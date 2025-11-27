Danemarca a instituit „tură de noapte” la Ministerul de Externe. Trump, monitorizat, din cauza „pericolulului” din Groenlanda

Guvernul danez a creat o „tură de noapte” specială în cadrul Ministerului de Externe pentru a urmări în timp real declarațiile și acțiunile președintelui american Donald Trump, în timp ce autoritățile din Copenhaga dorm.

Măsura, inspirată din disputa diplomatică din primăvara lui 2025 privind Groenlanda – când Trump a amenințat cu preluarea controlului asupra insulei arctice –, reprezintă adaptarea diplomației daneze la al doilea mandat al liderului american, marcat de imprevizibilitate și interes strategic pentru resursele arctice, transmite news.ro.

„Night watch” de la 17:00 la 7:00 – Rapoarte zilnice pentru guvern

Tura de noapte începe zilnic la ora 17:00 (ora locală daneză) și se încheie la 7:00 dimineața, când se întocmește un raport distribuit guvernului și departamentelor relevante, despre ce s-a spus sau întâmplat la Washington. Inițiativa, raportată marți de Politiken și citată de The Guardian, evită haosul din 2025, când diferența de fus orar (6–9 ore) și tweet-urile impulsive ale lui Trump îi făceau pe diplomații danezi să se trezească cu crize peste noapte.

„Este corect să spunem că situația din Groenlanda și diferența de fus orar dintre Danemarca și Statele Unite au fost factori destul de importanți în introducerea acestei măsuri, în primăvară”, a declarat o sursă apropiată Ministerului danez de Externe pentru The Guardian. Ministerul a descris ca un „efort colectiv” pentru a-l supraveghea pe Trump, în loc să aștepte știrile

Contextul Groenlanda: De la amenințări la operațiuni de influență SUA

Disputa a izbucnit în martie 2025, când Trump a reiterat dorința de a „cumpăra” sau prelua Groenlanda pentru securitatea națională, invocând resurse minerale critice și poziția arctică. Copenhaga a respins ferm, iar investigații daneze au dezvăluit operațiuni de influență americane: cel puțin trei cetățeni americani cu legături cu Trump au vizitat Groenlanda pentru a cultiva contacte și a influența opinia publică, majoritar pro-independență. Ministerul danez l-a convocat pe ambasadorul SUA, Jennifer Hall Godfrey, iar ministrul Lars Løkke Rasmussen a avertizat că orice încercare de „a crea diviziuni în Regatul Danemarcei” va fi respinsă.

Trump a insistat în interviuri ulterioare că SUA „au nevoie” de Groenlanda, refuzând să excludă forța militară. Sondaje arată că 80% din groenlandezi resping ideea, dar vizita lui JD Vance din martie 2025 a accentuat tensiunile. Danemarca, cu Groenlanda ca teritoriu autonom, vede insula ca parte esențială a suveranității sale, iar „night watch” asigură reacții imediate la evenimente nocturne.

Adaptarea diplomației: Alianțe bazate pe valori, nu pe Trump

Jacob Kaarsbo, fost analist șef la agenția de informații militare daneză, explică evoluția ca un semn că SUA nu mai e aliatul „cel mai important” al Danemarcei. „Alianțele se bazează pe valori comune și percepție comună a amenințărilor. Trump nu împărtășește niciuna dintre acestea cu noi și aș spune că nu le împărtășește nici cu majoritatea europenilor”, a spus el pentru The Guardian.

