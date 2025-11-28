Administraţia Trump va reexamina permisele de şedere eliberate persoanelor din 19 ţări „care prezintă motive de îngrijorare”

Directorul USCIS a anunţat că, la cererea preşedintelui Donald Trump, vor fi reexaminate toate permisele de şedere emise cetăţenilor din ţări considerate „îngrijorătoare”, transmite CNN.

Decizia vine după atacul comis la Washington de un afgan împotriva a doi membri ai Gărzii Naţionale.

„La indicaţia preşedintelui, am dispus reexaminarea completă şi riguroasă a fiecărei cărţi verzi pentru fiecare străin din fiecare ţară ce suscită motive de îngrijorare”, a scris Joe Edlow într-o postare pe X.

Țările vizate de reexaminare

Când a fost solicitată să ofere detalii suplimentare, inclusiv care sunt ţările considerate ca prezentând „motive de îngrijorare”, USCIS a indicat CNN cele 19 ţări enumerate într-o proclamaţie prezidenţială din iunie.

Cele 19 ţări sunt: Afganistan, Myanmar, Ciad, Republica Congo, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan şi Venezuela.

DHS revizuieşte cazurile de azil din era Biden

La rândul său, Departamentul Securităţii Interne (DHS) a declarat joi pentru CNN că revizuieşte toate cazurile de azil aprobate de administraţia Biden.

Profilul suspectului din atacul de la Washington

Suspectul arestat pentru atacul de miercuri din capitala americană venise în ţară în 2021 în cadrul operaţiunii „Allies Welcome”, după ce a ajutat SUA în Afganistan. Cu toate acestea, i s-a acordat azil abia în aprilie anul acesta, în timpul administraţiei Trump. Un oficial american a declarat pentru CNN că suspectul a ieşit „curat la toate verificările” înainte de a lucra cu guvernul şi, ulterior, înainte de a veni în SUA.

