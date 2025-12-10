Lavrov: Rusia are pregătit un răspuns pentru cazul în care UE ar confisca activele ruseşti şi ar desfăşura trupe în Ucraina

Rusia spune că are pregătit un răspuns la eventuala trimitere de trupe europene în Ucraina și la confiscarea activelor rusești înghețate, măsuri pe care le consideră ostile.

„Vom răspunde la orice măsură ostilă, inclusiv la desfășurarea de trupe europene în Ucraina și exproprierea activelor rusești. Și avem deja pregătit un răspuns”, a declarat Lavrov în discursul său anual în fața Consiliului Federației (camera superioară a parlamentului rus).

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a declarat marți că utilizarea activelor rusești înghețate pentru a finanța Ucraina ar putea reprezenta un „punct de cotitură” și a apreciat că există „o lipsă de presiune asupra Rusiei” în negocierile de pace desfășurate de SUA.

Lavrov neagă intenția Rusiei de a intra în război cu Europa

În discursul său, Lavrov a declarat că Rusia „nu va intra în război cu Europa” și că nu are astfel de intenții, dar va răspunde la ceea ce consideră drept provocări.

„Așa cum a subliniat președintele (Vladimir Putin), nu avem planuri de a lupta împotriva Europei. Niciun plan. Cu toate acestea, vom răspunde la orice măsuri ostile, inclusiv desfășurarea de trupe europene în Ucraina și confiscarea activelor rusești. Și suntem deja pregătiți să răspundem”, a afirmat șeful diplomației ruse, citat de agenția oficială de presă TASS.

Lavrov a spus că Regatul Unit, conducerea Comisiei Europene și majoritatea statelor membre NATO și UE au adoptat „o poziție complet distructivă” în problema Ucrainei, îndemnând Occidentul să accepte realitățile de pe teren. „După ce au investit tot capitalul politic pe care îl aveau într-un război prin procură cu Rusia, purtat de ucraineni, au lăsat orbirea lor politică incurabilă să creeze iluzia că vor putea învinge țara noastră într-un fel sau altul”, a afirmat ministrul rus de externe, reiterând o altă narațiune a Kremlinului cu privire la războiul său de agresiune în Ucraina.

Kremlinul insistă pe „calea independentă” în politica externă

Rusia va continua să urmeze „calea independentă” în politica externă, care „implică protejarea intereselor naționale”, și își va consolida legăturile „cu toți cei care sunt dispuși să lucreze cu ea în condiții de egalitate”, a afirmat ministrul rus de externe.

Prin urmare, între pauzele constante în procesul de negocieri de pace cu privire la războiul din Ucraina și poziția inflexibilă a Moscovei, Serghei Lavrov (75 de ani) a dat clar de înțeles că actuala politică externă a Federației Ruse „nu face obiectul niciunei revizuiri”, notează EFE.

În același timp, șeful diplomației ruse a acuzat UE că frânează „artificial” procesul de pace, incitându-l pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să continue războiul, dar a ținut să sublinieze divizarea Occidentului în abordarea soluționării conflictului.

Lavrov invocă declarații ale lui Donald Trump pentru a susține poziția Moscovei

„Occidentul nu este unit (în privința reglementării în Ucraina), așa cum au demonstrat evenimente recente, când, într-unul din interviurile sale, (președintele SUA Donald) Trump a evaluat critic acțiunile Europei de a frâna în mod deliberat acordurile care ar fi putut fi încheiate cu privire la Ucraina, prin eliminarea cauzelor profunde care reprezintă principalul obstacol pe această cale. Însă Europa frânează artificial procesul, incitându-i pe așa-zisul lider ucrainean și pe membrii regimului său să lupte ‘până la ultimul ucrainean’. Deși, trebuie să recunoaștem, ei rămân fără bani”, a declarat Serghei Lavrov, citat de TASS.

Astfel, Lavrov a subliniat că Trump „este singurul dintre liderii occidentali” care „a început să înțeleagă motivele care au făcut inevitabil războiul în Ucraina”.

Cu toate acestea, ministrul rus de externe și-a exprimat regretul că „actualul lider al Statelor Unite nu numai că nu se grăbește să ridice (sancțiunile impuse Rusiei), ci le și intensifică”, conform EFE.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













