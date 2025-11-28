Trump vrea să recunoască teritoriile ucrainene ocupate de Rusia. Și-a trimis emisarii la Moscova

Donald Trump este hotărât să recunoască teritoriile ucrainene ocupate ca parte a Rusiei pentru a asigura un acord care să pună capăt conflictului, a raportat vineri The Telegraph, citând o sursă „bine informată”.

Potrivit publicației, trimisul special al SUA pentru pace, Steve Witkoff, și ginerele lui Trump, Jared Kushner, au fost trimiși la Moscova pentru a-i transmite oferta președintelui rus Vladimir Putin.

În ciuda îngrijorărilor partenerilor europeni ai Ucrainei, decizia de a recunoaște teritoriul, care încalcă convenția diplomatică a SUA, va fi probabil pusă în aplicare, arată sursa citată. Liderul rus a declarat joi că recunoașterea legală a Crimeii și a regiunilor Donețk și Luhansk ca teritoriu rus trebuie să fie una dintre principalele probleme în negocierile cu Statele Unite.

Planul de 28 de puncte al președintelui SUA „puternic înclinat spre Rusia” include, potrivit unor surse, această chestiune, propunând în același timp ridicarea treptată a sancțiunilor împotriva țării.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













