Germania confirmă o propunere privind concesii teritoriale ucrainene transmisă lui Donald Trump

Stiri externe
11-12-2025 | 13:07
friedrich merz
AFP

O propunere cu privire la concesii teritoriale ucrainene în cadrul unui plan de pace vizând să pună capăt războiului din Ucraina i-a fost transmisă miercuri preşedintelui american Donald Trump, anunţă joi cancelarul german Friedrich Merz.

autor
Mihaela Ivăncică

”Există o propunere de care (Donald Trump) nu avea cunoştinţă la momentul la care am discutat noi la telefon (miercuri), pentru că ea nu a le fusese transmisă încă americanilor”, anunţă într-o conferinţă de presă, la Berlin, Friedrich Merz, relatează AFP.

”Noi am făcut-o ieri (miercuri) seara”, precizează el, referindu-se la trimiterea propunerii.

”Este vorba, mai întâi, despre ce concesii teritoriale este pregătită Ucraina să facă”, subliniază cancelarul german.

O judecătoare de la Curtea de Apel București confirmă dezvăluirile Recorder: „Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare”

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, razboi, Friedrich Merz,

Dată publicare: 11-12-2025 13:07

Articol recomandat de sport.ro
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Citește și...
Friedrich Merz: „Trebuie să devenim mult mai independenţi de Statele Unite în materie de politică de securitate”
Stiri externe
Friedrich Merz: „Trebuie să devenim mult mai independenţi de Statele Unite în materie de politică de securitate”

Cancelarul german Friedrich Merz spune că Europa trebuie să-și reducă dependența de SUA în materie de securitate, după ce noua strategie americană a criticat dur statele europene.

Zelenski anunță un pas către încheierea războiului. „Planul va fi gata mâine şi îl vom trimite către SUA”
Stiri externe
Zelenski anunță un pas către încheierea războiului. „Planul va fi gata mâine şi îl vom trimite către SUA”

Volodimir Zelenski a descris discuţiile pe care le-a purtat luni, la Downing Street, cu Keir Starmer, Emmanuel Macron şi Friedrich Merz ca fiind „productive” şi a afirmat că ele au reprezentat „un mic progres către pace”, relatează The Guardian.

Starmer, Zelenski, Merz şi Macron s-au întâlnit la Londra. Ce au discutat cei patru lideri de stat în Downing Street
Stiri externe
Starmer, Zelenski, Merz şi Macron s-au întâlnit la Londra. Ce au discutat cei patru lideri de stat în Downing Street

Premierul britanic Keir Starmer i-a primit luni, la Londra, pe președinții ucrainean și francez Volodimir Zelenski şi Emmanuel Macron, și pe cancelarul german Friedrich Merz, la o reuniune privind negocierile mediate de Statele Unite.

Friedrich Merz, sceptic că planul lui Trump pentru Ucraina poate fi finalizat până joi: „Suntem încă departe”
Stiri externe
Friedrich Merz, sceptic că planul lui Trump pentru Ucraina poate fi finalizat până joi: „Suntem încă departe”

Merz se declară ”sceptic” cu privire la şansele unui acord privind Ucraina până joi, aşa cum vrea Trump. El respinge revenirea Rusiei într-un G8. ”Nu observ o voinţă de a reprimi Rusia în acest cerc

Friedrich Merz, sceptic asupra şanselor unui acord privind Ucraina până joi: Suntem încă departe de o concluzie
Stiri externe
Friedrich Merz, sceptic asupra şanselor unui acord privind Ucraina până joi: Suntem încă departe de o concluzie

Cancelarul german Friedrich Merz, prezent la summitul G20 din Africa de Sud, s-a declarat duminică sceptic că se va ajunge până joi la un acord privind planul în 28 de puncte al lui Donald Trump pentru Ucraina.

Recomandări
O judecătoare de la Curtea de Apel București confirmă dezvăluirile Recorder: „Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare”
Stiri actuale
O judecătoare de la Curtea de Apel București confirmă dezvăluirile Recorder: „Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare”

Dezvăluirile făcute jurnaliștii de la Recorder, care au prezentat într-un documentar mărturiile unor judecători și procurori au provocat o premieră la Curtea de Apel București: conferință de presă publică, trasmisă live, pentru a răspunde acuzațiilor.

Radu Marinescu reacționează la scandalul din Justiție: Problemele semnalate trebuie investigate prompt de cei cu competență
Stiri actuale
Radu Marinescu reacționează la scandalul din Justiție: Problemele semnalate trebuie investigate prompt de cei cu competență

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat joi, că responsabilitatea de a analiza situaţii concrete revine celor care au competenţele, potrivit legii şi trebuie să facă acest lucru cu promptitudine, el arătând că a urmărit conferinţa Curţii de Apel

Prima reacţie a CSM după ancheta Recorder: Amplificare a campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti
Stiri actuale
Prima reacţie a CSM după ancheta Recorder: Amplificare a campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) susţine că ”alegaţiile” din ancheta Recorder sunt contrare evaluărilor făcute în ultimii ani în ceea ce priveşte sistemul de justiţie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 11 Decembrie 2025

03:38:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28