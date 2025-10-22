Ucraina a atacat teritoriul Rusiei cu una dintre cele mai puternice arme NATO, non-americane. „A fost o lovitură reușită”

Stiri externe
22-10-2025 | 13:49
storm shadow, rachete Storm Shadow
Profimedia

Noi bombardamente s-au abătut în noaptea de marți spre miercuri asupra Ucrainei, atât pe linia frontului, cât și în capitala Kiev. Cel puțin șapte persoane au murit, printre care doi copii. Alte 26 au fost rănite.

autor
Stirileprotv

Oficialii ucraineni au declarat că atacurile rușilor, care au durat până dimineață, au fost inițial realizate cu rachete balistice, apoi cu drone. Pe de altă parte, Casa Albă a amânat întâlnirea de la Budapesta dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

Primele explozii s-au auzit puțin după miezul nopții, în orașul Ismail, nu departe de granița României. Infrastructura energetică și portuară a fost avariată și au izbucnit incendii.

În capitala Kiev, aproape jumătate dintre districte au fost vizate de atacuri cu drone, care au lăsat în urmă mai multe victime.

Regiunea Zaporojie din sud-estul Ucrainei, aflata pe linia frontului, a fost, de asemenea, supusă bombardamentelor continue ale forțelor ruse.

Citește și
trump zelenski
Culisele întâlnirii tensionate Trump–Zelenski. Președintele american ar fi cerut Ucrainei să cedeze întreaga regiune Donbas

Pe de altă parte, ucrainenii au bombardat o fabrică de produse chimice din Briansk, Rusia, cu rachete Storm Shadow, fabricate în Marea Britanie. Uzina respectivă produce componente-cheie pentru rachetele rusești.

„A fost o lovitură reușită, care a reușit să străpungă sistemele rusești de apărare antiaeriană”, au transmis forțele Kievului. Autoritățile de la Moscova nu au comentat deocamdată atacul.

Lovitura a avut loc în aceeași zi în care premierul britanic, Sir Keir Starmer, și alți lideri europeni au promis că vor intensifica presiunea asupra economiei și industriei de apărare a Rusiei până când Vladimir Putin va fi pregătit să facă pace.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Capacitățile noastre de atac în profunzime, pe distanțe lungi, pot deține cheia indispensabilă pentru pace”.

Volodimir Zelenski spera să obțină din rachete Tomahawk, cu rază lungă de acțiune, în urma întâlnirii sale de vineri cu Donald Trump. Dar, președintele american a anunțat că dorește să evite escaladarea conflictului cu Rusia.

În plus, întâlnirea cu Vladimir Putin la Budapesta, a fost anulată.

Donald Trump, președintele SUA: „Nu vreau să am o întâlnire irosită. Nu vreau să pierd timpul, așa că voi vedea ce se întâmplă. Am spus: mergeți la linia frontului, la liniile de pe câmpul de luptă și vă retrageți, vă duceți acasă și toată lumea ia o pauză, pentru că sunt două țări care se omoară între ele”.

Un punct de blocaj major rămâne refuzul Moscovei de a opri luptele de pe actuala linie a frontului, varianta propusă de Trump ca bază pentru negocierile de pace.

Rusia își dorește în continuare regiuni din Donbas, pe care încă nu le-a cucerit, și vrea demilitarizarea Ucrainei. Ambele condiții au fost respinse vehement de Kiev și de aliații săi europeni.

Pe de altă parte, potrivit presei americane, administrația republicană colaborează cu europenii, la elaborarea unui plan de pace pentru Ucraina, în 12 puncte.

Sursa: Pro TV

Etichete: Rusia, Ucraina, NATO,

Dată publicare: 22-10-2025 13:49

Articol recomandat de sport.ro
Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”
Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”
Citește și...
UE lucrează cu Ucraina la o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt războiul Rusiei. Ce prevede planul
Stiri externe
UE lucrează cu Ucraina la o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt războiul Rusiei. Ce prevede planul

Țările europene, împreună cu Ucraina, pregătesc o propunere în 12 puncte pentru a opri agresiunea Rusiei, menținând liniile de front și respingând cererile lui Putin privind cedarea de teritorii, potrivit Bloomberg și Reuters.

Culisele întâlnirii tensionate Trump–Zelenski. Președintele american ar fi cerut Ucrainei să cedeze întreaga regiune Donbas
Stiri externe
Culisele întâlnirii tensionate Trump–Zelenski. Președintele american ar fi cerut Ucrainei să cedeze întreaga regiune Donbas

Donald Trump ar fi făcut presiuni asupra lui Zelenski ca Ucraina să cedeze Rusiei regiunea Donbas pentru a pune capăt războiului, potrivit unui oficial ucrainean.

Document semnat de Zelenski: Negocierea păcii cu Rusia trebuie să înceapă de la actuala linie a frontului din Ucraina
Stiri externe
Document semnat de Zelenski: Negocierea păcii cu Rusia trebuie să înceapă de la actuala linie a frontului din Ucraina

Negocierea păcii cu Rusia trebuie să înceapă de la actuala linie a frontului din Ucraina, se arată într-un document semnat de Volodimir Zelenski și cei mai importanți aliați ai săi din Europa.

Recomandări
Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul
Stiri Politice
Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul

Sorin Grindeanu a declarat că știe „pe surse” că judecătorii Curții Constituționale ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. Șeful PSD îi cere lui Bolojan să plece dacă refuză dialogul cu Justiția.

Spitalul privat unde a murit o tânără era oficial hotel. Nereguli grave descoperite. Ministerul Sănătății sesizează DNA
Stiri Justitie
Spitalul privat unde a murit o tânără era oficial hotel. Nereguli grave descoperite. Ministerul Sănătății sesizează DNA

Ministerul Sănătății sesizează DNA în legătură cu neregulile grave descoperite la spitalul privat din Constanța, unde, la începutul lunii octombrie, a murit o tânără care venise să nască.

Un român a creat un fals SRI. A recrutat foști militari și posesori de arme pe care i-a trimis în „misiuni”
Stiri actuale
Un român a creat un fals SRI. A recrutat foști militari și posesori de arme pe care i-a trimis în „misiuni”

Şapte percheziţii au loc miercuri, în patru judeţe, în cazul unui bărbat acuzat că s-a dat drept căpitan SRI specializat în culegerea de informaţii şi alte misiuni secrete.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 22 Octombrie 2025

01:44:36

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 22 Octombrie 2025

03:12:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
21 Octombrie 2025

01:30:54

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28