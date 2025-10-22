Ucraina a atacat teritoriul Rusiei cu una dintre cele mai puternice arme NATO, non-americane. „A fost o lovitură reușită”

Noi bombardamente s-au abătut în noaptea de marți spre miercuri asupra Ucrainei, atât pe linia frontului, cât și în capitala Kiev. Cel puțin șapte persoane au murit, printre care doi copii. Alte 26 au fost rănite.

Oficialii ucraineni au declarat că atacurile rușilor, care au durat până dimineață, au fost inițial realizate cu rachete balistice, apoi cu drone. Pe de altă parte, Casa Albă a amânat întâlnirea de la Budapesta dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

Primele explozii s-au auzit puțin după miezul nopții, în orașul Ismail, nu departe de granița României. Infrastructura energetică și portuară a fost avariată și au izbucnit incendii.

În capitala Kiev, aproape jumătate dintre districte au fost vizate de atacuri cu drone, care au lăsat în urmă mai multe victime.

Regiunea Zaporojie din sud-estul Ucrainei, aflata pe linia frontului, a fost, de asemenea, supusă bombardamentelor continue ale forțelor ruse.

Pe de altă parte, ucrainenii au bombardat o fabrică de produse chimice din Briansk, Rusia, cu rachete Storm Shadow, fabricate în Marea Britanie. Uzina respectivă produce componente-cheie pentru rachetele rusești.

„A fost o lovitură reușită, care a reușit să străpungă sistemele rusești de apărare antiaeriană”, au transmis forțele Kievului. Autoritățile de la Moscova nu au comentat deocamdată atacul.

Lovitura a avut loc în aceeași zi în care premierul britanic, Sir Keir Starmer, și alți lideri europeni au promis că vor intensifica presiunea asupra economiei și industriei de apărare a Rusiei până când Vladimir Putin va fi pregătit să facă pace.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Capacitățile noastre de atac în profunzime, pe distanțe lungi, pot deține cheia indispensabilă pentru pace”.

Volodimir Zelenski spera să obțină din rachete Tomahawk, cu rază lungă de acțiune, în urma întâlnirii sale de vineri cu Donald Trump. Dar, președintele american a anunțat că dorește să evite escaladarea conflictului cu Rusia.

În plus, întâlnirea cu Vladimir Putin la Budapesta, a fost anulată.

Donald Trump, președintele SUA: „Nu vreau să am o întâlnire irosită. Nu vreau să pierd timpul, așa că voi vedea ce se întâmplă. Am spus: mergeți la linia frontului, la liniile de pe câmpul de luptă și vă retrageți, vă duceți acasă și toată lumea ia o pauză, pentru că sunt două țări care se omoară între ele”.

Un punct de blocaj major rămâne refuzul Moscovei de a opri luptele de pe actuala linie a frontului, varianta propusă de Trump ca bază pentru negocierile de pace.

Rusia își dorește în continuare regiuni din Donbas, pe care încă nu le-a cucerit, și vrea demilitarizarea Ucrainei. Ambele condiții au fost respinse vehement de Kiev și de aliații săi europeni.

Pe de altă parte, potrivit presei americane, administrația republicană colaborează cu europenii, la elaborarea unui plan de pace pentru Ucraina, în 12 puncte.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













