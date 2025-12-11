Trump, „extrem de frustrat” de Moscova și Kiev: nu mai vrea „întâlnirile făcute doar de dragul întâlnirilor”

11-12-2025 | 22:37
Donald Trump
Getty

Casa Albă transmite cel mai dur mesaj de până acum privind impasul negocierilor pentru pacea în Ucraina.

Mihai Niculescu

Donald Trump, aflat în centrul unui plan american controversat, este „sătul de întâlniri fără rezultat” și pune presiune directă atât pe Rusia, cât și pe Ucraina, într-un moment în care Kievul a venit cu o nouă contrapropunere la proiectul de pace redactat la Washington, transmite Agerpres.

Președintele american Donald Trump este „extrem de frustrat” de modul în care atât Rusia, cât și Ucraina tratează planul de pace pe care Washingtonul încearcă să-l accelereze, a transmis joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. Mesajul, ferm și neobișnuit de direct, marchează o schimbare de ton în strategia americană față de războiul declanșat de Moscova în februarie 2022.

„Preşedintele este extrem de frustrat de ambele tabere implicate în acest război şi s-a săturat de întâlnirile făcute doar de dragul întâlnirilor”, a declarat Leavitt în fața jurnaliștilor. Ea a subliniat că, în acest moment, Trump „nu mai vrea discuţii. Vrea acţiuni. Vrea ca acest război să se termine”.

Purtătoarea de cuvânt a confirmat că „emisarul său (Steve) Witkoff şi echipa sa continuă discuţiile cu ambele părţi chiar în acest moment”, însă a admis că nu este clar dacă negocierile pot avansa suficient de rapid pentru a produce un acord credibil.

friedrich merz
Germania confirmă o propunere privind concesii teritoriale ucrainene transmisă lui Donald Trump

Nu e garantată participarea SUA la următoarele discuții

Cu doar o zi înainte, Trump afirmase că mai mulți lideri europeni susținători ai Kievului insistă pentru o întâlnire asupra planului de pace chiar în acest weekend sau cel târziu săptămâna viitoare. Dar, avertizase el, participarea Washingtonului nu este garantată. Karoline Leavitt a reiterat această poziție: „Dacă există o şansă reală de a semna un acord de pace, dacă simţim că aceste întâlniri merită ca cineva din SUA să-şi dedice timpul în acest weekend, atunci vom trimite un reprezentant”. Totuși, a adăugat ea, „încă nu suntem siguri dacă se poate obţine o pace adevărată şi dacă putem face cu adevărat progrese”.

Aspectele problematice din proiectul de acord

Reacția Casei Albe vine exact după ce Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina a transmis o nouă contrapropunere asupra planului american de pace, versiune revizuită deja de mai multe ori pentru a răspunde solicitărilor Kievului și aliaților europeni. Ambele tabere, atât SUA cât și Rusia, i-au acuzat recent pe europeni că ar încetini procesul.

Zelenski a precizat joi că două aspecte rămân „complet nerezolvate”: statutul centralei nucleare Zaporojie și controlul asupra provinciei Donețk. În plus, președintele ucrainean a insistat că orice concesie teritorială făcută Moscovei trebuie validată prin referendum în Ucraina — o condiție care complică suplimentar discuțiile.

El a repetat și poziția constantă a Kievului: alegerile naționale nu pot avea loc fără un armistițiu, solicitare respinsă sistematic de Rusia. În paralel, Zelenski a atras atenția că orice acord de pace trebuie să includă garanții de securitate occidentale clare, care să stipuleze ce vor face aliații „în cazul unei noi agresiuni rusești”, precum și un cadru pentru reconstrucția țării.

În acest context tensionat, declarațiile lui Trump publicate marți în Politico au stârnit neliniște la Kiev. Președintele american i-a transmis lui Zelenski „să se trezească şi să înceapă să accepte lucrurile”, o referire directă la posibile cedări teritoriale către Rusia — idee respinsă ferm de Ucraina și de partenerii europeni.

Sursa: Agerpres

Reuters: Donald Trump intenţionează să numească un general american la conducerea forţei de securitate din Gaza
Stiri externe
Reuters: Donald Trump intenţionează să numească un general american la conducerea forţei de securitate din Gaza

Administraţia Trump intenţionează să numească un general american cu două stele la conducerea Forţei Internaţionale de Stabilizare din Gaza, potrivit Axios.

Germania confirmă o propunere privind concesii teritoriale ucrainene transmisă lui Donald Trump
Stiri externe
Germania confirmă o propunere privind concesii teritoriale ucrainene transmisă lui Donald Trump

O propunere cu privire la concesii teritoriale ucrainene în cadrul unui plan de pace vizând să pună capăt războiului din Ucraina i-a fost transmisă miercuri preşedintelui american Donald Trump, anunţă joi cancelarul german Friedrich Merz.

Viktor Orban susţine noua strategie de securitate americană şi criticile preşedintelui Donald Trump la adresa UE
Stiri externe
Viktor Orban susţine noua strategie de securitate americană şi criticile preşedintelui Donald Trump la adresa UE

Prim-ministrul Ungariei, ultranaţionalistul Viktor Orban, a declarat joi că noua strategie de securitate a SUA, foarte critică la adresa Uniunii Europene (UE), este unul dintre cele mai „importante” documente din ultimii ani, informează EFE.

The Wall Street Journal: SUA a înmânat Europei un plan pentru revenirea Rusiei în economia globală
Stiri externe
The Wall Street Journal: SUA a înmânat Europei un plan pentru revenirea Rusiei în economia globală

În ultimele săptămâni, administrația Donald Trump a înmânat partenerilor săi europeni mai multe documente care prezintă viziunea sa privind redresarea postbelică a Ucrainei și revenirea Rusiei în economia globală, scrie The Wall Street Journal.

De ce Trump poartă un război cultural împotriva Europei. Răspunsul tranșant al unui expert în politica MAGA
Stiri externe
De ce Trump poartă un război cultural împotriva Europei. Răspunsul tranșant al unui expert în politica MAGA

Ultimul val de atacuri ale președintelui Donald Trump la adresa Europei îi face pe aliații SUA de peste Atlantic să revină la o întrebare recurentă: De ce urăște Trump atât de mult Europa?

 

Istoric: „Avem de-a face cu un soi de complot geopolitic americano-rus. Miza este reîmpărțirea Europei în sfere de influență
Interviurile Stirileprotv.ro
Istoric: „Avem de-a face cu un soi de complot geopolitic americano-rus. Miza este reîmpărțirea Europei în sfere de influență"

Miza negocierilor ruso-americane care se desfășoară acum pare a fi reîmpărțirea Europei în sfere de influență, „într-un soi de complot geopolitic americano-rus”.

Nicușor Dan, o nouă reacție în scandalul din Justiție. Invită magistrații la o discuție la Cotroceni, „fără limită de timp”
Stiri actuale
Nicușor Dan, o nouă reacție în scandalul din Justiție. Invită magistrații la o discuție la Cotroceni, „fără limită de timp”

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, joi seară, că, dacă 200 de magistraţi spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiţie, lucrurile sunt foarte serioase.

Momentul în care Lia Savonea a sunat-o pe vicepreședinta CAB, în timpul conferinței. Cum explică șefa ÎCCJ
Stiri Justitie
Momentul în care Lia Savonea a sunat-o pe vicepreședinta CAB, în timpul conferinței. Cum explică șefa ÎCCJ

Reacții virulente și contradictorii după documentarul publicației Recorder în care foști și actuali magistrați vorbesc despre probleme din justiție.

