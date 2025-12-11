Viktor Orban susţine noua strategie de securitate americană şi criticile preşedintelui Donald Trump la adresa UE

Prim-ministrul Ungariei, ultranaţionalistul Viktor Orban, a declarat joi că noua strategie de securitate a SUA, foarte critică la adresa Uniunii Europene (UE), este unul dintre cele mai „importante” documente din ultimii ani, informează EFE.

„Iată că a sosit noua strategie de securitate naţională a Statelor Unite, cel mai important şi interesant document din ultimii ani”, a afirmat Viktor Orban pe Facebook.

Prim-ministrul ungar, un aliat apropiat al preşedintelui american Donald Trump, a adăugat că în SUA „se vede că Europa a ajuns la capătul unui lung impas economic”.

Viktor Orban a subliniat, de asemenea, că strategia americană de securitate naţională, publicată recent, vorbeşte despre criza civilizaţională a Europei.

Orban critică direcția UE și relația cu Rusia

„Se vede că în Europa sunt în pericol valorile civilizatoare, democraţia şi piaţa liberă”, a declarat şeful guvernului ungar, criticându-i pe „liberalii europeni” pentru greşeala întreruperii relaţiilor cu Rusia.

„Potrivit oficialilor politici americani, este necesar să reconstruim la nivel strategic sistemul de relaţii dintre Europa şi Rusia”, a adăugat Viktor Orban, liderul european cel mai apropiat de Moscova.

De asemenea, premierul ungar a menţionat că în SUA „se vede clar declinul Europei” şi a afirmat că, de 15 ani, Ungaria se luptă împotriva acestei presupuse decăderi.

„Şi, în sfârşit, nu suntem singuri!”, a exclamat Orban, care obişnuieşte să afirme că vrea să reformeze UE din interior într-o uniune de naţiuni suverane.

Reacțiile UE și implicațiile strategiei americane

Noua strategie de securitate a SUA critică în mod dur politicile de migraţie şi presupusa cenzură din UE şi reflectă teoriile extremei drepte, care susţin că ar exista un ipotetic „sfârşit al civilizaţiei” europene în următoarele două decenii sau chiar mai puţin.

Documentul strategic consideră că, pe termen lung, mai mulţi membri ai NATO se vor transforma în ţări „cu majoritate ne-europeană”, ceea ce deschide dezbaterea dacă aceştia ar trebui să rămână în Alianţă şi să menţină relațiile cu SUA existente în prezent.

La rândul său, UE a respins criticile venite din partea SUA, iar şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a afirmat că este vorba de o provocare, deşi vorbeşte despre Washington ca despre un aliat.

