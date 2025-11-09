Germania tocmai s-a dotat cu noua ”santinelă zburătoare” Poseidon, care va vâna submarinele lui Vladimir Putin

Germania a primit primul său avion de patrulare maritimă P-8A Poseidon, iar ministrul apărării, Boris Pistorius, a întâmpinat personal avionul naval conceput pentru detectarea și combaterea submarinelor rusești în Atlanticul de Nord.

Avionul Poseidon, bazat pe modelul Boeing 737, a sosit din SUA via Islanda, fiind primul dintr-o serie de opt care vor fi livrate până în 2028, la un cost de 3,1 miliarde de euro, potrivit Euronews.

Avionul poate zbura peste 7.000 de kilometri și poate transporta cinci torpile ușoare MK-54, cu o greutate de 300 de kilograme fiecare, plus patru rachete anti-navă AGM-84 Harpoon.

„P-8 va consolida în mod durabil capacitățile noastre de recunoaștere maritimă, supraveghere maritimă globală și, în special, de detectare și combatere a submarinelor inamice”, a declarat inspectorul naval Jan Christian Kaack presei naționale, descriind aeronava ca pe o „santinelă zburătoare”.

Poseidon utilizează balize sonare care emit unde sonore pentru a localiza submarine, iar microfoane subacvatice înregistrează ecourile pentru a identifica atât submarine convenționale, cât și submarine nucleare.

Aeronava poate ataca și ținte terestre.

Germania intenționează să utilizeze aeronava în principal în zona dintre Groenlanda, Islanda și Regatul Unit, principala arteră de aprovizionare a NATO, unde submarine rusești ar putea perturba liniile de aprovizionare în timpul unui conflict.

Submarinele rusești ar putea ataca și din Marea Baltică, prin Sankt Petersburg, sau din Marea Mediterană, prin Strâmtoarea Gibraltar.

Echipajul tactic include trei piloți, doi coordonatori tactici și șase operatori de senzori.

Lipsa investițiilor a lăsat apele Europei insuficient protejate, în ciuda miilor de kilometri de cabluri critice instalate pe fundul mării, care leagă Europa de Nord și Europa Centrală.

Submarinele Rusiei încearcă în mod repetat să spioneze sistemele de cabluri, să cerceteze nodurile și să provoace daune, în timp ce flota fantomă a Moscovei a fost acuzată în repetate rânduri de sabotarea cablurilor subacvatice în nordul Europei.

Marea Britanie și Germania au semnat Acordul Trinity House în 2024 pentru a patrula împreună Marea Nordului și Atlanticul de Nord, cu aeronavele germane Poseidon, care vor opera de la baza militară Lossiemouth din Scoția.

„Este vorba despre a ști unde se află și ce fac. Putem face asta cu P-8 Poseidon”, a declarat Pistorius în timpul unei vizite în Scoția, acum câteva săptămâni.

Partenerii NATO, inclusiv Statele Unite și Norvegia, operează, de asemenea, aeronave de patrulare maritimă.

Poseidon înlocuiește aeronavele P-3C Orion ale Germaniei, avioane cu elice achiziționate la mâna a doua din Olanda în 2004, care au acum aproximativ 40 de ani. Portugalia a achiziționat șase dintre aeronavele retrase din serviciu pentru a-și extinde flota existentă de P-3C Orion.

Aeronava va fi staționată la baza aeriană Nordholz din districtul Cuxhaven, o bază de recunoaștere NATO, unde va ajunge vineri târziu.

