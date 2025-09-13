Asasinarea lui Charlie Kirk zguduie America: ”Nu aveți habar ce ați dezlănțuit în toată țara!”

13-09-2025 | 19:39
Mii de apeluri pentru a oferi ponturi și indicii, 33 de ore de cercetări frenetice și intuiția unui părinte. Toate acestea au contribuit la arestarea suspectului în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk.

Este vorba de Tyler Robinson, în vârstă de numai 22 de ani. El a fost încarcerat în închisoarea Spanish Fork, urmând să fie dus abia marți în fața judecătorului.

La 18 ani, Tyler Robinson părea să aibă în față un viitor strălucit.

Adolescentul din Utah obținuse note foarte bune la examenul de admitere la facultate, având un scor ce-l plasa în clubul restrâns celor care trec cu brio testul. Câștigase o bursă de patru ani la Universitatea de Stat din Logan.

Însă tânărul a abandonat facultatea după numai un semestru, iar acum riscă pedeapsa cu moartea, după ce miercuri a tras cu o pușcă de pe acoperișul unei clădiri din campusul unei universități, ucigându-l pe activistul conservator Charlie Kirk.

Propriul tată l-a recunoscut în imaginile date publicității de autorități și l-a confruntat. Ulterior, un prieten de familie, preot, a luat legătura cu biroul șerifului.

Spencer Cox, guvernator Utah: „Anchetatorii au identificat un coleg de cameră al lui Robinson, care, în cursul discuției, a pomenit de niște glume făcute de acesta pe Discord (platforma de chat și streaming, populară printre pasionații de jocuri video). Ceea ce colegul a luat drept glumă erau comentarii făcute de Tyler Robinson pe Discord despre recuperarea unei puști dintr-un punct de livrare și aruncarea acesteia într-un tufiş, înfășurată într-un prosop. Detaliile se potrivesc cu descrierea armei recuperate de autorități într-o zonă împădurită din apropierea campusului.”

Robinson locuia în casa părinților săi din Washington, o comunitate agricolă liniștită din sud-vestul statului Utah.

Mama este asistent social, iar tatăl directorul unei companii care produce blaturi din piatră. Familia frecventa biserica mormonă de pe stradă, iar Tyler este descris de vecini drept un băiat liniștit.

Unele postări ale părinților îi arată pe Tyler și cei doi frați mai mici mânuind puști, dar asta nu e neobișnuit într-un stat conservator cu legi permisive în materie de arme de foc.

Prezentator Fox News: „Ce se va întâmpla cu acest tip?

Donald Trump, președintele SUA: „Sper că va fi găsit vinovat, cel puțin așa îmi imaginez. Și sper să primească pedeapsa cu moartea pentru ce a făcut. Charlie Kirk era un om atât de bun, nu merita așa ceva, a muncit din greu și toată lumea îl plăcea”.

Apel disperat pentru reconciliere

Între timp, văduva lui Charlie Kirk a transmis un mesaj public, în care a promis să ducă mai departe moștenirea ideologică a soțului ei.

Erika Kirk, văduva lui Charlie Kirk: „Vreau să mulțumesc milioanelor de oameni care și-au exprimat iubirea față de Charlie, în toată America și pretutindeni în lume. Domnule președinte (Trump), soțul meu v-a iubit și știa că și dumneavoastră îl iubiți. Răufăcătorii responsabili de asasinarea soțului meu nici nu bănuiesc ce au făcut. Dacă până acum ați crezut că soțul meu avea un impact puternic, nu aveți habar ce ați dezlănțuit în toată țara prin fapta voastră!

Guvernatorul republican al statului Utah a insistat totuși că o singură persoană e responsabilă pentru uciderea lui Charlie Kirk și a făcut o pledoarie pentru reconciliere.

Spencer Cox, guvernator Utah: „Tineri prieteni, moșteniți o țară în care politica se împletește cu furia. Furia pare singura opțiune. Dar se poate și altfel. Adresez un apel disperat fiecărui american, fie el republican, democrat, liberal, progresist, conservator, adept MAGA: vă rog pe toți să urmați învățătura lui Charlie! Charlie spunea că violența începe când oamenii încetează să discute. Iertarea este atributul celor puternici. Singura cale de a ieși din labirintul suferinței este să ierți.”

