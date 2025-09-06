Raid la una dintre cele mai mari fabrici Hyundai din Statele Unite. Sute de persoane care lucrau ilegal, arestate

Autoritățile americane au făcut un raid la una dintre cele mai mari fabrici Hyundai din Statele Unite. Și au arestat 475 de persoane care lucrau ilegal.

Majoritatea erau sud-coreeni cu vize de turist, care nu le permiteau să se și angajeze pe pământ american.

Respectivii au fost duși la un centru, al Agenției pentru vamă din Georgia. Ministerul de Externe de la Seul a avut, sâmbătă, o întrunire de urgență și a trimis, diplomați la fața locului pentru a primi lămuriri, din partea autorităților americane.

Fabrica Hyundai produce vehicule electrice și angajează 1.200 de persoane. Donald Trump încurajează investițiile străine în Statele Unite. Dar și-a luat și angajamentul de a elimina munca ilegală și de a le reda cetățenilor americani slujbele luate.. de imigranți.



