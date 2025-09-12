Prinţul Harry, vizită surpriză în Ucraina. „Nu putem opri războiul, dar putem ajuta procesul de recuperare”

Stiri externe
12-09-2025 | 16:16
Prinţul Harry
Profimedia

Prinţul Harry, membru al familiei regale britanice, a ajuns vineri la Kiev cu o echipă a fundaţiei sale caritabile pentru persoanele cu dizabilităţi, Invictus Games Foundation, informează ziarul Guardian, preluat de Reuters.

autor
Ioana Andreescu

Este a doua vizită în Ucraina pe care o face anul acesta fiul mai mic al regelui Charles. El a mers în aprilie la Lvov, la un centru pentru militarii răniţi.

Prinţul a fost înrolat timp de zece ani în armata Regatului Unit, înainte de a înfiinţa fundaţia care organizează competiţia sportivă internaţională Invictus ('neînvins' sau 'invincibil' în latină - n. red.) pentru soldaţii răniţi în luptă.

„Nu putem opri războiul, dar putem face totul pentru a ajuta procesul de recuperare", a declarat el cotidianului Guardian în trenul de noapte care îl ducea spre capitala ucraineană.

Harry a fost invitat de guvernul de la Kiev şi a afirmat că a primit permisiunea soţiei şi a executivului britanic de a face vizita în care va detalia planurile fundaţiei sale pentru ajutorarea răniţilor din rândurile personalului militar.

Citește și
prințul harry
Prințul Harry ar fi avut o altercație fizică cu unchiul său, Prințul Andrew, în timpul unei reuniuni de familie

Anterior, prinţul a fost în ţara sa natală timp de patru zile; el trăieşte în California împreună cu soţia sa Meghan şi cei doi copii ai lor.

Înainte de a renunţa în 2020 la poziţia de membru de rang înalt al casei regale britanice, relaţiile lui Harry cu tatăl său au fost tensionate; prinţul şi-a criticat public familia. El s-a întâlnit miercuri cu regele Charles pentru prima dată după 20 de luni.

Momentul în care ucigașul lui Charlie Kirk a fugit de la locul crimei. Ar fi așteptat jumătate de oră până să acționeze.VIDEO

Sursa: Agerpres

Etichete: Ucraina, vizita, prințul Harry,

Dată publicare: 12-09-2025 16:16

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
Citește și...
Prinţul Harry, primit de regele Charles al III-lea la reşedinţa sa londoneză. Ultima lor întâlnire a avut loc în 2024
Stiri Mondene
Prinţul Harry, primit de regele Charles al III-lea la reşedinţa sa londoneză. Ultima lor întâlnire a avut loc în 2024

Prinţul Harry, în relaţii reci cu familia sa, a sosit miercuri la Clarence House, reşedinţa londoneză a regelui Charles al III-lea, unde urmează să-l întâlnească pe tatăl său pentru prima oară din februarie 2024, conform presei britanice, transmite AFP.

 

Prințul Harry ar fi avut o altercație fizică cu unchiul său, Prințul Andrew, în timpul unei reuniuni de familie
Stiri Mondene
Prințul Harry ar fi avut o altercație fizică cu unchiul său, Prințul Andrew, în timpul unei reuniuni de familie

Prințul Harry ar fi avut o altercație fizică cu unchiul său, Prințul Andrew, în urma unor remarci făcute pe la spatele său despre Meghan Markle – este acuzația dintr-o carte nouă care a stârnit controverse.

 

Meghan și Harry, în mijlocul unei controverse după poza de familie de la Disneyland. De ce îi acuză fanii
Stiri Mondene
Meghan și Harry, în mijlocul unei controverse după poza de familie de la Disneyland. De ce îi acuză fanii

O simplă fotografie de familie cu Lilibet, Archie și părinții lor, realizată la Disneyland, a stârnit un val de teorii conspiraționiste pe internet, în care unii susțin că imaginea a fost creată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Recomandări
FMI laudă măsurile economice ale Guvernului. Experții recomandă, însă, continuarea reformelor pentru reducerea deficitului
Stiri Economice
FMI laudă măsurile economice ale Guvernului. Experții recomandă, însă, continuarea reformelor pentru reducerea deficitului

Misiunea Fondului Monetar Internaţional pentru România și-a prezentat concluziile vizitei efectuate la Bucureşti, după consultările cu autorităţile române.

Donald Trump a anunțat că suspectul în cazul uciderii lui Charles Kirk a fost prins și speră să primească pedeapsa cu moartea
Stiri externe
Donald Trump a anunțat că suspectul în cazul uciderii lui Charles Kirk a fost prins și speră să primească pedeapsa cu moartea

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anunțat vineri după-amiază că principalul suspect în cazul asasinării lui Charles Kirk a fost prins și că acesta este în custodia autorităților.

Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe
Stiri Economice
Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe

Bucureștiul, alături de Hunedoara și Brașov au cele mai mari pensii medii din țară. La polul opus se află Giurgiu, Vrancea și Botoșani.

Top citite
1 tir-magazin
Stiri actuale
Panică într-un cartier din Cluj: un camion a ajuns direct într-un magazin de mobilă
2 Adaptive Hussars 2025
Regimentul 1 Arme de Foc și Gardă Fluvială MH
Stiri externe
Ungaria organizează ”cea mai complexă operațiune militară”, în paralel cu exercițiile Rusiei | VIDEO & FOTO
3 Charlie Kirk
Profimedia
Stiri externe
Asasinarea lui Charlie Kirk. Arma crimei a fost găsită, iar FBI-ul are „imagini video clare” cu suspectul
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 12 Septembrie 2025

47:58

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Septembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
11 Septembrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28