Raid la una dintre cele mai mari fabrici Hyundai din Statele Unite. Sute de persoane care lucrau ilegal, arestate

Stiri externe
06-09-2025 | 20:39
raid imigranti sua hyundai
PRO TV

Autoritățile americane au făcut un raid la una dintre cele mai mari fabrici Hyundai din Statele Unite. Și au arestat 475 de persoane care lucrau ilegal.

autor
Stirileprotv

Majoritatea erau sud-coreeni cu vize de turist, care nu le permiteau să se și angajeze pe pământ american.

Respectivii au fost duși la un centru, al Agenției pentru vamă din Georgia. Ministerul de Externe de la Seul a avut, sâmbătă, o întrunire de urgență și a trimis, diplomați la fața locului pentru a primi lămuriri, din partea autorităților americane.

Fabrica Hyundai produce vehicule electrice și angajează 1.200 de persoane. Donald Trump încurajează investițiile străine în Statele Unite. Dar și-a luat și angajamentul de a elimina munca ilegală și de a le reda cetățenilor americani slujbele luate.. de imigranți.
 

Sursa: Pro TV

Etichete: SUA, imigranti, fabrica,

Dată publicare: 06-09-2025 20:39

Articol recomandat de sport.ro
Unde va fi prezent Donald Trump duminică seară: ”E un privilegiu! Nici nu vreau să mă gândesc”
Unde va fi prezent Donald Trump duminică seară: ”E un privilegiu! Nici nu vreau să mă gândesc”
Citește și...
Echipa lui Trump dă înapoi în privința obiectivului declarat de a aresta 3.000 de imigranți pe zi
Stiri externe
Echipa lui Trump dă înapoi în privința obiectivului declarat de a aresta 3.000 de imigranți pe zi

Stephen Miller a fost categoric: agenții Immigration and Customs Enforcement (ICE) ar trebui să aresteze 3.000 sau mai mulți imigranți pe zi – un obiectiv uluitor, despre care a spus că este necesar pentru a implementa agenda președintelui Donald Trump.

Administrația Trump cere eliminarea taxelor reduse pentru studenții imigranți fără acte. Măsura stârnește controverse
Stiri externe
Administrația Trump cere eliminarea taxelor reduse pentru studenții imigranți fără acte. Măsura stârnește controverse

Departamentul Justiției susține că aceste legi privind taxele de școlarizare oferă în mod nedrept un avantaj străinilor, care nu este disponibil cetățenilor americani și rezidenților legali.

SUA anunță deportarea unor imigranți din mai multe țări către un stat din sudul Africii
Stiri externe
SUA anunță deportarea unor imigranți din mai multe țări către un stat din sudul Africii

Departamentul de Securitate Internă al SUA a anunțat marți că un zbor de deportare cu imigranți din mai multe țări a aterizat în Eswatini, după ce Curtea Supremă a ridicat restricțiile privind deportarea în țări terțe.  

Recomandări
Confuzie la început de an școlar. Lider sindical: „Atragem atenția Guvernului că școala nu va începe pe 8 septembrie”
Stiri Educatie
Confuzie la început de an școlar. Lider sindical: „Atragem atenția Guvernului că școala nu va începe pe 8 septembrie”

Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Noi nu le-am spus niciodată profesorilor să nu meargă luni la școală!”, transmit șefii sindicatelor din Educație.

Dorința Kievului recunoscută de Vladimir Putin ca o „alegere legitimă”: „Garanțiile de pace trebuie să fie și pentru Rusia”
Stiri externe
Dorința Kievului recunoscută de Vladimir Putin ca o „alegere legitimă”: „Garanțiile de pace trebuie să fie și pentru Rusia”

Președintele rus a declarat vineri că este „practic imposibil” să se ajungă la un acord cu Kievul pe probleme-cheie și a reiterat, de asemenea, respingerea categorică de către Moscova a aderării Ucrainei la NATO.

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Iași în care patru persoane dintr-o căruță au fost spulberate de o dubă
Stiri actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Iași în care patru persoane dintr-o căruță au fost spulberate de o dubă

Un tată și unul dintre fii săi au murit în urma unui accident dramatic petrecut, în județul Iași. După aceeași nenorocire, un alt băiat al bărbatului și nora acestuia au fost internați.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 06 Septembrie 2025

29:54

Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 17 - 2025

22:31

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 05 Septembrie 2025

01:32:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28