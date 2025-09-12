Prinţul Harry, vizită surpriză în Ucraina. „Nu putem opri războiul, dar putem ajuta procesul de recuperare”

Prinţul Harry, membru al familiei regale britanice, a ajuns vineri la Kiev cu o echipă a fundaţiei sale caritabile pentru persoanele cu dizabilităţi, Invictus Games Foundation, informează ziarul Guardian, preluat de Reuters.

Este a doua vizită în Ucraina pe care o face anul acesta fiul mai mic al regelui Charles. El a mers în aprilie la Lvov, la un centru pentru militarii răniţi.

Prinţul a fost înrolat timp de zece ani în armata Regatului Unit, înainte de a înfiinţa fundaţia care organizează competiţia sportivă internaţională Invictus ('neînvins' sau 'invincibil' în latină - n. red.) pentru soldaţii răniţi în luptă.

„Nu putem opri războiul, dar putem face totul pentru a ajuta procesul de recuperare", a declarat el cotidianului Guardian în trenul de noapte care îl ducea spre capitala ucraineană.

Harry a fost invitat de guvernul de la Kiev şi a afirmat că a primit permisiunea soţiei şi a executivului britanic de a face vizita în care va detalia planurile fundaţiei sale pentru ajutorarea răniţilor din rândurile personalului militar.

Anterior, prinţul a fost în ţara sa natală timp de patru zile; el trăieşte în California împreună cu soţia sa Meghan şi cei doi copii ai lor.

Înainte de a renunţa în 2020 la poziţia de membru de rang înalt al casei regale britanice, relaţiile lui Harry cu tatăl său au fost tensionate; prinţul şi-a criticat public familia. El s-a întâlnit miercuri cu regele Charles pentru prima dată după 20 de luni.

