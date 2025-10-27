Rusia sparge frontul ucrainean la Pokrovsk: lupte înverșunate, Zelenski avertizează că orașul poate decide soarta războiului

Trei ani de război în Ucraina
Profimedia

Aproape 200 de soldați ruși au pătruns în orașul Pokrovsk, din regiunea Donețk, în weekend, după luni de încercări de a sparge frontul din această zonă-cheie, a anunțat duminică Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Luptele din regiune sunt descrise drept „extrem de dinamice și intense”, însă trupele ucrainene nu sunt încercuite și au reușit să recucerească unele poziții din jurul orașului, stabilizând parțial situația, potrivit autorităților de la Kiev.

Rusia își intensifică atacurile pentru a obține câștiguri rapide pe câmpul de luptă, în timp ce Ucraina luptă cu disperare pentru a împiedica forțele Moscovei să străpungă frontul, ambele părți încercând să-și consolideze poziția înaintea unor eventuale negocieri de încetare a focului, scrie Politico.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, duminică seara, că situația din Pokrovsk este „dificilă”, iar luptele sunt „înverșunate”, subliniind că succesul în acest oraș cu poziție strategică este „critically important” — de o importanță critică.

Vineri, Kirill Dmitriev, reprezentantul special al președintelui rus Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică, a afirmat că Kievul, Moscova și Washingtonul sunt „destul de aproape” de un acord de încetare a focului, după ce Zelenski a declarat că înghețarea conflictului de-a lungul actualelor linii ale frontului ar fi „un compromis rezonabil”.

Kievul și aliații săi europeni doresc ca președintele american Donald Trump să exercite presiuni asupra lui Putin pentru a-l determina să renunțe la poziția maximalistă — prin care revendică teritorii din regiunea Donețk pe care armata rusă nu le controlează — și să accepte o încetare a focului bazată pe liniile actuale ale frontului.

Putin a tergiversat în mod repetat orice acord de pace sau armistițiu permanent, alternând între deschiderea și refuzul unor eventuale întâlniri cu Trump și Zelenski, în timp ce continuă să intensifice eforturile de a cuceri noi teritorii ucrainene.

Duminică, Rusia a anunțat chiar că a testat cu succes racheta de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik și că se pregătește să o introducă în luptă.

Anunțul a provocat reacția președintelui Donald Trump, care a declarat reporterilor aflați la bordul Air Force One:

„Și nu cred că este un lucru potrivit din partea lui Putin să spună așa ceva. Apropo, ar trebui să pună capăt războiului. Un război care ar fi trebuit să dureze o săptămână se apropie acum de al patrulea an. Asta ar trebui să facă — nu să testeze rachete.”

Sursa: Politico

Preşedintele american Donald Trump exclude să candideze la postul de vicepreşedinte în alegerile prezidenţiale din 2028 - o manevră evocată de către susţinătorii săi, care să-i permită să ocolească limita constituţională de două mandate, relatează AFP.

 

