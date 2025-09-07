Muncitorii coreeni de la Hyundai reținuți în statul american Georgia, eliberați după negocierile Coreei de Sud cu SUA

Coreea de Sud a încheiat discuţiile cu Statele Unite privind eliberarea muncitorilor coreeni reţinuţi în statul american Georgia, la o fabrică a compa niei auto Hyundai, a declarat duminică un oficial prezidenţial, transmite Reuters.

Un avion va fi trimis pentru a-i aduce acasă imediat ce vor fi finalizate procedurile administrative, a precizat în declaraţii televizate Kang Hun-sik, şeful de cabinet al preşedintelui sud-coreean.

Săptămâna aceasta, agenţi federali americani au desfăşurat un raid la o fabrică Hyundai din Georgia, în cea mai mare operaţiune de aplicare a legii realizată vreodată de Departamentul pentru Securitate Internă într-o singură locaţie. Majoritatea celor câteva sute de persoane reţinute erau cetăţeni sud-coreeni.

Între timp, Coreea de Sud a ajuns la un acord comercial major cu Statele Unite, care prevede un fond de 350 de miliarde de dolari pentru sprijinirea companiilor coreene ce intră pe piaţa americană.

CNN a relatat că preşedintele american Donald Trump ar putea efectua o vizită în Coreea de Sud în octombrie, cu ocazia reuniunii APEC.

Oficialul sud-coreean a mai spus că guvernul va căuta soluţii pentru îmbunătăţirea sistemului de vize al muncitorilor care călătoresc în SUA, pentru ”a preveni un incident similar”, potrivit News.ro.

