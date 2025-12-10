Kiel Institute: Europa nu reușește să compenseze lipsa ajutorului SUA pentru Ucraina. 2025 ar putea fi anul cu sprijin minim

Ajutorul militar pentru Ucraina ar putea atinge în 2025 cel mai scăzut nivel, avertizează Kiel Institute, deoarece Europa nu poate compensa blocarea sprijinului american.

„Potrivit datelor disponibile până în octombrie, Europa nu a reuşit să menţină impulsul primului semestru din 2025”, afirmă, citat într-un comunicat, Christoph Trebesch, care conduce echipa de la Kiel Institute care înregistrează ajutorul militar, financiar şi umanitar - promis şi livrat - Ucrainei după invazia rusă de la 24 februarie 2022.

Statele Unite, înainte de a se dezangaja, la inițiativa lui Donald Trump, după întoarcerea miliardarului la Casa Albă, în ianuarie 2025, furnizau peste jumătate din ajutorul militar.

Europenii au reușit, inițial, să compenseze, însă au dat înapoi – de la începutul verii – potrivit Kiel Institute.

„Dacă această încetinire continuă în lunile viitoare, 2025 va deveni anul care va prezenta cele mai puține alocații noi de ajutor Ucrainei” din 2022, avertizează Christoph Trebesch.

32,5 miliarde € în primele zece luni ale lui 2025

În primele zece luni ale lui 2025, Ucrainei i-au fost alocate ajutoare militare în valoare de 32,5 miliarde de euro, în principal din Europa.

În doar două luni, aliații Ucrainei ar trebui să aloce peste cinci miliarde de euro pentru a egala cel mai slab an – 37,6 miliarde de euro în 2022 – și peste nouă miliarde de euro pentru a atinge o medie anuală de 41,9 miliarde de euro, plătită în perioada 2022-2024.

Însă, în perioada iulie-octombrie, s-a alocat lunar o medie de două miliarde.

Potrivit cercetătorilor de la Kiel Institute, Franța, Germania și Regatul Unit și-au dublat sau triplat contribuțiile. În schimb, susținerea Italiei a scăzut cu 15%, iar Spania nu a alocat niciun ajutor militar în 2025.

Deblocarea a 90 de miliarde de euro

Comisia Europeană (CE) încearcă în prezent să obțină acces la activele Băncii Centrale Ruse înghețate în Uniunea Europeană (UE), în valoare de peste 200 de miliarde de euro, pentru a finanța un împrumut destinat Ucrainei.

Obiectivul este deblocarea unei prime tranșe în valoare de 90 de miliarde de euro, la un summit al șefilor de stat și de guverne prevăzut la 18 decembrie, la Bruxelles.

Însă acest proiect complex – potrivit căruia instituția financiară Euroclear împrumută bani UE, care îi împrumută la rândul său Kievului – se lovește de o poziție puternică a Belgiei, care se teme de represalii din partea Rusiei.

