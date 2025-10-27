Zelenski a anunţat extinderea atacurilor cu rachete şi drone asupra Rusiei: „O componentă a independenţei noastre”

27-10-2025 | 21:25
racheta Neptun, Ucraina
Wikipedia

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat luni că ţara sa va extinde atacurile cu rachete şi drone asupra mai multor regiuni din Rusia, transmite DPA.

''Capabilităţile pentru lovituri cu rază lungă sunt o componentă a independenţei noastre şi vor fi elementul cel mai important în garantarea păcii'', a spus Zelenski în mesajul său cotidian adresat conaţionalilor săi.

El a adăugat că liderii militari de la Kiev au discutat despre ţintele potenţiale până la finalul anului, printre care o ''extindere geografică'' a atacurilor ucrainene.

În urmă cu o zi, şeful statului ucrainean a anunţat o ''problemă tehnică'' legată de planul de realizare a rachetelor de croazieră ucrainene Flamingo.

Ucraina se opune de peste trei ani şi jumătate invaziei ruse şi a efectuat lovituri repetate în interiorul teritoriului rus, în principal cu drone.

Volodimir Zelenski
Cât mai poate rezista Ucraina în războiul cu Rusia. Estimarea lui Volodimir Zelenski

Autorităţile ruse au anunţat sâmbătă că au interceptat un amplu atac ucrainean cu drone asupra Moscovei, potrivit Agerpres.

Sursa: Agerpres

Trump l-a criticat pe Putin pentru că a testat o nouă rachetă de croazieră: „Mai bine ar pune capăt războiului din Ucraina”
Stiri externe
Trump l-a criticat pe Putin pentru că a testat o nouă rachetă de croazieră: „Mai bine ar pune capăt războiului din Ucraina”

„Mai bine ar pune capăt războiului din Ucraina, decât să testeze rachete”, i-a răspuns Donald Trump lui Vladimir Putin.

Cât mai poate rezista Ucraina în războiul cu Rusia. Estimarea lui Volodimir Zelenski
Stiri externe
Cât mai poate rezista Ucraina în războiul cu Rusia. Estimarea lui Volodimir Zelenski

Ucraina este pregătită să lupte împotriva Rusiei încă „doi, trei ani”, declară premierul polonez Donald Tusk publicaţiei britanice The Sunday Times, relatează Euronews.  

Slovacia se retrage din programele UE pentru Ucraina. Premierul Fico refuză orice implicare în ajutorul militar
Stiri externe
Slovacia se retrage din programele UE pentru Ucraina. Premierul Fico refuză orice implicare în ajutorul militar

Slovacia nu va participa la niciun program al Uniunii Europene care vizează finanţarea ajutorului militar pentru Ucraina în lupta sa împotriva invaziei Rusiei, a declarat duminică premierul Robert Fico, conform Reuters, preluat de Agerpres.

Gaura din buget se îndreaptă spre un nou record, în timp ce Guvernul s-a împotmolit la tăierile de cheltuieli
Stiri Economice
Gaura din buget se îndreaptă spre un nou record, în timp ce Guvernul s-a împotmolit la tăierile de cheltuieli

Golul din buget a depășit pragul de 100 de miliarde de lei, în primele nouă luni ale acestui an, conform datelor de la Finanțe. Ne îndreptăm spre un deficit record la finele anului, când se vor adăuga 60 de miliarde de lei.

Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles
Stiri Economice
Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles

Plătim cea mai scumpă energie electrică din Uniunea Europeană, iar statul caută soluții să scadă facturile. Vestea a ajuns până la Bruxelles, iar comisarul european pentru energie și locuințe a venit la București pentru a ajuta la rezolvarea situației.

Investiție europeană de sute de mii de euro, ținută la mal în Giurgiu. Cum au blocat autoritățile turismul în zonă
Inspectorul PRO
Investiție europeană de sute de mii de euro, ținută la mal în Giurgiu. Cum au blocat autoritățile turismul în zonă

Pierdem anual zeci de milioane de euro, bani europeni, din cauza incompetenței autorităților. În Giurgiu, de pildă, la doar o oră și jumătate de București, Primăria ține la mal o ambarcațiune nouă, cu care ar putea organiza circuite turistice.

