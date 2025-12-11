De ce Trump poartă un război cultural împotriva Europei. Răspunsul tranșant al unui expert în politica MAGA

Stiri externe
11-12-2025 | 08:15
donald trump
Getty

Ultimul val de atacuri ale președintelui Donald Trump la adresa Europei îi face pe aliații SUA de peste Atlantic să revină la o întrebare recurentă: De ce urăște Trump atât de mult Europa?

 

autor
Vlad Dobrea

Disprețul lui Trump față de foștii parteneri ai Americii a fost vizibil în ultima săptămână – mai întâi în noua strategie de securitate națională, care sugerează că Europa suferă un declin civilizațional, iar apoi în interviul acordat POLITICO, în care a criticat liderii „continentului decăzut” ca fiind „slabi”.

În Europa, criticile lui Trump au fost întâmpinate cu consternare – și cu apeluri la accelerarea planurilor pentru un viitor în care continentul nu se mai poate baza pe sprijinul american de securitate.

Dar de unde vine, de fapt, această animozitate a lui Trump față de Europa?

 

Politico a realizat un interviu cu un expert recomandat de surse din lumea MAGA drept cineva care înțelege modul lor de gândire în politica externă (chiar dacă nu este de acord cu el).

politie polonia
Un șofer de 19 ani din Polonia a fost amendat după ce a depășit viteza legală cu 1 km/h. Precizările poliției

„Pare să împartă lumea în puternici și slabi: acordă atenție puterii și ignoră slăbiciunea”, spune Jeremy Shapiro, director de cercetare la Consiliul European pentru Relații Externe și specialist în relațiile tensionate ale lui Trump cu Europa. „Iar el caracterizează europenii ca fiind slabi de foarte mult timp.”

Shapiro explică faptul că Trump pune de mult timp slăbiciunea Europei pe seama nivelului scăzut al cheltuielilor militare și dependenței de forța de securitate americană. Dar, în al doilea mandat, critica sa pare să fi căpătat o intensitate nouă datorită unor consilieri precum vicepreședintele JD Vance, care au reușit să prezinte Europa drept un bastion liberal într-un război cultural global între „naționaliștii” de tip MAGA și așa-numiții globaliști.

Ca mulți conservatori tineri, spune Shapiro, Vance a ajuns să creadă că „bastioanele puterii liberale din cultură și guvern au blocat primul mandat Trump, astfel încât trebuia să ataci universitățile, think tank-urile, fundațiile, industria financiară și, desigur, statul paralel”. În ochii MAGA, explică el, „Europa este unul dintre aceste bastioane liberale”.

Această conversație a fost editată pentru claritate și concizie.

Credeți că Trump urăște Europa sau pur și simplu o consideră irelevantă?

Impresia mea principală este că îi este, în mare parte, indiferentă. Uneori, anumite țări europene sau UE îl enervează foarte tare și exprimă ceva ce pare aproape ură, dar în general nu pare foarte concentrat asupra Europei.

De ce credeți asta?

Pare să împartă lumea în puternici și slabi. Acordă atenție puterii și ignoră slăbiciunea. Iar europenii sunt caracterizați de el ca fiind slabi din diverse motive, printre care presupusa decadență, imigrația, statele sociale, lipsa de vigoare militară. Toate acestea îi plasează în categoria slabi, iar în lumea lui Trump, dacă ești slab, nu te ia în seamă.

Lucruri precum dezechilibrul comercial și cheltuielile NATO contribuie la disprețul său?

Impresia mea este că aceste lucruri sunt mai degrabă pretexte. Debatul privind cheltuielile NATO a fost doar o unealtă pentru a lovi în aliați. Știa că se simt vinovați și că președinții americani au tot insistat asupra acestui subiect, așa că el a dus critica la maximum.

Deficitul comercial este ceva mai serios pentru el. A acordat multă atenție acestui aspect în toate țările. Dar cum europenii sunt, în opinia lui, slabi și dependenți militar de SUA, a putut să îi preseze ușor și să obțină concesii.

Vine o parte din această ostilitate din experiențele sale de afaceri în Europa?

Cred că acest lucru a contat în formarea opiniilor sale despre UE mai degrabă decât despre Europa în ansamblu. Menționează constant faptul că i s-a blocat proiectul unui teren de golf în Irlanda, deși nici măcar nu a fost UE cea care l-a blocat, ci autorități locale irlandeze. Dar asta se potrivește cu imaginea MAGA despre UE ca fiind birocratică, anti-dezvoltare și extensie a liberalilor americani.

Așa a ajuns Trump și mișcarea MAGA să vadă UE drept un bastion liberal și să o includă în lupta lor politică internă.

Tentativa de a transforma Europa într-un „front” al războiului cultural american pare nouă.

Da, este ceva nou în al doilea mandat.

De unde vine?

Vine clar de la vicepreședintele JD Vance și influențele ideologice ale susținătorilor săi – Patrick Deneen, Yoram Hazony etc. Ei văd Europa liberală ca decadentă și parte a marii probleme globale a liberalismului. Originea poate fi trasată și la Steve Bannon, care vorbește despre asta de ani de zile.

Există o preocupare puternică pentru ideea că Europa trece printr-un declin civilizațional. Atât în strategia de securitate, cât și în interviul pentru POLITICO, Trump sugerează că Europa este „în decădere”.

Cum interpretați această perspectivă?

Este o proiecție. Dacă ne uităm la cifre privind imigrația și diversitatea, SUA sunt mai „înainte” pe această traiectorie — dacă o numim decădere — decât Europa.

În viziunea MAGA, câștigarea președinției nu a fost suficientă pentru schimbarea Americii. Trebuia atacat întregul ecosistem liberal: universitățile, think tank-urile, fundațiile, industria financiară și statul paralel. În acest proces, au ajuns la concluzia că Europa este un pilon al liberalismului global și o sursă de legitimitate pentru liberalii americani.

Este ironic faptul că această imagine a unei Europe decadente coexisă cu ascensiunea partidelor de extremă dreaptă pe continent.

Așa este. Administrația Trump a sprijinit aceste partide și s-a aliat cu ele, dar în Franța și Germania ele chiar sunt în creștere.

Sursa: Politico

Etichete: razboi, donald trump, europa, magazin,

Dată publicare: 11-12-2025 08:15

Citește și...
