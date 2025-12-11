Trump, „extrem de frustrat” de Moscova și Kiev: nu mai vrea „întâlnirile făcute doar de dragul întâlnirilor”

Casa Albă transmite cel mai dur mesaj de până acum privind impasul negocierilor pentru pacea în Ucraina.

Donald Trump, aflat în centrul unui plan american controversat, este „sătul de întâlniri fără rezultat” și pune presiune directă atât pe Rusia, cât și pe Ucraina, într-un moment în care Kievul a venit cu o nouă contrapropunere la proiectul de pace redactat la Washington, transmite Agerpres.

Președintele american Donald Trump este „extrem de frustrat” de modul în care atât Rusia, cât și Ucraina tratează planul de pace pe care Washingtonul încearcă să-l accelereze, a transmis joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. Mesajul, ferm și neobișnuit de direct, marchează o schimbare de ton în strategia americană față de războiul declanșat de Moscova în februarie 2022.

„Preşedintele este extrem de frustrat de ambele tabere implicate în acest război şi s-a săturat de întâlnirile făcute doar de dragul întâlnirilor”, a declarat Leavitt în fața jurnaliștilor. Ea a subliniat că, în acest moment, Trump „nu mai vrea discuţii. Vrea acţiuni. Vrea ca acest război să se termine”.

Purtătoarea de cuvânt a confirmat că „emisarul său (Steve) Witkoff şi echipa sa continuă discuţiile cu ambele părţi chiar în acest moment”, însă a admis că nu este clar dacă negocierile pot avansa suficient de rapid pentru a produce un acord credibil.

Nu e garantată participarea SUA la următoarele discuții

Cu doar o zi înainte, Trump afirmase că mai mulți lideri europeni susținători ai Kievului insistă pentru o întâlnire asupra planului de pace chiar în acest weekend sau cel târziu săptămâna viitoare. Dar, avertizase el, participarea Washingtonului nu este garantată. Karoline Leavitt a reiterat această poziție: „Dacă există o şansă reală de a semna un acord de pace, dacă simţim că aceste întâlniri merită ca cineva din SUA să-şi dedice timpul în acest weekend, atunci vom trimite un reprezentant”. Totuși, a adăugat ea, „încă nu suntem siguri dacă se poate obţine o pace adevărată şi dacă putem face cu adevărat progrese”.

Aspectele problematice din proiectul de acord

Reacția Casei Albe vine exact după ce Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina a transmis o nouă contrapropunere asupra planului american de pace, versiune revizuită deja de mai multe ori pentru a răspunde solicitărilor Kievului și aliaților europeni. Ambele tabere, atât SUA cât și Rusia, i-au acuzat recent pe europeni că ar încetini procesul.

Zelenski a precizat joi că două aspecte rămân „complet nerezolvate”: statutul centralei nucleare Zaporojie și controlul asupra provinciei Donețk. În plus, președintele ucrainean a insistat că orice concesie teritorială făcută Moscovei trebuie validată prin referendum în Ucraina — o condiție care complică suplimentar discuțiile.

El a repetat și poziția constantă a Kievului: alegerile naționale nu pot avea loc fără un armistițiu, solicitare respinsă sistematic de Rusia. În paralel, Zelenski a atras atenția că orice acord de pace trebuie să includă garanții de securitate occidentale clare, care să stipuleze ce vor face aliații „în cazul unei noi agresiuni rusești”, precum și un cadru pentru reconstrucția țării.

În acest context tensionat, declarațiile lui Trump publicate marți în Politico au stârnit neliniște la Kiev. Președintele american i-a transmis lui Zelenski „să se trezească şi să înceapă să accepte lucrurile”, o referire directă la posibile cedări teritoriale către Rusia — idee respinsă ferm de Ucraina și de partenerii europeni.

