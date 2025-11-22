Val de angajări înainte de Crăciun: muncă intensă și bonusuri pentru sezonierii din retail, gastronomie și turism

Curând vom intra în luna cadourilor aşa că proprietarii de magazine, inclusiv on-line fac angajări pentru cea mai aglomerata perioada din an.

Se caută așa numiții sezonieri de iarnă, care vor avea contract pentru o lună, şi vor fi plătiţi la fel ca angajaţii permanenţi. Retailerii spun că, în forfota lunii decembrie, acești oameni sunt esențiali pentru gestionarea volumului crescut de marfă.

Patiseriile şi cofetăriile sunt printre cele mai aglomerate locuri în perioada sărbătorilor. Cuptoarele merg ore în şir ca să ajungă prăjiturile, cozonacii şi fursecurile la toţi cei care dau comanda.

De pildă, la această patiserie din Timişoara, numărul cofetarilor se dublează, în decembrie.

Bianca Alexan, administrator patiserie: "Este vorba strict de o angajare part-time, pe o perioadă de o lună de zile. În jur de cinci persoane angajăm în fiecare an. Toți sunt cofetari cu experiență, au salariul fix."



Şi în magazine este nevoie de ajutor suplimentar ca să fie cât de cât temperat valul de clienţi.

Situaţia este la fel şi în librării. Aici contractele sunt prelungite în orașele mari unde sunt şi comunităţi care serbează Crăciunul pe rât vechi.

Izabela Creţan, managerul unui lanţ de librării: "Este trafic mai mare și facem angajări sezoniere în special pentru luna decembrie, de oameni la împachetat, cei care să ne mai ajute cu marfa. Sunt contracte care sunt pentru decembrie - ianuarie".

Va fi mult de munca inclusiv în staţiunile de iarnă.

Nicu Mitroiu, administrator domeniul schiabil Rânca: "Ospătari, bucătari, oameni de curățenie, nu numai, la deszăpezire, întreținere, fochiști”.

În decembrie, oameni dau bani mulţi şi pentru alimente, dar şi pentru cadouri.

Ion Imbrescu, economist: "Față de luna octombrie, de exemplu, există creșteri între 10 și 12 procente".

În funcţie de angajator, sezonierii pot primi şi bonusuri, pe lângă salariu.

