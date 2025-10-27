Zelenski a anunţat extinderea atacurilor cu rachete şi drone asupra Rusiei: „O componentă a independenţei noastre”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat luni că ţara sa va extinde atacurile cu rachete şi drone asupra mai multor regiuni din Rusia, transmite DPA.

''Capabilităţile pentru lovituri cu rază lungă sunt o componentă a independenţei noastre şi vor fi elementul cel mai important în garantarea păcii'', a spus Zelenski în mesajul său cotidian adresat conaţionalilor săi.

El a adăugat că liderii militari de la Kiev au discutat despre ţintele potenţiale până la finalul anului, printre care o ''extindere geografică'' a atacurilor ucrainene.

În urmă cu o zi, şeful statului ucrainean a anunţat o ''problemă tehnică'' legată de planul de realizare a rachetelor de croazieră ucrainene Flamingo.

Ucraina se opune de peste trei ani şi jumătate invaziei ruse şi a efectuat lovituri repetate în interiorul teritoriului rus, în principal cu drone.

Autorităţile ruse au anunţat sâmbătă că au interceptat un amplu atac ucrainean cu drone asupra Moscovei, potrivit Agerpres.

