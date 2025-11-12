Touroperatorul Cocktail Holidays a depus cerere de intrare în insolvenţă. Ministerul Economiei i-a retras licenţa de turism

12-11-2025 | 15:13
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului a amendat touroperatorul Cocktail Holidays cu o amendă de 34.000 de lei și i-a retras licența de turism.

Ioana Andreescu

În plus, potrivit datelor de pe portalul instanțelor de judecată, compania a depus cerere de intrare în insolvență.

Control la sediul operatorului Prompt Service Travel Company SRL

„Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, în urma informațiilor apărute în spațiul public privind activitatea desfășurată de agenția de turism organizatoare Cocktail Holidays, a sesizărilor transmise de partenerii acesteia (alte agenții de turism) și în vederea clarificării și soluționării aspectelor referitoare la legalitatea funcționării acesteia, a desfășurat, în perioada 1-4 septembrie 2025, o acțiune de control la sediul operatorului economic Prompt Service Travel Company SRL din București, sector 1, intr. Armașului, nr. 9.

Controlul a scos la iveală o serie de deficiențe, pentru care operatorul economic Prompt Service Travel Company SRL a fost sancționat contravențional cu o amendă de 34.000 de lei și, complementar, cu retragerea licenței de turism nr. 561/02.02.2023 — eliberată pentru agenția de turism „Cocktail Holidays”, organizatoare”, arată ministerul în datele transmise News.ro.

Deficiențe majore și interdicția de a încheia noi contracte

Printre principalele nereguli constatate: nerespectarea prevederilor OG nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și comercializarea de pachete de servicii de călătorie a căror valoare totală depășea suma asigurată prin instrumentele de garantare deținute. De asemenea, s-a constatat neasigurarea executării tuturor serviciilor de călătorie incluse în pachetele vândute direct turiștilor sau revândute prin agenții partenere.

„Totodată, au fost dispuse măsuri de remediere ce vizează, în primul rând, onorarea tuturor obligațiilor asumate prin contractele încheiate până la data de 1 septembrie 2025 și s-a instituit, în sarcina operatorului economic, interdicția de a încheia noi contracte de comercializare a pachetelor de servicii/a serviciilor de călătorie”, mai arată ministerul.

Cerere de insolvență și acuzații din partea partenerilor

De asemenea, a fost formulată o cerere de deschidere a procedurii de insolvență pentru agenția de turism Cocktail Holidays. Datele privind stadiul dosarului pot fi consultate pe portalul instanțelor de judecată (Dosar nr. 30781/3/2025).

La finalul lunii august, touroperatorul Cocktail Holidays, unul dintre cei mai vechi din România, era acuzat de mai multe agenții de turism revânzătoare că nu și-a plătit colaboratorii — precum companiile aeriene și hotelurile din destinațiile turistice — iar zeci de turiști români au fost amenințați că trebuie să părăsească hotelul, deși plătiseră pachetele de vacanță.

Proprietarul agenției Cocktail Holidays a precizat, la acel moment, că traversează o perioadă dificilă, cauzată în principal de situația economică degradată a mediului de afaceri, și că se confruntă cu un blocaj financiar temporar.

„Informăm turiștii, furnizorii de servicii și agențiile intermediare că traversăm o perioadă dificilă cauzată în principal de situația economică degradată a mediului de afaceri. Ne confruntăm cu un blocaj financiar temporar și depunem toate eforturile necesare pentru a redresa activitatea companiei în cel mai scurt timp posibil”, anunța Dan Goicea, proprietarul Cocktail Holidays, într-un comunicat, la 1 septembrie.

Sursa: News.ro

