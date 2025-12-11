Ucraina a trimis Statelor Unite ultima sa versiune a planului de încheiere a războiului cu Rusia

Stiri externe
11-12-2025 | 07:10
zelenski trump
Getty

Ucraina a trimis miercuri Statelor Unite versiunea sa actualizată a planului de a pune capăt războiului cu Rusia, au confirmat pentru AFP doi oficiali ucraineni apropiaţi dosarului.

autor
Mihaela Ivăncică

Kievul "a trimis deja" Washingtonului noua versiune a planului de încheiere a conflictului, a declarat un oficial ucrainean cu rang înalt, fără a oferi detalii suplimentare.

The Washington Post: SUA și Kievul discută aderarea Ucrainei la UE încă din 2027, ca parte a unui plan de pace

Washingtonul și Kievul discută o propunere care ar permite Ucrainei să adere la Uniunea Europeană încă din 2027, ca parte a unui plan de pace pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, potrivit Washington Post.

Aderarea rapidă a Ucrainei la UE îngrijorează unele țări ale UE, notează sursa citată.

Cu toate acestea, administrația Donald Trump consideră că poate depăși opoziția Ungariei față de aderarea Ucrainei.

Citește și
mig 29 polonia
Statul NATO care e gata să cedeze Ucrainei avioane de luptă în schimbul unei tehnologii pe care doar Kievul o deține

Se așteaptă ca statutul de membru al UE să promoveze comerțul și investițiile și să combată corupția din Ucraina.

În cadrul negocierilor s-a discutat și o propunere de creare a unei zone demilitarizate „de-a lungul întregii linii de armistițiu” - de la regiunea Donețk până la Herson și Zaporijia.

„Dincolo de această zonă demilitarizată, va exista o altă zonă, mai adâncă, unde vor fi interzise armele grele. Această zonă va fi monitorizată îndeaproape, similar zonei demilitarizate care separă Coreea de Nord și Coreea de Sud”, scrie sursa citată

Propuneri privind controlul Centralei Nucleare din Zaporijia

Potrivit acestuia, alte idei includ transferul Centralei Nucleare din Zaporijia sub controlul SUA.

Conform primei versiuni a planului de pace al SUA, publicată în presă pe 20 noiembrie, Ucraina consacră în Constituția sa angajamentul de a nu adera la NATO, iar NATO se angajează să nu admită Ucraina în alianță în viitor.

Cu toate acestea, Ucraina va avea dreptul să adere la Uniunea Europeană.

De asemenea, se preciza că Centrala Nucleară de la Zaporijia va fi lansată sub supravegherea AIEA, iar energia electrică produsă va fi împărțită în mod egal între Rusia și Ucraina - 50/50.

Sute de oameni protestează în fața sediului CSM și cer demisia Liei Savonea. „Vrem dreptate, nu imunitate”

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Ucraina, razboi, SUA,

Dată publicare: 11-12-2025 07:10

Articol recomandat de sport.ro
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Citește și...
Mesajul unui ofițer ucrainean pentru România, din Poligonul de Inovare al NATO: „Trebuie să fim foarte atenți”
Stiri actuale
Mesajul unui ofițer ucrainean pentru România, din Poligonul de Inovare al NATO: „Trebuie să fim foarte atenți”

Războiul din Ucraina a schimbat regulile confruntărilor armate. La Poligonul de Inovare NATO, din Finlanda, se testează roboți, drone și bărci fără pilot, în condiții cât mai apropiate de realitate.

Statul NATO care e gata să cedeze Ucrainei avioane de luptă în schimbul unei tehnologii pe care doar Kievul o deține
Stiri externe
Statul NATO care e gata să cedeze Ucrainei avioane de luptă în schimbul unei tehnologii pe care doar Kievul o deține

Polonia poartă negocieri cu Ucraina, căreia vrea să-i transfere avioane de tip MiG-29 în schimbul unui acces la tehnologia ucraineană a dronelor, anunţă miercuri, la postul public de radio, ministrul polonez al Apărării.

Kiel Institute: Europa nu reușește să compenseze lipsa ajutorului SUA pentru Ucraina. 2025 ar putea fi anul cu sprijin minim
Stiri externe
Kiel Institute: Europa nu reușește să compenseze lipsa ajutorului SUA pentru Ucraina. 2025 ar putea fi anul cu sprijin minim

Ajutorul militar pentru Ucraina ar putea atinge în 2025 cel mai scăzut nivel, avertizează Kiel Institute, deoarece Europa nu poate compensa blocarea sprijinului american.

Lavrov: Rusia are pregătit un răspuns pentru cazul în care UE ar confisca activele ruseşti şi ar desfăşura trupe în Ucraina
Stiri externe
Lavrov: Rusia are pregătit un răspuns pentru cazul în care UE ar confisca activele ruseşti şi ar desfăşura trupe în Ucraina

Rusia spune că are pregătit un răspuns la eventuala trimitere de trupe europene în Ucraina și la confiscarea activelor rusești înghețate, măsuri pe care le consideră ostile.

UE trage un semnal de alarmă: Rusia nu dorește pacea în Ucraina, dimpotrivă, intensifică atacurile asupra civililor
Stiri externe
UE trage un semnal de alarmă: Rusia nu dorește pacea în Ucraina, dimpotrivă, intensifică atacurile asupra civililor

Rusia nu arată semne de pace în Ucraina și își intensifică atacurile asupra civililor, ucigând cu 24% mai mulți oameni decât anul trecut, a declarat marţi seara ambasadorul Uniunii Europene la ONU, Stavros Lambrinidis.

Recomandări
Cu cât vor crește impozitele și taxele de la 1 ianuarie. Primarii spun că majorările se apropie de 80%
Stiri actuale
Cu cât vor crește impozitele și taxele de la 1 ianuarie. Primarii spun că majorările se apropie de 80%

Legea care majorează de la 1 ianuarie taxele pentru case, apartamente și mașini a primit undă verde de la Curtea Constituțională. Decizia a venit după ce proiectul a fost atacat la Curte de AUR.

Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române
Stiri Politice
Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat miercuri într-o conferință de presă concluziile verificărilor Corpului de Control, realizate în cazul crizei apei din Prahova.  

Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate”
Stiri Justitie
Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate”

În plină dezbatere pe tema pensiilor de serviciu pentru judecători și procurori, jurnaliștii de la „Recorder” au dat publicității un amplu documentar despre problemele sistemului judiciar.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Decembrie 2025

49:32

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Decembrie 2025

01:47:19

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28