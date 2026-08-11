Trump s-a ascuns într-o camionetă pentru a fi scos în secret din Air Force One la plecarea de la summitul din Ankara | VIDEO

Donald Trump s-a ascuns într-o camionetă de catering în timpul unui schimb secret de avioane la plecarea de la summitul NATO de la Ankara, din cauza unei amenințări legate de Iran, scrie presa occidentală.

Donald Trump a schimbat avionul în secret în timp ce părăsea summitul NATO din Turcia, luna trecută, ca parte a unei stratageme elaborate menite să răspundă unei posibile amenințări iraniene, relatează presa americană și BBC. Președintele SUA s-a îmbarcat la bordul aeronavei Air Force One sub privirile camerelor de televiziune, înainte de a fi transferat într-un avion militar cu ajutorul unui camion de aprovizionare cu alimente, a relatat Washington Post. Jurnaliștii și o parte din personalul Casei Albe aflați la bord nu au știut că acesta fusese scos din avion pe ascuns.

Oficiali au declarat pentru CBS News, partenerul american al BBC, că SUA detectaseră o amenințare iraniană credibilă privind lansarea unei rachete asupra avionului. Casa Albă nu a confirmat această schimbare secretă a aeronavei. Anterior, Donald Trump afirmase că el este „ținta numărul unu” a Iranului în timpul summitului de la Ankara. Această manevră clandestină a avut loc la o zi după ce SUA au reluat loviturile militare asupra Iranului, în urma eșecului negocierilor dintre Washington și Teheran pentru încheierea conflictului. Trump sosise în Turcia la bordul unui Boeing 747-8 mai nou, donat de Qatar, dar anunțase că va pleca înapoi în State cu vechiul Air Force One, „din nostalgie”. Pe 8 iulie, imaginile l-au surprins urcând la bordul avionului prezidențial pe aeroportul din Ankara. Însă, potrivit Washington Post, el a fost apoi transferat în secret într-un avion militar mai mic, de tip C-32A – un Boeing 757 modificat, utilizat adesea de vicepreședinte – folosind un camion de aprovizionare care fusese ridicat la nivelul avionului pe partea opusă celei pe care se îmbarcase inițial.

Potrivit ziarului, secretarul Apărării, Pete Hegseth, s-a îmbarcat separat în aeronava C-32A, folosind o scară exterioară, într-o încercare de a face zborul să pară unul obișnuit. Jurnaliștii și o parte din personalul Casei Albe s-au îmbarcat în Air Force One și, potrivit relatărilor, li s-a cerut să tragă obloanele ferestrelor. Aceștia nu știau că președintele nu se mai afla la bord. Un producător din echipa de presă aflată la bord a relatat că un moment neobișnuit al zborului a fost solicitarea ca reprezentanții presei să țină obloanele trase. Un fotograf a ridicat pentru scurt timp unul dintre obloane, dar i s-a cerut imediat să-l închidă, explicându-i-se că este o solicitare din partea Serviciului Secret, care asigură protecția președintelui. Producătorul, într-o informare transmisă marți de Asociația Corespondenților de la Casa Albă, a mai menționat că, la sosirea presei, părea să existe câte un camion de aprovizionare atât în ​​partea din față, cât și în cea din spate a avionului, iar microbuzul jurnaliștilor se afla prea în spate în coloana oficială de la aeroport pentru a permite fotografierea președintelui în momentul îmbarcării.

Din punct de vedere tehnic, Air Force One este indicativul radio atribuit oricărei aeronave care îl transportă pe președintele SUA. Totuși, cu această ocazie, aeronava C-32A a folosit indicativul „Reach 18”, în timp ce avionul care îi transporta pe jurnaliști a continuat să utilizeze indicativul „AF1”, pentru a menține stratagema. Ulterior, Trump a zburat spre Marea Britanie, în drumul său spre SUA; acolo, s-a îmbarcat din nou în vechea aeronavă Air Force One și a fost văzut coborând din aceasta după aterizarea la baza RAF Mildenhall. Nu este clar modul în care a trecut de la C-32A înapoi la aeronava obișnuită. Ulterior, președintele s-a mutat în noua aeronavă Air Force One – donată de Qatar – pentru a se întoarce la Washington. În timpul zborului, Trump a discutat cu jurnaliștii aflați la bord; el a vorbit despre amenințările venite din partea Iranului, dar nu a menționat schimbarea aeronavei care avusese loc anterior. Întrebat de ce jurnaliștilor li se ceruse să coboare parasolarele ferestrelor în timpul zborului dinspre Turcia, Trump a comentat: „Pentru că probabil vă aflați într-un zbor periculos, din cauza nemernicilor cu care suntem nevoiți să avem de-a face”. El a afirmat că viața îi este „permanent amenințată” și că ocupă „locul întâi” pe „lista” Iranului. „Dar dacă mă duc eu, vă duceți și voi, nu-i așa?”, a spus el, adăugând: „Poate că, într-o bună zi, veți dori să vă schimbați meseria”. Directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, nu a confirmat și nici nu a infirmat direct informațiile, dar a precizat că noul Air Force One este o „aeronavă de ultimă generație”, dotată cu măsuri de securitate menite să îi protejeze pe președinte și pe membrii echipei sale. Avionul primit de la Qatar va fi îmbunătățit Serviciile de informații americane avertizaseră anterior cu privire la o amenințare specifică de atac asupra lui Trump sau a aeronavei sale, potrivit unor relatări anterioare ale CBS News. Publicația The New York Times a relatat anterior despre îngrijorările privind securitatea avionului oferit cadou de Qatar, inclusiv despre faptul că Serviciul Secret îi recomandase lui Trump să schimbe aeronava la întoarcerea de la summitul NATO. Ca urmare, mai mulți jurnaliști ai publicației au fost citați să depună mărturie sub jurământ. Ulterior, Departamentul de Justiție a declarat pentru BBC că investighează scurgeri ilegale de informații. Statele Unite au lucrat luni de zile la adaptarea aeronavei Boeing 747-8, în valoare de 400 de milioane de dolari, pentru a o pregăti pentru președinte. Surse au declarat pentru CBS News că modelele mai vechi de Air Force One dispun de tehnologie laser capabilă să neutralizeze (prin orbire) rachetele care se apropie; nu este clar ce sisteme deține avionul oferit de Qatar. „Noul Air Force One este perfect sigur pentru deplasările președintelui, însă va beneficia în toamnă de modernizări și îmbunătățiri suplimentare, a căror finalizare va dura aproximativ o lună”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, într-un comunicat transmis CBS News.

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