România, pe harta marilor turnee în 2026. Metallica și Iron Maiden, printre marile trupe care concertează în țara noatră

2026 vine cu muzică live, spectacole și experiențe speciale pe scenele din România. Metallica sau Iron Maiden sunt doar câteva dintre trupele care vor concerta la noi în țară în 2026.

Untold pregătește a 11-a ediție, iar la Electric Castle sunt așteptați cei de la The Cure și Twenty One Pilots. Anul începe însă cu spectacole de operă și reprezentații ale unor orchestre simfonice faimoase în întreaga lume.

Orchestra simfonică Lords of the Sound, care interpretează compoziții celebre ale lui Hans Zimmer, este așteptată pe 9 ianuarie la Sala Palatului. Aici se vor auzi coloanele sonoare ale unor filme cunoscute precum Omul păianjen, Sherlock Holmes, Misiune Imposibilă sau Pirații din Caraibe.

Ianuarie aduce la București spectacole de excepție, de la emoția musicalului „Notre-Dame de Paris”, prezentat în premieră la Romexpo, până la muzica clasică celebrată la Festivalului Johann Strauss, pe scena Ateneului Român.

Artista ZAZ revine la București pe 29 ianuarie, cu un concert la Sala Palatului. Pe aceeaşi scenă, în februarie, este programat „Lacul lebedelor” de Ceaikovski.

Fanii italianului Eros Ramazzotti îl vor putea vedea în București în aprilie, însă mai sunt foarte puține bilete la vânzare.

Tot în aprilie, la Cluj, fanii acrobațiilor pot vedea Cirque du Soleil.

Renumita trupă americană de rock Metallica va concerta pe 13 mai, pe Arena Națională, cu un spectacol de amploare pe o scenă circulară.

Iar pe 28 mai, legendara trupă Iron Maiden revine la București în cadrul turneului „Run For Your Lives”, dedicat celor 50 de ani de carieră.

Iar în vară, pentru prima dată vine în România formația islandeză Kaleo, cunoscută pentru hituri precum Way down we go.

Printre artiştii care vor urca pe scenă la Beach,Please! se număra rapperul american Future.

Iar festivalul Electric Castle din Bonțida, lângă Cluj, aduce trupele The Cure sau Twenty One Pilots.

Vara 2026 se încheie la Cluj‑Napoca așa cum nu se poate mai bine, cu patru zile de muzică și emoție la a 11-a ediție UNTOLD.

De altfel, anul 2025 a fost unul spectaculos, inclusiv pentru artiștii români. La Sala Palatului, publicul a umplut sălile la concertele susţinute de Smiley, Andra sau Theo Rose, arată datele celei mai mari platforme de bilete de la noi din țară.

Iar comedia a strâns zeci de mii de fani cu spectacolele lui Mihai Bobonete sau Divertis.

Printre stilurile muzicale preferate, românii au ales trap, pop-rock, rock și muzică electronică.

