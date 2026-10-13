Guvernul premierului Anutin Charnvirakul analizează introducerea unei taxe de ieşire de aproximativ 1.000 de baht (30 de dolari) pentru călătorii thailandezi şi străini care părăsesc ţara şi, separat, o taxă de 450 de baht pentru vizitatorii străini care sosesc în Thailanda pe calea aerului, transmite Agerpres, care citează Bloomberg.

Aceste măsuri sunt o dovadă a încercării autorităţilor de la Bangkok de a creşte veniturile după mai mulţi ani de deficite bugetare, situate la aproximativ 3-4% din PIB. Pe de altă parte, turismul reprezintă o sursă majoră de locuri de muncă, cheltuieli şi venituri în valută.

Asociaţia tur-operatorilor din Thailanda a avertizat că taxa de ieşire ar putea reduce drastic numărul de pasageri, obligând companiile aeriene să reducă frecvenţa zborurilor şi afectând turismul de intrare. Un astfel de rezultat ar contraveni şi ambiţiei Guvernului de a transforma Thailanda într-un hub aviatic regional, a precizat asociaţia.

Mai puţini turişti decât înainte de pandemie

În primele nouă luni ale anului, Thailanda a primit aproximativ 24 de milioane de turişti străini, o cifră în scădere cu 4% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi mult sub nivelul de aproape 40 de milioane înregistrat în 2019, înainte de pandemie. Autoritatea pentru Turism din Thailanda mizează pe un număr de aproximativ 33 de milioane de vizitatori pentru acest an. Un total sub cel de 32,97 milioane înregistrat anul trecut ar marca prima scădere anuală, exceptând perioada pandemiei, de după 1995.

Taxa de ieşire propusă ar reactiva o taxă stabilită la 500 de baht, în urmă cu aproximativ două decenii, a precizat Lavaron Sangsnit, secretar de stat în cadrul Ministerului de Finanţe. Legislaţia actuală permite Guvernului să perceapă o taxă de până la 5.000 de baht, dar Lavaron a precizat că tariful luat în considerare este de aproximativ 1.000 de baht.

Banii ar putea finanţa promovarea turismului intern

Taxa ar putea fi inclusă în preţul biletelor de avion, în loc să fie colectată separat la momentul plecării, a mai explicat Lavaron. Oficialul a susţinut că persoanele care îşi permit să călătorească în străinătate au o capacitate mai mare de a suporta acest cost suplimentar, iar fondurile colectate ar putea fi utilizate pentru promovarea turismului intern şi pentru finanţarea asigurărilor de călătorie sau a acoperirii medicale de urgenţă.

Separat, ministrul Turismului şi Sportului, Surasak Phancharoenworakul, a anunţat că Guvernul de la Bangkok intenţionează să perceapă o taxă de 450 de baht vizitatorilor străini care sosesc în Thailanda pe calea aerului. Potrivit lui Phancharoenworakul, peste 80% dintre respondenţi au susţinut propunerea în cadrul unei consultări publice online organizate recent.