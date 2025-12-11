Reuters: Donald Trump intenţionează să numească un general american la conducerea forţei de securitate din Gaza

11-12-2025 | 14:18
Donald Trump
Administraţia Trump intenţionează să numească un general american cu două stele la conducerea Forţei Internaţionale de Stabilizare din Gaza, potrivit Axios.

Numirea sa va spori ponderea SUA în securitatea şi reconstrucţia Fâşiei Gaza, a mai relatat Axios, preluată şi de EFE.

O rezoluţie a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, adoptată la 17 noiembrie, a autorizat un Consiliu pentru Pace şi ţările care lucrează cu acesta să înfiinţeze o Forţă Internaţională de Stabilizare temporară (ISF) în Gaza.

SUA ar urma să conducă Forţa de Stabilizare din Gaza

Ambasadorul SUA la Naţiunile Unite, Mike Waltz, care a vizitat Israelul săptămâna aceasta, le-a spus prim-ministrului Benjamin Netanyahu şi altor oficiali că administraţia Trump va conduce ISF şi va numi un general cu două stele în funcţia de comandant al acesteia, a declarat Axios.

Casa Albă şi Pentagonul nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta.

donald trump viktor orban
Viktor Orban susţine noua strategie de securitate americană şi criticile preşedintelui Donald Trump la adresa UE

Trump le-a declarat reporterilor miercuri că un anunţ despre cine vor fi liderii mondiali care vor face parte din Consiliul pentru Pace din Gaza ar trebui făcut la începutul anului viitor.

Rezoluţia, redactată de SUA, descria Consiliul pentru Pace ca o administraţie de tranziţie „care va stabili cadrul şi va coordona finanţarea pentru reamenajarea Gazei”, în conformitate cu planul de pace în 20 de puncte al lui Trump pentru a pune capăt războiului cu gruparea islamistă palestiniană Hamas.

Trump promite înfiinţarea Consiliului de Pace în 2026

Totodată, Donald Trump a anunţat miercuri că va înfiinţa Consiliul de Pace pentru Gaza la începutul anului 2026 şi că numeroase ţări şi organizaţii internaţionale doresc să participe.

„Vom anunţa Consiliul pentru Pace începând cu 2026 şi va fi cel mai legendar din istorie”, a declarat preşedintele SUA când a fost întrebat de reporterii de la Casa Albă despre următoarea fază a planului de pace pentru Gaza.

Trump a spus că toate „ţările mari” doresc să facă parte din acest consiliu de pace şi că acesta va fi compus din preşedinţi, prim-miniştri şi regi.

Anunţul lui Trump a venit la două zile după ce Financial Times a relatat că fostul prim-ministru britanic Tony Blair şi-a retras candidatura pentru a prezida Consiliul din cauza opoziţiei unor state arabe.

Biroul lui Blair a respins însă afirmaţia că opoziţia unor ţări din regiune i-a blocat participarea la plan.

O judecătoare de la Curtea de Apel București confirmă dezvăluirile Recorder: „Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare”

Dată publicare: 11-12-2025 14:18

