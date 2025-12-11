Germania confirmă o propunere privind concesii teritoriale ucrainene transmisă lui Donald Trump
O propunere cu privire la concesii teritoriale ucrainene în cadrul unui plan de pace vizând să pună capăt războiului din Ucraina i-a fost transmisă miercuri preşedintelui american Donald Trump, anunţă joi cancelarul german Friedrich Merz.
”Există o propunere de care (Donald Trump) nu avea cunoştinţă la momentul la care am discutat noi la telefon (miercuri), pentru că ea nu a le fusese transmisă încă americanilor”, anunţă într-o conferinţă de presă, la Berlin, Friedrich Merz, relatează AFP.
”Noi am făcut-o ieri (miercuri) seara”, precizează el, referindu-se la trimiterea propunerii.
”Este vorba, mai întâi, despre ce concesii teritoriale este pregătită Ucraina să facă”, subliniază cancelarul german.
Sursa: News.ro
Etichete: Rusia, Ucraina, razboi, Friedrich Merz,
11-12-2025 13:07