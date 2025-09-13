Volodimir Zelenski: Multe detalii despre garanţiile de securitate acordate Ucrainei au fost deja puse pe hârtie

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat vineri că multe detalii referitoare la garanţiile de securitate pentru Ucraina sunt deja puse pe hârtie, adăugând că trupele străine prezente pe teren ar semnala sprijinul politic pentru Kiev, relatează Reuters.

Trimisul special al SUA, Keith Kellogg, şi consilierii de securitate naţională din Marea Britanie, Germania, Franţa şi Italia se află la Kiev, au declarat oficialii ucraineni. La Kiev a venit vineri şi proaspăta şefă a diplomaţiei britanice, Yvette Cooper, numită în funcţie săptămâna aceasta.

Într-o postare despre întâlnirile sale cu aceşti consilieri, Zelenski a solicitat accelerarea demersurilor pentru finalizarea garanţiilor de securitate, având în vedere incursiunea dronelor ruseşti în Polonia din această săptămână.

„Rusia nu numai că nu manifestă nicio dorinţă de a pune capăt războiului, dar se angajează într-o escaladare, cu ameninţări reale la adresa Europei, lansând drone în Polonia”, a scris el.

„Prin urmare, trebuie să finalizăm cât mai repede posibil activităţile de elaborare a garanţiilor de securitate”, a subliniat Zelenski.

Participanţii la întâlniri au mai discutat despre experienţa lor în dezvoltarea apărării comune a NATO, iar Ucraina a propus „interceptarea în comun a tuturor ţintelor ruseşti”, a dezvăluit Zelenski.

