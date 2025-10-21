Culisele întâlnirii tensionate Trump–Zelenski. Președintele american ar fi cerut Ucrainei să cedeze întreaga regiune Donbas

Donald Trump ar fi făcut presiuni asupra lui Zelenski ca Ucraina să cedeze Rusiei regiunea Donbas pentru a pune capăt războiului, potrivit unui oficial ucrainean.

Aura Trif

Potrivit acestui oficial, care a vorbit cu condiţia anonimatului, preşedintele american l-a îndemnat pe cel ucrainean să-şi retragă trupele din teritoriile pe care încă le controlează în estul Ucrainei, aceasta fiind una dintre principalele cereri ale preşedintelui rus Vladimir Putin.

Întâlnirea de vineri dintre Trump şi Zelenski a fost "tensionată şi dificilă", a confirmat oficialul ucrainean, adăugând că diplomaţia Washingtonului în această chestiune lasă Kievului impresia că "se învârte în cerc", referire la frecventele schimbări de poziţie ale lui Trump.

Reuniune tensionată între cei doi lideri

Şi alte surse care au cunoştinţă despre această discuţie au vorbit de asemenea despre o reuniune tensionată, în care preşedintele american a dat la o parte hărţile frontului prezentate de ucraineni, a înjurat tot timpul şi i-a cerut omologului său ucrainean să accepte propunerile Rusiei, altfel riscă distrugerea ţării sale.

Întâlnirea "a fost destul de rea", iar "mesajul (lui Trump) a fost: "ţara voastră va îngheţa şi va fi distrusă" dacă Ucraina nu încheie un acord cu Rusia, a afirmat una dintre aceste surse, conform Reuters.

Conform Financial Times, Trump i-a cerut lui Zelenski să predea Rusiei întreaga regiune Donbas, formată din provinciile Doneţk şi Lugansk. Trupele ruse o controlează aproape complet pe cea din urmă, dar numai parţial pe prima.

La summitul pe care Trump şi Putin l-au avut în august, preşedintele rus ar fi propus ca Ucraina să se retragă complet din Donbas şi în schimb Rusia să îngheţe restul liniei frontului. Dar, în ultima discuţie pe care Trump a avut-o cu Putin joi, înaintea întâlnirii de vineri cu Zelenski, preşedintele rus ar fi făcut un pas înapoi şi ar fi sugerat să restituie Ucrainei mici porţiuni ocupate de trupele ruse în provinciile ucrainene sudice Herson şi Zaporojie, în schimbul controlului complet rusesc în Donbas, mai scrie Financial Times.

Ce spune Trump despre regiune

Totuşi, Kremlinul a negat că şi-ar fi schimbat poziţia faţă de cea exprimată în august şi Trump de asemenea a negat că i-ar fi cerut lui Zelenski să cedeze Donbasul către Rusia. "Nu, niciodată nu am discutat despre asta", a răspuns Trump când a fost întrebat duminică de presă despre o asemenea solicitare.

Dar, într-un interviu acordat apoi postului Fox News, Trump a spus că Putin va "lua ceva". Descriind zonele din Ucraina ocupate de trupele ruse ca "proprietate", el a adăugat: "Vreau să spun, ei au luptat şi au multe proprietăţi".

În schimb, preşedintele american s-a declarat de acord cu o încetare a focului înaintea unor negocieri care să plece de la actuala situaţie a liniei frontului, prin urmare Zelenski a apreciat că vizita sa la Casa Albă a fost una reuşită, deşi nu a obţinut din partea lui Trump rachetele Tomahawk pe care le solicitase.

Putin şi Zelenski "trebuie să se oprească acolo unde sunt. Să-i lăsăm pe amândoi să revendice victoria. Să lăsăm istoria să decidă", a indicat preşedintele american într-un mesaj pe platforma Truth Social după întâlnirea cu omologul său ucrainean, mesaj în care i-a mai îndemnat pe Putin şi pe Zelenski să încheie un acord şi să oprească vărsarea de sânge. 

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, razboi in ucraina, donald trump, vizita oficiala, Zelenski, donbas,

