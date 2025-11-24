Turismul excesiv alungă localnicii din cartierele istorice ale Spaniei. „Peste tot vezi numai graffiti, gunoaie”

În Spania, turismul în exces golește cartierele istorice de localnici și le lasă pradă vandalismului și neglijenței. Este cazul uneia dintre cele mai vechi zone din Granada, unde zidurile istorice sunt fie degradate, fie acoperite de graffiti.

O asociație de localnici cere UNESCO să intervină pentru a salva locul, întrucât solicitările lor insistente sunt ignorate de autorități.

Cartierul Albaicín, tot mai afectat de mizerie

Fie vară sau iarnă, orașul Granada atrage valuri de turiști. Mulți vin să vadă faimoasa citadelă arabă Alhambra. Dar fac și o oprire în cartierul istoric Albaicín - cel mai vechi din Granada - cunoscut pentru locuințele tradiționale în stil maur și andaluz. Numai că această zonă începe să alunece tot mai mult în mizerie, acuză o asociație fondată de localnici.

Arturo Muñoz, reprezentantul unei asociații de locatari: „Cartierul se degradează la toate nivelurile, de la monumente, la infrastructură, iar populația scade și există o atitudine permisivă față de cazările turistice care acaparează totul. Toate aceste probleme nu sunt abordate de autoritățile locale.”

Asociația a realizat și o hartă interactivă cu zonele unde au fost identificate probleme. Cartierul se bucură de protecție din partea UNESCO, așa că localnicii au cerut organizației să intervină urgent.

Arturo Muñoz, reprezentantul unei asociații de locatari: „UNESCO pledează pentru protejarea monumentelor, însă există porțiuni din zidurile din Albaicín care sunt în ruină. UNESCO pledează pentru protejarea comunității locale, iar comunitatea locală este alungată. UNESCO pledează pentru protejarea mediului urban, însă fațadele se prăbușesc și trotuarele sunt deteriorate. Este un dezastru total.”

Localnicii se simt abandonați

Oamenii se plâng de mulți ani că, din cauza turismului în exces, localnicii pleacă, afacerile se închid, iar locul e luat în stăpânire de vandali.

Bărbat: „Locul este abandonat. Peste tot vezi numai graffiti... gunoaie... Oamenii pleacă fiindcă nu-și mai permit chiria.”

Femeie: „Turiștii nu prețuiesc acest loc. Pentru ei e bun doar ca fundal pentru o fotografie. Oamenii își fac nevoile pe unde apucă în cartier. Solicităm intervenția serviciilor de salubritate, însă acestea vin când pot. Nu se face curățenie regulat.”

Asociația cere UNESCO să instituie în Granada o misiune de monitorizare de tipul celor care au avut loc în Veneția și Dubrovnik. În astfel de cazuri, organizația transmite recomandări specifice autorităților locale.

