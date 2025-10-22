UE lucrează cu Ucraina la o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt războiul Rusiei. Ce prevede planul

22-10-2025 | 10:25
tusk zelenski macron merz starmer
Getty

Țările europene, împreună cu Ucraina, pregătesc o propunere în 12 puncte pentru a opri agresiunea Rusiei, menținând liniile de front și respingând cererile lui Putin privind cedarea de teritorii, potrivit Bloomberg și Reuters.

Alexandru Toader

Ţările europene lucrează cu Ucraina la o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt agresiunii Rusiei de-a lungul actualelor linii de front, respingând condiţiile liderului rus Vladimir Putin, reafirmate în convorbirea pe care a avut-o cu Donald Trump săptămâna trecută, ca Kievul să cedeze teritorii în schimbul unui acord de pace, relatează Bloomberg şi Reuters, citând surse diplomatice sub acoperirea anonimatului.

Propunerile prevăd întoarcerea în Ucraina a tuturor copiilor deportaţi în Rusia şi schimbul de prizonieri, odată ce Rusia va accepta un armistiţiu şi ambele părţi se vor angaja să-şi oprească avansul teritorial. Ucraina ar urma să primească garanţii de securitate, fonduri pentru repararea daunelor de război şi o cale de aderare rapidă la Uniunea Europeană.

Sancţiunile împotriva Rusiei ar fi ridicate treptat, deşi 300 de miliarde de dolari din rezervele îngheţate ale băncii centrale ar urma să fie deblocate numai după ce Moscova va accepta să contribuie la reconstrucţia postbelică a Ucrainei.

Un comitet de pace prezidat de preşedintele american Donald Trump ar supraveghea punerea în aplicare a planului propus, potrivit unor persoane familiarizate cu acest subiect citate de Bloomberg. „Este un efort al consilierilor de securitate naţională de a menţine Statele Unite în joc”, a explicat un diplomat citat de Reuters.

trump zelenski
Culisele întâlnirii tensionate Trump–Zelenski. Președintele american ar fi cerut Ucrainei să cedeze întreaga regiune Donbas

Alţi trei diplomaţi au confirmat, de asemenea, că se pregătesc propuneri, unul dintre ei afirmând că ideea acestui consiliu a fost inspirată de planul american în 20 de puncte pentru Gaza.

Potrivit planului european, Moscova şi Kievul ar începe, după acceptarea unei încetări a focului, negocieri cu privire la guvernarea teritoriilor ocupate, dar nici Europa, nici Ucraina nu vor recunoaşte legal niciun teritoriu ocupat ca fiind rus, au spus sursele.

Detaliile planului sunt în curs de finalizare şi ar putea suferi încă modificări, au avertizat sursele. Orice propunere ar avea nevoie şi de acordul Washingtonului, iar oficialii europeni ar putea călători în SUA în această săptămână, au mai spus sursele.

Liderii europeni au afirmat marţi într-o declaraţie comună că „susţin cu tărie” încetarea imediată a războiului Rusiei în Ucraina, în conformitate cu poziţiile existente, pentru a permite negocierile de pace. Aliaţii Ucrainei din aşa-numita Coaliţie de Voinţă se vor reuni vineri, în timp ce la summitul liderilor Uniunii Europene de joi de la Bruxelles se va discuta despre sancţiuni suplimentare împotriva Kremlinului, precum şi despre un ajutor financiar pentru Ucraina prin utilizarea activelor îngheţate ale băncii centrale ruse, notează News.ro.

Sursa: News.ro

