternative și evitarea tratamentelor ineficiente, crescând șansele de vindecare.

Testul, dezvoltat de o echipă de la Institutul de Cercetare a Cancerului din Londra (ICR), analizează ADN-ul tumoral circulant (ctDNA), eliberat în sângele pacienților de către celulele canceroase.

Cercetătorii au măsurat niveluri microscopice de ADN canceros în probe de sânge prelevate de la 167 de pacienți. Testul a fost realizat înainte de începerea tratamentului și din nou după patru săptămâni, în urma unui singur ciclu de tratament.

Potrivit echipei, a existat o asociere puternică între nivelurile scăzute de ctDNA la începutul tratamentului și răspunsul favorabil la terapie. O asociere similară a fost observată și în cazul rezultatelor obținute după patru săptămâni.

Dr. Iseult Browne, cercetător clinic la ICR și autoarea principală a studiului, a declarat:
„Studiul nostru arată că un simplu test de sânge care măsoară ADN-ul tumoral circulant poate oferi o predicție timpurie a faptului dacă un cancer de sân va răspunde la tratament.

Cunoașterea acestui lucru încă dintr-un stadiu foarte timpuriu – în acest caz, chiar la începutul tratamentului sau după doar patru săptămâni – înseamnă că putem evita administrarea unor medicamente care nu vor funcționa și putem oferi alternative înainte ca boala să aibă șansa de a progresa.

De exemplu, pacientele ar putea primi o terapie țintită alternativă, o combinație de medicamente sau ar putea fi incluse într-un studiu clinic pentru testarea unui tratament nou. În prezent, sunt în desfășurare studii care analizează dacă adaptarea tratamentului pe baza acestor teste timpurii de sânge îmbunătățește într-adevăr rezultatele, oferindu-le pacientelor mai mult timp cu o calitate bună a vieții, în timp ce boala este ținută sub control.”

În studiul finanțat de organizațiile Breast Cancer Now, Cancer Research UK, Centrul de Cercetare Biomedicală NIHR de la Royal Marsden NHS Foundation Trust și ICR, echipa a analizat probe de sânge de la 167 de persoane cu cancer de sân avansat.

Pacientele au fost împărțite în două grupuri, în funcție de tipul de cancer de sân și de mutațiile prezente. Primul grup a inclus paciente ale căror cancere prezentau mutații ESR1, HER2, AKT1, AKT sau PTEN și care au primit tratamente țintite corespunzătoare acestor mutații.

Al doilea grup a fost format din persoane cu cancer de sân triplu negativ, o formă agresivă a bolii care reprezintă 10–15% din cazurile la nivel global și care nu are mutații ce pot fi țintite. Aceste paciente au primit o combinație între inhibitorul PARP olaparib și inhibitorul ATR ceralasertib.

Pentru pacientele din al doilea grup, nivelurile scăzute de ctDNA înainte de începerea tratamentului au fost asociate cu o supraviețuire mai lungă fără progresia bolii – 10,2 luni, comparativ cu 4,4 luni. Procentul pacientelor care au răspuns la tratament – prin micșorarea sau dispariția tumorilor – a fost de 40% în cazul celor cu niveluri scăzute de ctDNA, față de 9,7% în cazul celor cu niveluri mai ridicate.

O asociere similară, deși mai slabă, a fost observată între nivelurile de ctDNA înainte de tratament și rezultatele clinice în cazul pacientelor din primul grup.

