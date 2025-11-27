Danemarca a instituit „tură de noapte” la Ministerul de Externe. Trump, monitorizat, din cauza „pericolulului” din Groenlanda

Stiri externe
27-11-2025 | 19:59
Donald Trump
Getty

Guvernul danez a creat o „tură de noapte” specială în cadrul Ministerului de Externe pentru a urmări în timp real declarațiile și acțiunile președintelui american Donald Trump, în timp ce autoritățile din Copenhaga dorm.

autor
Mihai Niculescu

Măsura, inspirată din disputa diplomatică din primăvara lui 2025 privind Groenlanda – când Trump a amenințat cu preluarea controlului asupra insulei arctice –, reprezintă adaptarea diplomației daneze la al doilea mandat al liderului american, marcat de imprevizibilitate și interes strategic pentru resursele arctice, transmite news.ro.

„Night watch” de la 17:00 la 7:00 – Rapoarte zilnice pentru guvern

Tura de noapte începe zilnic la ora 17:00 (ora locală daneză) și se încheie la 7:00 dimineața, când se întocmește un raport distribuit guvernului și departamentelor relevante, despre ce s-a spus sau întâmplat la Washington. Inițiativa, raportată marți de Politiken și citată de The Guardian, evită haosul din 2025, când diferența de fus orar (6–9 ore) și tweet-urile impulsive ale lui Trump îi făceau pe diplomații danezi să se trezească cu crize peste noapte.

„Este corect să spunem că situația din Groenlanda și diferența de fus orar dintre Danemarca și Statele Unite au fost factori destul de importanți în introducerea acestei măsuri, în primăvară”, a declarat o sursă apropiată Ministerului danez de Externe pentru The Guardian. Ministerul a descris ca un „efort colectiv” pentru a-l supraveghea pe Trump, în loc să aștepte știrile

Contextul Groenlanda: De la amenințări la operațiuni de influență SUA

Disputa a izbucnit în martie 2025, când Trump a reiterat dorința de a „cumpăra” sau prelua Groenlanda pentru securitatea națională, invocând resurse minerale critice și poziția arctică. Copenhaga a respins ferm, iar investigații daneze au dezvăluit operațiuni de influență americane: cel puțin trei cetățeni americani cu legături cu Trump au vizitat Groenlanda pentru a cultiva contacte și a influența opinia publică, majoritar pro-independență. Ministerul danez l-a convocat pe ambasadorul SUA, Jennifer Hall Godfrey, iar ministrul Lars Løkke Rasmussen a avertizat că orice încercare de „a crea diviziuni în Regatul Danemarcei” va fi respinsă.

Citește și
Trump Putin
Trump susține că Rusia face „concesii”, Moscova neagă. Emisarul său revine la Kremlin pentru negocieri

Trump a insistat în interviuri ulterioare că SUA „au nevoie” de Groenlanda, refuzând să excludă forța militară. Sondaje arată că 80% din groenlandezi resping ideea, dar vizita lui JD Vance din martie 2025 a accentuat tensiunile. Danemarca, cu Groenlanda ca teritoriu autonom, vede insula ca parte esențială a suveranității sale, iar „night watch” asigură reacții imediate la evenimente nocturne.

Adaptarea diplomației: Alianțe bazate pe valori, nu pe Trump

Jacob Kaarsbo, fost analist șef la agenția de informații militare daneză, explică evoluția ca un semn că SUA nu mai e aliatul „cel mai important” al Danemarcei. „Alianțele se bazează pe valori comune și percepție comună a amenințărilor. Trump nu împărtășește niciuna dintre acestea cu noi și aș spune că nu le împărtășește nici cu majoritatea europenilor”, a spus el pentru The Guardian. 

Sursa: News.ro

Etichete: danemarca, donald trump, groenlanda,

Dată publicare: 27-11-2025 19:52

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă. Blondina duce o viață foarte activă
GALERIE FOTO Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă. Blondina duce o viață foarte activă
Citește și...
Planul lui Donald Trump privind Ucraina provoacă indignarea parlamentarilor republicani
Stiri externe
Planul lui Donald Trump privind Ucraina provoacă indignarea parlamentarilor republicani

Mai mulţi republicani din Congres critică dur Casa Albă pentru modul în care a gestionat planul de pace propus pentru Ucraina, acuzând că acesta favorizează Rusia.

Trump susține că Rusia face „concesii”, Moscova neagă. Emisarul său revine la Kremlin pentru negocieri
Stiri externe
Trump susține că Rusia face „concesii”, Moscova neagă. Emisarul său revine la Kremlin pentru negocieri

Donald Trump pretinde că Rusia „face concesii" în discuțiile pentru încheierea războiului din Ucraina. Însă un ministru de la Moscova îl contrazice, spunând că nu este loc de așa ceva.

Trump exclude Africa de Sud de la G20 Miami 2026: „O țară demnă să fie membră a nimic”
Stiri externe
Trump exclude Africa de Sud de la G20 Miami 2026: „O țară demnă să fie membră a nimic”

Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri că Africa de Sud nu va fi invitată la summitul G20 de anul viitor pe care îl va găzdui la Miami, trecând la un nou nivel în ofensiva sa diplomatică împotriva acestei ţări, relatează AFP şi Reuters.

Trump confirmă că suspectul din atacul armat venise din Afganistan în 2021 și denunță un „act de terorism”
Stiri externe
Trump confirmă că suspectul din atacul armat venise din Afganistan în 2021 și denunță un „act de terorism”

Donald Trump a confirmat, miercuri, că bărbatul suspectat că a tras asupra a doi militari în apropierea Casei Albe din Washington venise din Afganistan în septembrie 2021. Preşedintele american a denunţat un „act de terorism”.

Alertă la Washington. Doi militari au fost împușcați lângă Casa Albă. Reacția lui Donald Trump
Stiri externe
Alertă la Washington. Doi militari au fost împușcați lângă Casa Albă. Reacția lui Donald Trump

Este alertă în capitala Statelor Unite. Doi soldați ai Gărzii Naționale sunt în stare critică după ce au fost împușcați în apropierea Casei Albe. Suspectul a fost și el împușcat și se află în stare gravă.

Recomandări
Proiectul rectificării bugetare, publicat. Ce ministere primesc bani și de unde va tăia Guvernul | DOCUMENT
Stiri Economice
Proiectul rectificării bugetare, publicat. Ce ministere primesc bani și de unde va tăia Guvernul | DOCUMENT

Ministerul Finanţelor a publicat, joi, proiectul celei de-a doua recrificări bugetare din acest an. Veniturile bugetului general consolidat au însumat 531,55 miliarde lei în primele zece luni ale anului 2025, în creştere cu 12,3%, potrivit documentului.

Se văd deja efectele ciclonului Adel în România. Temperaturile vor scădea semnificativ față de ultimele zile
Stiri actuale
Se văd deja efectele ciclonului Adel în România. Temperaturile vor scădea semnificativ față de ultimele zile

România se află sub influența unui ciclon mediteranean care aduce ploi, vânt și temperaturi scăzute.

30 de ani de PRO TV. 2022 – Anul în care războiul a început la granița României și am fost lăsați în afara Schengen
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2022 – Anul în care războiul a început la granița României și am fost lăsați în afara Schengen

2022 nu a fost un an ca oricare altul. A fost anul Războiului. Pe 24 februarie, pacea a fost spulberată la granița noastră, forțând România să devină un hub umanitar și un flanc NATO consolidat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 27 Noiembrie 2025

54:17

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 27 Noiembrie 2025

01:33:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Noiembrie 2025

01:48:36

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28