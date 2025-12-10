UE trage un semnal de alarmă: Rusia nu dorește pacea în Ucraina, dimpotrivă, intensifică atacurile asupra civililor

Rusia nu arată semne de pace în Ucraina și își intensifică atacurile asupra civililor, ucigând cu 24% mai mulți oameni decât anul trecut, a declarat marţi seara ambasadorul Uniunii Europene la ONU, Stavros Lambrinidis.

"Rusia îşi continuă războiul de agresiune cu o intensitate crescândă, fără să dea vreun semn de angajament serios în favoarea păcii. Îşi intensifică atacurile, lovind cinic infrastructura energetică odată cu venirea iernii şi vizează din nou civili, inclusiv femei, copii, lucrători umanitari", a afirmat Lambrinidis, subliniind că toate acestea nu sunt acţiuni care să arate că Moscova "doreşte pacea".

"Acestea sunt acţiunile unui agresor hotărât să recolonizeze prin forţa un membru independent al Organizaţiei Naţiunilor Unite", a adăugat diplomatul european. Lambrinidis a menţionat, de asemenea, că UE "îşi va continua eforturile diplomatice în direcţia păcii, împreună cu SUA şi alţi parteneri".

"Consiliul de Securitate al ONU nu are puterea de a obliga Rusia să respecte Rezoluţia nr. 2774. Dar are atât puterea, cât şi autoritatea de a exercita o presiune diplomatică maximă asupra singurei ţări care încalcă în mod deschis Rezoluţia nr. 2774, pentru a pune capăt în sfârşit uciderilor", a afirmat el.

Această rezoluţie a fost adoptată în 24 februarie 2025, care cere o încheiere rapidă a ostilităţilor şi o pace durabilă în conflictul dintre Federaţia Rusă şi Ucraina, fiind prima rezoluţie non-procedurală adoptată după mai multe blocaje.

Consiliul de Securitate al ONU s-a întrunit marţi ca răspuns la intensificarea atacurilor Rusiei asupra civililor şi infrastructurii civile din Ucraina.

Mai mulți civili uciși

Atacurile lansate de Rusia în Ucraina între ianuarie şi noiembrie 2025 au ucis cu 24% mai mulţi civili ucraineni decât în perioada similară a anului trecut, potrivit unui raport prezentat marţi în cadrul Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite.

Anul 2025 se dovedeşte a fi "unul dintre cei mai sângeroşi pentru poporul Ucrainei", subliniază raportul prezentat de Kayoko Gotoh, şefa interimară pentru Europa, Asia Centrală şi America a Departamentului ONU pentru afaceri politice şi de consolidare a păcii.

Raportul intervine după o săptămână în care Rusia "a lansat atacuri masive cu rachete şi drone asupra infrastructurilor energetice şi de transport în diferite regiuni ale Ucrainei, ucigând numeroşi civili şi lăsând fără electricitate peste 600.000 de persoane în condiţii de temperaturi scăzute de iarnă", potrivit lui Gotoh.

De la începutul războiului declanşat de Rusia în Ucraina în februarie 2022, aproape 15.000 de civili ucraineni au fost ucişi, între care 755 copii, iar aproape 40.000 de civili, între care 2.416 copii, au fost răniţi, potrivit datelor ONU.

Aceste date se referă doar la cazurile confirmate, astfel încât ONU sugerează că cifrele reale sunt probabil "semnificativ mai mari", notează EFE.

Reprezentantul Ucrainei la ONU a afirmat că un armistiţiu ar fi "primul pas către negocierile de pace" pentru care "Ucraina este pregătită, (armistiţiu) pe care Rusia îl respinge".

Ceilalţi reprezentanţi ai statelor membre ale Consiliului de Securitate, cu excepţia Rusiei, şi-au exprimat îngrijorările cu privire la atacurile ruseşti asupra teritoriului ucrainean şi la utilizarea iernii ca armă de război.

Reacția reprezentatului Rusiei

Reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a catalogat aceste declaraţii drept o "mascaradă ipocrită a colegilor rusofobi de la Paris, Londra şi Berlin pentru a demoniza Rusia şi a câştiga timp pentru războiul împotriva Rusiei", a afirmat el.

Nebenzia a declarat că fiecare nouă propunere de pace pentru Ucraina este "mult mai rea" decât precedenta şi l-a acuzat pe preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, de extinderea atacurilor cu drone împotriva infrastructurii energetice ruseşti, criticând în acelaşi timp dur guvernul ucrainean pentru că ar utiliza naţiunea drept "monedă de schimb" împotriva Moscovei.

La Moscova, preşedintele rus Vladimir Putin a insistat marţi că Rusia intenţionează să-şi atingă pe cale militară obiectivele pe care şi le-a stabilit în Ucraina, inclusiv cucerirea Donbasului (cu componentele sale Doneţk şi Lugansk), pe care îl consideră "teritoriu istoric rusesc", potrivit EFE.

"Încercăm să punem capăt (conflictului) şi suntem obligaţi să o facem cu forţa (...) până când vor fi atinse obiectivele operaţiunii militare speciale", a declarat Putin într-o reuniune prin teleconferinţă cu membrii Consiliului pentru drepturile omului, organism afiliat Kremlinului.

Putin amenință cu „eliberarea” Donbasului

Referitor la Donbas, principalul obiectiv al ofensivei ruse în Ucraina, Putin a afirmat că este vorba despre un "teritoriu istoric" al Rusiei. "Acest teritoriu este important, este teritoriul nostru istoric, exact asta este", a afirmat el.

Liderul rus a declarat într-un interviu acordat presei indiene săptămâna trecută că trupele ruse vor "elibera" Donbasul cu forţa dacă soldaţii ucraineni nu se vor retrage. "Acum totul a ajuns într-un punct critic şi totul se reduce la un singur lucru: fie eliberăm teritoriile prin acţiune militară, fie trupele ucrainene se retrag", a afirmat el.

Retragerea forţelor ucrainene din zona controlată de Kiev în Donbas, precum şi renunţarea Ucrainei la aderarea la NATO, garanţiile de securitate şi despăgubirile ruseşti după război sunt câteva dintre problemele asupra cărora nu s-a ajuns la un consens în cadrul discuţiilor desfăşurate în ultimele săptămâni sub egida SUA.

Volodimir Zelenski a declarat marţi din Italia, unde se afla într-o vizită de o zi, că va trimite Statelor Unite în "timpul apropiat" o variantă revizuită a planului de pace, iar cu o zi înainte subliniase că Ucraina nu va ceda teritorii Rusiei.

