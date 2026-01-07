Comemorarea „martirilor” din Asaltul Capitoliului. Parlamentarii din comisia de anchetă „să fie judecați și spânzurați”

07-01-2026 | 16:00
maga forever
Getty

La Washington, zeci de susţinători ai preşedintelui american Donald Trump s-au adunat marţi pentru a marca cinci ani de la luarea cu asalt a Capitoliului, un episod care a zguduit democraţia americană.  

Mihai Niculescu

Participanţii au spus că vor să comemoreze memoria celor pe care îi consideră „martiri” şi au cerut Guvernului să atace opoziţia democrată, relatează AFP, preluat de news.ro.

Printre manifestanţi s-a aflat Tami Jackson, venită din Texas „pentru a-şi aminti de cei care sunt morţi în acea zi şi a sărbători întoarcerea băieţilor” acasă. Alături de ea se afla soţul său, Brian, condamnat pentru violenţe împotriva unui poliţist la 6 ianuarie 2021 şi graţiat de Donald Trump în urmă cu un an.

Femeia purta un tricou pentru omagierea lui Ashli Babbitt, catalogată drept „martiră” de către susţinătorii lui Trump. Babbitt a fost împușcată mortal de un poliţist în timp ce încerca să se caţere pe o fereastră care ducea spre biroul lui Nancy Pelosi, pe atunci preşedinta Camerei Reprezentanţilor.

Pentru mişcarea Make America Great Again (MAGA), amintirea zilei de 6 ianuarie 2021 a devenit un element central. Donald Trump a graţiat, în ziua revenirii sale la putere, aproximativ 1.250 de condamnaţi în acest dosar, soldat cu doi morţi, prezentându-i drept victime ale unei justiţii pe care o consideră politizată în perioada controlată de democraţi.

Comentatorul conservator Charlie Kirk
Charlie Kirk, influent activist conservator şi susţinător MAGA, a murit după ce a fost împuşcat. Anunțul făcut de Trump

Participanţii la manifestaţia de marţi, descrişi ca reprezentanţi ai celei mai radicale facţiuni a dreptei americane, au cerut la rândul lor ca aleşii democraţi să fie judecaţi. Unele pancarte solicitau explicit „arestarea lui (Nancy) Pelosi”, una dintre figurile cel mai des atacate de trumpişti.

Printre cei prezenţi s-a aflat şi Al Holt, purtând un pulover al miliţiei de extremă dreapta Proud Boys şi ochelari fumurii. Acesta a cerut ca aleşii care au condus Comisia de anchetă parlamentară „6 ianuarie” „să fie judecaţi şi spânzuraţi pentru trădare”.

Proud Boys, organizatori

Adunarea a fost convocată de Enrique Tarrio, fostul lider al Proud Boys, condamnat în 2023 la 22 de ani de închisoare pentru răzvrătire – cea mai severă pedeapsă pronunţată în dosarul asaltului asupra Capitoliului – şi graţiat ulterior de Donald Trump. Tarrio a declarat AFP că este „şi mai mândru” acum să fie membru al Proud Boys, „pentru că am avut graţieri”.

„Suntem aici, echipa noastră de conducere s-a întors la muncă”, a spus el, adăugând că unii membri ai grupului ar putea candida în alegeri.

După manifestaţia din faţa Casei Albe – locul unde Donald Trump a ţinut discursul inflamator din 6 ianuarie 2021 – participanţii s-au îndreptat către Capitoliu, refăcând traseul celor care au luat cu asalt sediul Congresului în urmă cu cinci ani.

Atunci, mii de susţinători ai lui Trump, alimentaţi de acuzaţii fără fundament privind o presupusă fraudă electorală, au atacat Capitoliul pentru a împiedica certificarea victoriei lui Joe Biden în alegerile prezidenţiale din 2020. În confruntările din acea zi au fost răniţi 174 de poliţişti.

