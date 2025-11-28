Trump: Militarii americani vor începe în curând operațiuni terestre în Venezuela, împotriva traficanților de droguri

28-11-2025 | 16:29
Donald Trump
Preşedintele american Donald Trump a anunţat că Statele Unite vor extinde în curând operaţiunile împotriva traficanţilor de droguri venezueleni, trecând de la acţiuni maritime la operaţiuni terestre.

Operațiunile americane au loc în contextul unor tensiuni acute cu regimul Nicolas Maduro de la Caracas. Președintele Trump a afirmat în mesajul de Thanksgiving (Ziua Recunoștinței) adresat forţelor armate că traficul de droguri pe mare „a fost oprit în proporţie de aproximativ 85%”, subliniind că „oamenii nu vor să livreze pe mare, iar noi vom începe să-i oprim şi pe uscat”, operaţiunea urmând să înceapă „foarte curând”.

De la începutul lunii septembrie, forţele americane au vizat peste 20 de nave suspectate de trafic în Caraibe şi Pacific, operaţiuni care s-au soldat cu 83 de morţi, însă ONU a denunţat aceste acţiuni drept „execuţii extrajudiciare”. Trump a acuzat Venezuela că este „un artizan al traficului cu droguri care inundă piaţa americană”, o acuzaţie respinsă vehement de Caracas, care susţine că doar 5% din drogurile produse în Columbia tranzitează teritoriul său.

Presiunile Washingtonului au fost amplificate prin desfăşurarea portavionului USS Gerald Ford – cel mai mare din lume – în Marea Caraibelor, alături de un grup aeronaval complet.

Nicolas Maduro a pus armata venezueleană în alertă, evocând „17 săptămâni de războaie psihologice” şi cerând trupelor să rămână „imperturbabile” în faţa activităţii intense a avioanelor americane înregistrate în apropierea coastelor. El consideră că manevrele SUA urmăresc să-l răstoarne de la putere pentru a acapara rezervele de petrol ale Venezuelei, deja vizate de embargo petrolier şi sancţiuni economice. Secretarul Apărării Pete Hegseth a salutat militarii de la bordul USS Gerald Ford drept „războinici care veghează la securitate pe mare, luptând împotriva cartelurilor”, în timp ce Washingtonul a desemnat recent Cartelul Sorilor – presupus condus de Maduro – drept organizaţie teroristă străină, oferind o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru capturarea sa.

Efecte colaterale

Aceste evoluţii au avut efecte colaterale, şase companii aeriene precum Iberia, TAP şi Turkish Airlines suspendându-şi zborurile spre Venezuela, iar Caracas retrăgându-le licenţele, în replică. Maduro a intensificat operaţiunile antidrog proprii, mediatizând distrugerea de laboratoare şi piste clandestine, inclusiv a două tabere atribuite „narco-teroriştilor columbieni”.

Sursa: Pro TV

Etichete: donald trump, venezuela, traficanti de droguri,

Dată publicare: 28-11-2025 16:14

