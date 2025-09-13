Volodimir Zelenski: Multe detalii despre garanţiile de securitate acordate Ucrainei au fost deja puse pe hârtie

Stiri externe
13-09-2025 | 06:53
Volodimir Zelenski
Getty

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat vineri că multe detalii referitoare la garanţiile de securitate pentru Ucraina sunt deja puse pe hârtie, adăugând că trupele străine prezente pe teren ar semnala sprijinul politic pentru Kiev, relatează Reuters.

autor
Mihaela Ivăncică

Trimisul special al SUA, Keith Kellogg, şi consilierii de securitate naţională din Marea Britanie, Germania, Franţa şi Italia se află la Kiev, au declarat oficialii ucraineni. La Kiev a venit vineri şi proaspăta şefă a diplomaţiei britanice, Yvette Cooper, numită în funcţie săptămâna aceasta.

Într-o postare despre întâlnirile sale cu aceşti consilieri, Zelenski a solicitat accelerarea demersurilor pentru finalizarea garanţiilor de securitate, având în vedere incursiunea dronelor ruseşti în Polonia din această săptămână.

„Rusia nu numai că nu manifestă nicio dorinţă de a pune capăt războiului, dar se angajează într-o escaladare, cu ameninţări reale la adresa Europei, lansând drone în Polonia”, a scris el.

„Prin urmare, trebuie să finalizăm cât mai repede posibil activităţile de elaborare a garanţiilor de securitate”, a subliniat Zelenski.

Citește și
copii, evacuare, supravietuire
Ghid de supraviețuire în caz de război. Sfaturile primite de oamenii din Polonia

Participanţii la întâlniri au mai discutat despre experienţa lor în dezvoltarea apărării comune a NATO, iar Ucraina a propus „interceptarea în comun a tuturor ţintelor ruseşti”, a dezvăluit Zelenski.

Tyler Robinson devenise „mai radical politic” în ultimii ani. L-ar fi acuzat pe Charlie Kirk că era plin de ură

Sursa: News.ro

Etichete: Ucraina, razboi, volodimir zelenski,

Dată publicare: 13-09-2025 06:53

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească
Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească
Citește și...
Veste neplăcută din Rusia. Kremlinul a anunțat că negocierile de pace cu Ucraina sunt ”în pauză”
Stiri externe
Veste neplăcută din Rusia. Kremlinul a anunțat că negocierile de pace cu Ucraina sunt ”în pauză”

Kremlinul a transmis vineri că negocierile de pace dintre Rusia şi Ucraina pentru a pune capăt conflictului sunt „în pauză”, nefiind stabilită nicio dată pentru următoarea rundă de discuţii, relatează AFP, potrivit News.ro.

 

Ghid de supraviețuire în caz de război. Sfaturile primite de oamenii din Polonia
Stiri Diverse
Ghid de supraviețuire în caz de război. Sfaturile primite de oamenii din Polonia

Autoritățile din Polonia au pregătit un manual cu sfaturi pentru populației în caz de război sau dezastru natural. cu scopul de a consolida reziliența națională în contextul incertitudinii regionale crescute, inclusiv conflictul din Ucraina vecină.

Una dintre cele mai mari puteri militare ale lumii i-a cerut lui Putin să nu îi mai ia cetățenii la război în Ucraina
Stiri externe
Una dintre cele mai mari puteri militare ale lumii i-a cerut lui Putin să nu îi mai ia cetățenii la război în Ucraina

Ministerul de Externe de la New Delhi a asigurat joi că a primit informaţii despre recrutarea recentă de cetăţeni indieni în armata rusă şi a cerut Moscovei, în mijlocul războiului său cu Ucraina, să pună capăt acestei practici, informează EFE.

Veniturile Rusiei din exportul de petrol și combustibili s-au prăbușit, agravând scăderea economică
Stiri Economice
Veniturile Rusiei din exportul de petrol și combustibili s-au prăbușit, agravând scăderea economică

Veniturile Rusiei din vânzările de țiței și produse petroliere au scăzut în august, atingând unul dintre cele mai mici niveluri înregistrate de la începutul conflictului din Ucraina, a transmis Agenția Internațională pentru Energie (AIE).

UE virează încă 1 miliard de euro către Ucraina, în cadrul unui sprijin total de peste 170 de miliarde
Stiri externe
UE virează încă 1 miliard de euro către Ucraina, în cadrul unui sprijin total de peste 170 de miliarde

Comisia Europeană a plătit Ucrainei cea de a opta tranşă a împrumutului său excepţional de asistenţă macrofinanciară, în valoare de 1 miliard de euro, consolidând şi mai mult rolul UE ca cel mai mare donator al Ucrainei.

Recomandări
NATO a lansat operațiunea ”Santinela Estică”. Apărare întărită în România ca răspuns la incidentele dinspre Rusia
Stiri externe
NATO a lansat operațiunea ”Santinela Estică”. Apărare întărită în România ca răspuns la incidentele dinspre Rusia

NATO a lansat vineri operațiunea Eastern Sentry (Santinela Estică), o măsură strict defensivă de întărire a apărării pe flancul răsăritean al Alianței, ca urmare a violărilor repetate ale spațiului aerian dinspre Rusia în state ca Polonia și România.  

O cincime din toate locuințele construite în România în ultimii ani sunt în București. Prețul mediu: 2.300 euro/mp
Stiri Sociale
O cincime din toate locuințele construite în România în ultimii ani sunt în București. Prețul mediu: 2.300 euro/mp

20% din locuințele construite în ultimii 5 ani în România au fost în București. Mii de blocuri noi au apărut în special în cartierele de la marginea Capitalei.

Ministra Mediului l-a demis pe directorul Administrației Naționale „Apele Române”, după ce a pierdut 300 mil. euro din PNRR
Stiri actuale
Ministra Mediului l-a demis pe directorul Administrației Naționale „Apele Române”, după ce a pierdut 300 mil. euro din PNRR

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis, vineri, din funcţie, pe directorul Administraţiei Naţionale "Apele Române", Sorin Lucaci.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Septembrie 2025

46:57

Alt Text!
La Măruță
12 Septembrie 2025

01:31:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Septembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28