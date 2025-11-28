Donald Trump, un nou derapaj la adresa unei jurnaliste: „Sunteţi proastă?". Preşedintele SUA continuă seria de insulte

Preşedintele SUA, Donald Trump, a numit-o "proastă" joi pe o jurnalistă americană, continuând seria de insulte din ultimele luni la adresa femeilor care lucrează în mass-media şi ale căror întrebări nu îi plac, relatează AFP.

"Sunteţi proastă? Sunteţi o persoană proastă?", a întrebat Trump, întrerupând-o pe jurnalista care îl întreba la reşedinţa sa din Florida despre controlul asupra imigranţilor afgani din Statele Unite.

Doi soldaţi ai Gărzii Naţionale, un bărbat şi o femeie, au fost împuşcaţi în apropierea Casei Albe miercuri, aparent de către un cetăţean afgan care a sosit în Statele Unite după retragerea grăbită a forţelor americane din Afganistan în 2021. Femeia a murit, iar colegul său se afla vineri "în stare gravă".



Jurnalista l-a întrebat pe Donald Trump de ce îl învinovăţeşte pe predecesorul său, Joe Biden, din moment ce unii membri ai propriei administraţii au declarat că afganii relocaţi au fost atent verificaţi.

"Pentru că i-au lăsat să intre", a răspuns Trump, fluturând o fotografie cu un avion militar american plin de persoane care fugeau din Kabul în timp ce talibanii îşi reluau controlul asupra puterii.

Aceşti refugiaţi au venit "împreună cu alte mii de persoane care nu ar trebui să fie aici, iar dvs. puneţi întrebări doar pentru că sunteţi o persoană proastă", a declarat Donald Trump.

Insultele şi remarcile agresive sunt ceva obişnuit pentru Donald Trump, dar liderul american pare să aibă o furie deosebită faţă de jurnalişti, iar dintre aceştia, faţă de femei, comentează AFP.

Miercuri, preşedintele a criticat un articol din New York Times care evidenţia vârsta sa şi semnele tot mai mari de oboseală, numindu-o pe autoare "reporter de mâna a doua care este urâtă".



La începutul acestei luni, el a numit o jurnalistă "purcică" şi pe o alta, "persoană oribilă".

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













